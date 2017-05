paul’s Soulfood Festival am Domplatz in Linz

paul’s küche.bar.greisslerei präsentiert Linz erstes Soulfood Festival vom 25.-28. Mai am Domplatz mit freiem Eintritt

Ein Festival für die Sinne soll es werden. Gesundes, hochwertiges, nachhaltiges aber vor allem köstliches Essen wird es an über 20 Food-Ständen geben. Damit wollen wir die neue Fast Food Bewegung „Soul-Food“ unterstützen, die nicht nur nährt, sondern vor allem glücklich macht und dabei den Menschen und seiner Umgebung guttut.

Weil wir aus einem Streetfood Festival aber etwas Einzigartiges machen wollen, kann am paul’s Soulfood Festival neben Essen auch vorzüglicher Wein von ausgezeichneten Österreichischen Winzern genossen und Craftbier von über 15 regionalen Brauereien verkostet werden.

Den hungrigen Gast erwartet ein riesiges Angebot an kulinarischen Highlights. Die Foodtrucks rollen nicht nur aus Oberösterreich sondern aus allen Ecken der Welt an. Fish und Chips liefern die Berliner >Barker Bites<, >Israeli Food< macht den Namen zum Programm, >Vegan und Grill< verköstigt alle „die darauf verzichten“, die >Buburuza Eisperle< kühlt mit einmaligen Eissorten und richtig spektakulär wird’s beim größten BBQ Smoker >smoke it easy< aus Waizenkirchen.

Das richtige Tröpfchen Wein rundet jede Mahlzeit ab. Darum gehen wir mit über 15 namhaften und ausgezeichneten Weinhäusern sicher, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. In der Wein Area kann sich der Gast mit dem Kauf eines Weinglases durch das Angebot von Winzern wie Ludwig Hiedler, Georg Högl, Sighardt Donabaum und Co. kosten. Dabei ist jedem selbst überlassen, ob er es bei einer Kostprobe belassen möchte oder sich ein, zwei oder drei Achterl gönnt.

Für die einen muss es Wein sein, die anderen finden das Glück im flüssigen Gold. In der Craftbier Area erhalten die Gäste Kostproben Österreichischer Craftbier-Brauereien. Das Chili Billy von Leonfeldner Bier bringt die richtige Schärfe. Glüxx Hormone gibt’s in der Brau Boutique und pure Awesomeness schenken die Beer Buddies aus.

Mit der richtigen Musik kann man dann die Seele so richtig baumeln lassen. Auf unserer Bühne spielt jeden Tag ab 14:00 Uhr Live-Musik. Damit nicht nur das Herz vor Freude tanzt, holen wir die Mojo Blues Band, Crazy Cube, die Rioters, die Buffalo Bells und viele mehr auf das Festival am Linzer Domplatz.

Geballt auf einem der architektonisch schönsten Plätze von Linz bietet euch das Soulfood Festival eine kulinarische Reise von Super-Food bis Slow-Food. Die ganz Großen der Food-Szene liefern ein Fest für die Geschmacksknospen und das alles bei freiem Eintritt!

Genießen Sie mit allen Sinnen 4 Tage lang eine kulinarische Weltreise.

Wem das alles noch nicht genug ist, laden wir zur After Soulfood Party in die Stadtliebe ein. Von 25. – 27. Mai sorgen namhafte DJ’s jeden Abend ab 23 Uhr für prickelnde Partystimmung und lassen uns das Festival bis in die frühen Morgenstunden feiern!



www.soulfoodfestival.at

