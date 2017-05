Hotel Palace Berlin im Deutschlandfinale

Zum wiederholten Male räumte das Fußballteam des Hotel Palace Berlin beim bundesweiten Hotelturnier HOTELCAREER CUP 2017 in Berlin den ersten Platz ab. Das Palace United- Team wird somit am 21. Mai in Düsseldorf im Deutschlandfinale auf dem Platz stehen und gegen die Sieger aus anderen deutschen Städten antreten. Seit 2005 gibt es das Team bereits und Concierge Dejan Urosev, der nebenberufliche Kapitän und Gründungsmitglied der Palace United-Mannschaft, stand uns nach dem Sieg in Berlin letzten Sonntag Rede und Antwort.

Wer kam auf die Idee eine Mannschaft zu gründen und warum?

Ich selbst bin einer der Mitgründer aus 2005. Damals hatten Kollegen und ich aus Liebe zum Fußball die Idee, gemeinsam ab und an zu spielen. Auch wenn einige der Spieler über die Jahre hin gewechselt haben, sind wir heute immer noch genauso motiviert wie zu Beginn.

Wie oft wird trainiert?

Aufgrund der Schichtdienste leider sehr unregelmäßig, aber es macht immer wieder Spaß mit den Kollegen eine Runde zu kicken.

Wer ist ihr Torschützenkönig?

Definitiv Emir Yildirim – die Mannschaften in Düsseldorf sollten sich vor seiner schnellen Spieltechnik in Acht nehmen.

Welche Erfolge durfte die Mannschaft in der Vergangenheit feiern?

Sehr viele: 5x Berliner Meister, 2x Berliner Vizemeister, 3x Berliner Kleinfeldmeister, 1x Deutscher Vizemeister. Bisher waren wir einmal Deutschland-Sieger, aber vielleicht ändert sich dies ja am 21. Mai.

Wie bereiten Sie sich und Ihre Mannschaft auf das Deutschlandfinale vor?

Aufgrund der kurzen Zeit bis zum Deutschlandfinale (in 12 Tagen) werden wir es leider nicht mehr schaffen, zu trainieren. Wir sind aber alle topmotiviert und freuen uns sehr auf das Finale und die Stimmung in der Halle.

Das gesamte Palace Team drückt seiner Mannschaft die Daumen und freut sich auf die hoffentlich baldige Rückkehr des Wanderpokals in die City West.

