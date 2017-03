S.PELLEGRINO SAPORI TICINO 2017: LE SOSTE

Das weltweit renommierte Gourmetfestival S.Pellegrino Sapori Ticino verspricht vom 3. April bis 15. Juni in seiner 11. Ausgabe erneut kulinarische Höhenflüge. Das Festival präsentiert mehr als 20 Chefs mit insgesamt 36 Guide-Michelin-Sternen während 26 önogastronomischen Abenden an den namhaftesten Adressen des Tessins und an drei exklusiven Gala-Dîners in Zürich, Bern und Genf.

Le Soste – Meister der italienischen Haute Cuisine

Zum 11. Jubiläum werden an 11 Abenden die Meister der Alta Cucina Italiana, Le Soste, zu Gast sein. Die Vereinigung Le Soste wurde 1982 von Gualtiero Marchesi gemeinsam mit sechs Freunden im gleichnamigen Lokal in Milano ins Leben gerufen, um Ideen auszutauschen und gemeinsame Projekte anzugehen. Als Pendant zu den französischen Vereinigungen „Traditions et Qualité“ und „Relais Gourmands“ sollen mit Le Soste die gemeinsamen Ideale der italienischen Gastrokultur (Freude am Genuss, des Gastgebens, des Wohlwollens und der Eleganz) bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht werden. Der gleichnamige Führer beinhaltet 81 Restaurantempfehlungen, darunter finden sich auch vier Lokale in der Schweiz. Dany Stauffacher, CEO und Gründer von S.Pellegrino Sapori Ticino: „Durch die Teilnahme der italienischen Starchefs von Le Soste entsteht die einmalige Chance, die Sterneküche in all ihren Facetten zu zelebrieren.“

S.Pellegrino Sapori Ticino – eine Erfolgsgeschichte

Die einzigartige Tessiner Küche ist für ihre wechselseitigen Beziehungen mit der benachbarten Lombardei bekannt. Die typischen Tessiner Grotti zelebrieren dabei eine jahrhundertealte Esskultur, einen Mix aus archaischen Grundzutaten wie Mais, Kartfoffeln und Reis gepaart mit regionalen Zutaten der unterschiedlichen Täler. Dabei sind die Einflüsse der Lombardei stark spürbar, welche die Tessiner Küche zum Schmelztiegel der Gastrokulturen machen.

Im Jahre 2007 hatte sich Dany Stauffacher als leidenschaftlicher Tessiner vorgenommen, eine Gruppe renommierter Hotels und Restaurants im Tessin unter dem Dach eines Gourmet-Festivals zu vereinen, um die Gastfreundschaft und Schönheit der Gegend und die Qualität der einheimischen Köche einem breiten Publikum darzustellen. Mittels eines drei Monate dauernden Gourmetfestivals der Extraklasse wird seither der Kanton Tessin als eine der wichtigsten önogastronomischen Gegenden der Schweiz jährlich international bekannt gemacht.

Durch die Partnerschaft mit verschiedenen Organisationen wie „Grandes Tables de Suisse“, „World’s Top Chefs“ sowie der Partnerschaft mit der Schweizer Luxushotelvereinigung der 5-Sterne-Hotels „Swiss Deluxe Hotels“ ist im Verlauf der Jahre eine Plattform entstanden, die jährlich wechselnde gastronomische Provenienzen, Kulturen und Geschmäcker im Tessin und über die Kantonsgrenzen hinaus vereint.

S.Pellegrino Sapori Ticino ist heute eine der etabliertesten Gourmet-Veranstaltungen in der Schweiz mit der grössten Dichte an ausgezeichneten Sterne-Chefs in diesem Genre. Auch 2017 werden vom 3. April bis 15. Juni rund 3000 Besucherinnen und Besucher erwartet, welche sich von den besten Chefs der Schweiz überraschen und verführen lassen werden.

Tessiner Top-Chefs zu Gast in Zürich, Bern und Genf

Die Idee des Austausches und des Wissenstransfers soll auch während drei Gala-Dîners „nördlich des Gotthards“ in den exklusiven Räumlichkeiten dreier Swiss Deluxe Hotels in Zürich, Bern und Genf zur Geltung kommen. Die besten Chefs des Tessins werden zu einem Austausch der Gastro-Kulturen eingeladen; Am 3. April lädt Starkoch Heiko Nieder (2 Michelin-Sterne, 18 Punkte GaultMillau) ins The Dolder Grand nach Zürich ein, am 5. April empfängt Gregor Zimmermann (16 Punkte GaultMillau) im Bellevue Palace in Bern seine Gäste, und am 10. April werden die Tessiner Chefs in Genf bei Philippe Bourrel (16 Punkte GaultMillau) im Le Richemond zu Gast sein.

Franck Giovannini im Ciani Lugano

Am 30. April empfängt das Restaurant Ciani Lugano unter der Küchenleitung von Nicola Costantini einen besonderen Ehrengast aus Crissier VD – Executive Chef Franck Giovannini. Giovannini hat in seiner über 20-jährigen Laufbahn bereits für die „Big-Three“ Frédy Girardet, Philippe Rochat und Benoît Violier gearbeitet. Im l’Hôtel de Ville de Crissier, welches mit 19 Punkten GaultMillau und 3 Michelin-Sternen zu den 10 weltbesten Restaurants zählt, übernahm Giovannini die Nachfolge von Benoît Violier und somit die Verantwortung über eine 22-köpfige Brigade. Giovannini wurde durch seine moderne, innovationsreiche Küche bekannt, wobei sein Fokus stets auf hochstehenden saisonalen Produkten aus der Schweiz und dem benachbarten Frankreich, insbesondere Krustentiere und Meeresfrüchte oder Wild, liegt. Sein einmaliges Gastspiel im Ciani Lugano unterstreicht die Bedeutung für S.Pellegrino Sapori Ticino 2017 und den Kanton Tessin als Begegnungsort der Sternegastronomie.

Mehr Informationen zu S.Pellegrino Sapori Ticino 2017 finden Sie unter: www.saporiticino.com