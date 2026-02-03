Restaurant VIS-A-VIS Osthofen in die unabhängige Weltunion der Toques d’Or  ausgezeichneten Restaurants aufgenommen und mit dem Toques d’Or geehrt  sowie Loris Hasenzahl zum berufenen Toques d’Or-Chef ernannt.

Engagement um das Kultur-Thema „Gesunde Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“

Osthofen liegt in Rheinhessen etwa acht Kilometer nördlich von Worms. Nachbarorte sind Bechtheim im Nordwesten, Mettenheim im Norden, rechtsrheinisch Biblis (Ortsteil Nordheim), im Süden und Südwesten Worms mit den Stadtteilen Rheindürkheim, Herrnsheim und Abenheim sowie im Westen Westhofen.

Geschichte Osthofen

Archäologische Funde belegen, dass die Osthofener Gemarkung am Seebach schon vor mindestens vier Jahrtausenden besiedelt war. Der Ort wurde im Lorscher Codex in einer auf 1. Juli 784 datierten Urkunde als Ostowa erstmals erwähnt.[4] Damals schenkte Graf Gerold von Anglachgau mit seiner Frau Imma Besitz in verschiedenen Gauen an das Kloster Lorsch, darunter in Osthofen Hofreiten, Felder, Wege und Stege, Weinberge und Leibeigene.

Vermutlich handelt es sich bei Osthofen um eine vom heute eingemeindeten Mühlheim bzw. von der einstigen merowingischen Königspfalz in Neuhausen ausgehende Gründung.

Auf dem Osthofener Goldberg wurde möglicherweise schon im 6. Jahrhundert eine Remigiuskapelle errichtet. Hier befand sich der erste größere Gutshof, der sich bis 1195 zur kaiserlichen Burg entwickelte. In Mühlheim erbaute 1215 der Templerorden ebenfalls eine Burg. Es entstand auch das frühe Nonnenkloster Mühlheim.

Bis Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Osthofen zum kurpfälzischen Oberamt Alzey. Während der Franzosenzeit war der Ort Sitz einer Mairie im Kanton Bechtheim, der Teil des Departements Donnersberg war.

Aufgrund der 1815 auf dem Wiener Kongress getroffenen Vereinbarungen und einem 1816 zwischen Hessen-Darmstadt, Österreich und Preußen geschlossenen Staatsvertrag kam die Region zum Großherzogtum Hessen (Hessen-Darmstadt) und wurde von diesem seiner Provinz Rheinhessen zugeordnet. Die Kantone wurden vorerst beibehalten, der Kanton Bechtheim jedoch 1822 in Kanton Osthofen umbenannt, nachdem der Sitz des Friedensgerichts bereits 1804, also schon in der französischen Zeit, faktisch nach Osthofen verlegt worden war. Nach der Auflösung der rheinhessischen Kantone kam Osthofen 1835 zum neu errichteten Kreis Worms, dem es bis zur Verwaltungsreform 1969 angehörte.

Historie Restaurant VIS-A-VIS und Familie Spieß

Vor rund 120 Jahren kaufte der Unternehmer Carl Eichrodt zusammen mit seinem Sohn Julius das Stammhaus mit Betriebsgebäuden in Osthofen. Es entstand eine für die damaligen Verhältnisse große Weinhandlung, die von Weinbauern in Osthofen Trauben kaufte und zu Wein ausbaute, abfüllte und diese dann in ganz Deutschland verkaufte und auch ins Ausland exportierte. Durch Kriegswirren und tragische familiäre Umstände hatte die Weinhandlung Eichrodt nach dem 2. Weltkrieg keinen Nachfolger mehr, sodass er als normaler typischer rheinhessischer Gemischtbetrieb bis 1994 von den Vorfahren der Familie Spieß weitergeführt wurde.

1994 übernahmen Burkhard und Christine Spieß die Führung und bauten die Fläche von damals 8 ha Weinberge in heute ca. 50 ha aus und verbesserten Stück für Stück die Qualität der erzeugten Weine. 2012 eröffneten Sie das Restaurant „Vis à Vis“, das sich zum 2. Standbein des Familienbetriebes entwickelt hat. Das Weingut selbst wird bereits von der nächsten Generation Julius und Carl Spieß tatkräftig unterstützt, derzeit erfolgt die Umstellung zum ökologischen Weinbau.

