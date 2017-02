Österreichs Spitzenköche begeisterten auf Sansibar und auf den Malediven

Dass Österreichs Küche mittlerweile in der Weltklasse angelangt ist, stellen vor allem die jungen Spitzenköche der Jeunes Restaurateurs immer wieder unter Beweis.



Nun wurden die 5 Starköche aus den Reihen der österreichischen Jeunes Restaurateurs (JRE) Lukas Kapeller, Lukas Nagl, Markus Rath, Thomas Gruber und Michael Kolm exklusiv nach Sansibar und die Malediven eingeflogen, um dort vor einem internationalen Publikum ihr Können zu demonstrieren. Highlights des außergewöhnlichen Gourmet-Events „Dining with the Stars“ in den luxuriösen Diamond Hotels & Resorts waren Galadinner, Master Class-Präsentation und show-cooking, mit standing ovations für die Österreicher. www.jre.eu/at