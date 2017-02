METRO ist Sponsor und offizieller Lieferant der eat! berlin 2017

Als offizieller Premiumpartner und exklusiver Food-Lieferant unterstützt METRO Cash & Carry Deutschland zum ersten Mal die eat! berlin. Vom 24. Februar bis 5. März 2017 verwandelt das renommierte Feinschmeckerfestival die deutsche Hauptstadt in das kulinarische Zentrum der internationalen Genusskultur. Mit der Zusammenarbeit positioniert sich das führende deutsche Großhandelsunternehmen weiter als bevorzugter Partner der gehobenen Gastronomie.

Im Rahmen der Partnerschaft präsentiert sich METRO nicht nur in den insgesamt 33 teilnehmenden Restaurants und Event-Locations, sondern macht Gastronomen auch im offiziellen Programmagazin auf die Marke METRO aufmerksam. „Seit nunmehr sechs Jahren bereichert die eat! berlin die Welt der internationalen Spitzenküche auf beeindruckende Weise“, so Marc Groenewoud, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing bei METRO Cash & Carry Deutschland.

Die Vielfalt Berlins schmecken

Zehn Tage lang bietet die eat! berlin ein herausragendes Programm rund um die Vielfalt der Berliner Gastronomieszene, angefangen mit einem großen Dinner am 24. Februar: Im Schmelzwerk auf dem Mehringdamm beweisen drei Spitzenköche, allen voran Sternekoch und METRO-Markenbotschafter Tim Raue, mit je zwei Gängen, welche Faszination die Haute Cuisine ausstrahlt. Am 25. und 26. Februar haben Besucher bei den Käsetagen in der Arminius-Markthalle zudem die Chance, das Wein- und Käsesortiment der METRO näher kennenzulernen.

Programm mit Starbesetzung

Weitere Highlights auf der eat! berlin sind ein Kochduell zwischen Ralf Zacherl und Mario Kotaska im Weinlokal Schmidt Z & KO, die Zubereitung eines brasilianischen Menüs mit der Berliner Fußballikone Marcelinho im Olympiastadion, ein Themenabend mit Sternekoch Thomas Kammeier rund um die Alge als raffinierte Zutat in der Laserline Lounge sowie „Kreuzberg kocht“ mit Markus Herbicht und Herbert Beltle. Beim „Ball der Gastronomie“, dem feierlichen Abschluss des Feinschmeckerfestivals, kreiert METRO Academy-Leiter Steffen Schwarz gemeinsam mit dem ehemaligen Sternekoch Christian Krüger für die anwesenden Gäste ein exklusives Menü.

Über die eat! Berlin

In ihrem mittlerweile sechsten Jahr präsentiert die eat! berlin 40 Veranstaltungen in 33 verschiedenen Berliner Restaurants und Event-Locations und zieht rund 7.000 Gäste aus aller Welt an. Im hochkarätig besetzten Programm erwarten die Gäste nationale und internationale Gastronomiegrößen, die insgesamt zwölf Guide Michelin-Sterne und 58 Hauben des Gault-Millau vereinen. Das Luxus- und Lifestyle-Magazin „Traveller’s World“ zählt die eat! berlin zu den zehn besten Feinschmeckerfestivals der Welt.