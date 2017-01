Es war der 1. Juli 1973, als Christian Witte als frisch ausgelernter Jung-Koch im Radisson Blu Hotel, Hamburg – einst LOEW´s Plaza, Hamburg – anheuerte. Neben den bereits damaligen Hotelgrößen wie dem Hotel Vier Jahreszeiten und Hotel Atlantic ist das große graue Hotel am Dammtor direkt an dritter Stelle genannt worden. Die Leidenschaft für die weiße Kunst und die Hotelgrößen erfassten Witte anhaltend, bis er jetzt im Alter von 65 Jahren in den nächsten Lebensabschnitt wechselt.

Mit der Motivation für das damals schon größte Businesshotel der Hansestadt, der Begeisterung für den Beruf und Stolz auf das Team durchlief Witte am Dammtor seine gesamte Kochlaufbahn – vom Demi Chef bis zum Küchenchef. Er eignete sich einen großen Erfahrungsschatz an und hielt dem Hotel 43 Jahre ohne Unterbrechung die Treue. Auch Hotelumfirmierungen und personelle Veränderungen konnten daran nichts ändern.

Große Glanzmomente erlebte Christian Witte in den 70er und 80er Jahren, als alle wichtigen Großveranstaltungen der Stadt hier in Hamburgs größtem und angesagtesten Hotel stattfanden. Diese innovativen, kreativen Momente schildert er als sehr besonders und unvergesslich.

”Es ist heute zwar einiges etwas anders in der Großküche als damals, aber eins ist immer geblieben: Wenn man die eigene Art der Zubereitung unter der Berücksichtigung der festgelegten Kochkunst mit Liebe füllt und die Gäste damit begeistert, dann ist das das größte Geschenk. Dieser Beruf ist eine Ehre und ein Traumberuf”, sagt Christian Witte, nun pensionierter Koch des Radisson Blu Hotel, Hamburg.

Nach einer so langen Zeit werden ihm die jungen Kolleginnen und Kollegen besonders fehlen – rund 1.300 Auszubildende hat er während seiner Zeit angelernt und begleitet – doch er freut sich auch darauf seine Familie vollends kulinarisch verwöhnen zu können, inbesondere die Enkelkinder.

”Wir verneigen uns vor der Leistung und Treue, die Christian Witte für uns in all den Jahren erbracht hat. Er kennt das Haus und die Kochkunst so gut, wie nur ganz wenige. Er war immer ein verlässlicher und guter Koch, der selbst im hohen Alter gerne mal für eine kulinarische Überraschung sorgte”, sagt Oliver Staas, General Manager des Radisson Blu Hotel, Hamburg.