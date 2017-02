Fischeinkaufsführer für Mecklenburg-Vorpommern erschienen

Auf direktem Weg zu frischem Fisch: Mehr als 80 Adressen von Küsten- und Binnenfischern, die ihren Fang in der Räucherei, dem Restaurant oder auf dem eigenen Fischerhof direkt vermarkten, finden Genießer ab sofort im ersten Fischeinkaufsführer für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus erfährt der Leser, welcher Fisch in Ostsee, Bodden, Fluß und See heimisch ist und wann er Saison hat.

Kurzportraits und Interviews heimischer Fischer und saisonale Fischrezepte ergänzen die Publikation. Wer seinen Fisch lieber selbst fängt, findet zudem Tipps und Adressen zu Angelrevieren, Übernachtungsmöglichkeiten auf Fischerhöfen, Angeltouren und Bootsverleihern. Der Fischeinkaufsführer ist beim Verein „landaktiv“ unter info@landaktiv-mv.de oder unter der Rufnummer 038226 53531 gegen Versandkosten zu bestellen und steht unter www.landaktiv-mv.de zum Blättern bereit.