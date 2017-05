Hotelinhaber Ekkehard Streletzki legt großen Wert auf einen professionellen und persönlichen Umgang, Service sowie gegenseitiges Vertrauen. Die Werte seines Unternehmens, dem Estrel Berlin, basieren auf nachhaltigem Wachstum, gut durchdachten Geschäftsentscheidungen und Zuverlässigkeit. Mit der Formulierung von fünf Unternehmenswerten, setzt das Estrel Berlin ein Zeichen gegen den Verfall der Werte in der deutschen Unternehmenswelt. Zudem engagiert sich das Berliner Unternehmen bereits zum achten Mal beim WerteEvent, welches am 14. Juni 2017 in der Dortmunder Westfalenhalle stattfindet.

Die 550 Mitarbeiter des Estrel Berlin pflegen einen familiären Umgang und bezeichnen sich selbst stolz als Teil der Estrel-Familie. Mittels einer Mitarbeiter- und Kundenumfrage ermittelte das Management des Estrel Berlin fünf Unternehmenswerte, die zukünftig als Leitfaden dienen sollen: Estrel-Familie, Estrel-Engagement, Estrel-Qualität, Estrel-Zuverlässigkeit sowie Estrel-Loyalität. Statt sich auf erreichten Erfolgen auszuruhen, fokussiert sich die Geschäftsführung auf die Interessen und Bedürfnisse der Gäste, Kunden und Mitarbeiter. „Nur aufgrund unserer Unternehmensphilosophie sind wir in der Lage, unseren Gästen und Kunden eine konstant exzellente Leistung zu garantieren und somit langfristig den Erfolg des Estrel Berlin voranzutreiben“, so Ute Jacobs, Geschäftsführende Direktorin Estrel Berlin. Auch Geschäftsführender Direktor Thomas Brückner sieht einen Teil des Erfolgs von Europas größtem Hotel-, Congress- und Entertainment-Center in den Unternehmenswerten begründet: „Wir sind stolz auf unsere Unternehmenskultur und stehen mit unserem Handeln für Respekt, Akzeptanz und Anerkennung sowie Freiheit des Denkens und Glaubens.“

Das Engagement von Deutschlands größtem Hotel beim bevorstehenden WerteEvent in Dortmund, unterstreicht die Haltung des Unternehmens hinsichtlich des Themas „Unternehmenswerte“. Das Eventformat, welches von Veranstalter Bernd Fitzges, dem Hotel Schloss Montabaur und dem Estrel Berlin ins Leben gerufen wurde, beschäftigt sich mit Werten und Visionen, die den geschäftlichen Alltag beeinflussen. Neben Vorträgen, Workshops und Networking, sorgt die Live-Show „Stars in Concert“ des Estrel Berlin für ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm. Auch der gelebte Charitygedanke kommt beim WerteEvent nicht zu kurz, denn die Teilnahmegebühren werden vollständig an die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ gespendet. Durch das Veranstaltungsformat sind bereits knapp 60.000 Euro in die Spendensumme eingeflossen. Mit seinem Engagement setzt das Estrel Berlin ein Zeichen für werteorientiertes Handeln im unternehmerischen Kontext.

Estrel Berlin