Für das Restaurant hat die Familie mit viel Liebe zum Detail, die zum Anwesen gehörende „Rheinhessische Kuhkapelle“ restauriert. So entstand aus dem ehemaligen Kuhstall ein mit modernen Materialien ausgestatteter Ort, eben ein Platz der mehr ist als ein Restaurant, ein Ort zum Wohlfühlen und genießen, hier wird rheinhessische Gastfreundschaft gelebt.

Küche und berufener Toques d’Or-Chef Loris Hasenzahl

Die Küche des Vis à Vis steht für eine authentische, moderne Küche mit traditionellen Einflüssen, sie ist geprägt von der Region. Die Köche verwenden vorwiegend rheinhessische Produkte und kombinieren diese mit den Aromen ferner Länder. Der Einkauf erfolgt bewusst – Gutes aus der Umgebung: Brot, Fleisch, Wild, Gemüse. Was woanders besser ist, kommt von dort. Der natürliche Geschmack, ohne Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker steht dabei immer im Vordergrund.

Qualität der Zutaten, Sorgfalt bei der Zubereitung und saisonale Höhepunkte kennzeichnen die Gerichte. Man serviert Bodenständigkeit in Feinschmeckerqualität. Das kann das Team um Loris Hasenzahl nur leisten, indem es sich auf das Wesentliche konzentriert. Deshalb ist die Speisekarte klein, wechselt dafür aber häufig. In seinen Gerichten stecken nicht nur Leidenschaft, Fingerspitzengefühl und ganz viel Geschmack, sondern vor allen Dingen Kreativität! Toques d’Or-Chef Loris Hasenzahl hat sich mit den Speisen im Restaurant Vis à Vis bereits bei Falstaff 2 Gabeln und 86 Punkte erkocht.

Das Vis à Vis bietet sich auch immer für Feierlichkeiten an. Was immer Sie feierlich begehen möchten, findet im hier den passenden Rahmen. Reservieren Sie für eine große Tafel oder sogar das ganze Restaurant, wenn Sie viele Gäste haben. Im Sommer können Sie im dazugehörigen Hof mit mediterranem Flair feiern. Essen und Getränke werden vorher mit Ihnen abgestimmt. Der berufene Toques d’Or-Chef hat immer gute Ideen für Ihren Anlass. Die passenden Weine empfiehlt Ihnen der Winzer Burkhard Spieß persönlich.

Auszeichnung „Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant“

Das Restaurant VIS-A-VIS bekennt sich zur Toques d’Or-Küchen-Philosophie „handwerklichen Basiskochen – ohne künstliche Aromen und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne industriell vorgefertigte Hilfszutaten“.

Diese Auszeichnung ist die höchste Ehre für Restaurants. Denn in den Kreis der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants kann man nur ernannt werden. Die Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, Chefs und Maîtres sehen sich als Bewahrer und Hüter der Ess- und Lebenskultur und vereinigen gegenwärtig über 5500 Chefs/Maitres und Restaurants mit Ihren Teams weltweit. Das Toques d’Or ausgezeichnete Restaurant verpflichtet sich, den strengen Ehrenkodex, die Lebensmittel-Charta und die Garantie-Urkunde einzuhalten und dadurch die große Tradition des Essens und Trinkens als Teil der Ess-Kultur zu fördern.

Ausgeprägte berufliche Ehre und das Handwerksethos stehen an erster Stelle.

Dies sind die drei Säulen Ihres Schaffens. Am wichtigsten ist bei Ihnen die höchste Qualität und der optimale Geschmack der verwendeten Lebensmittel. Zudem achten sie sehr darauf, dass sie diese von kleinen Produzenten aus ökologischer und nachhaltiger Landwirtschaft beziehen. Da der Geschmack und die Qualität im Vordergrund stehen, sind sie regional Bio!

Nennungen motivieren uns sehr

-Seit 2024 Auszeichnung im Falstaff mit 2 Gabeln (86 Punkte)

-Seit 2024 Auszeichnung im Schlemmer Atlas mit 2+ Bestecken

-Seit 2025 Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant Internationale Auszeichnung „Goldener Kochhut“ / Toques d’Or

– Seit 2025 berufener Toques d’Or-Chef Loris Hasenzahl

Restaurant VIS-A-VIS Friedrich-Ebert-Straße 53, 67574 Osthofen

www. spiess-osthofen.de