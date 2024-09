Trentino im Herbst – Aktivitäten

Herbst ist Erntezeit im Trentino: Äpfel, Trauben, Oliven und vieles mehr. Viele Feste und Veranstaltungen zwischen September und Oktober drehen sich mit üppigem Programm ganz um die Köstlichkeiten der Region.

Apfelernte im Trentino

Trentino im Herbst

Käse beim Almabtrieb

Zu Herbstbeginn werden im Trentino Kühe, Schafe und Ziegen unter fröhlichem Glockengeläute von den Almen zurück in die Täler getrieben. „Desmontegade“ heißt der festliche Almabtrieb, der auch Anlass für regionale Käse-Degustationsfeste ist. Infos über Veranstaltungen gib es hier.Auch andere Events drehen sich um die berühmten Trentiner Käse. Beim CheesFestiValdiSole am 25. September steht mit dem Casolèt der Signature-Käse des Val di Sole im Mittelpunkt. Zum Programm gehören Führungen zu Alm- und Sennhütten, Verkostungen, Themen-Menüs in den Restaurants und die „Latte in Festa“ im Seitental Val di Rabbi. Im Val di Fassa wird bei einem Festival vom 20. bis 22. September der Puzzone di Moena DOP gefeiert, der ungekrönte König der Trentiner Käse. In und um die Dolomitendörfer Moena, Soraga und Predazzo finden unter anderem „erzählte Verkostungen“, „Puzzone-Wandertouren“ und ein Sonnenaufgangs-Event auf der Alpe Lusia statt.

Apfelfeste bei der Pomaria

Zu den Highlights des Jahres gehört die Pomaria, das große Apfelfest in den Valli di Non e di Sole – und das bereits seit 20 Jahren. Bei dem Festival, das am 12. und 13. Oktober in Livo stattfindet, stehen nicht nur der Apfel, sondern auch andere lokale Köstlichkeiten und Traditionen im Mittelpunkt. Bei Workshops, Veranstaltungen und Aktivitäten können Gäste die Genussvielfalt des Apfels entdecken, Spezialitäten verkosten und lernen, wie man z.B. Canederli oder Torteì di Patate kocht. Besucher erhalten Einblick in alte Handwerkstraditionen und können auf einem großen Markt Genussprodukte der Region erstehen – von Äpfeln über würzigen Käse und Würste bis hin zu Craft-Bieren, Honig und Heilkräutern. An Ständen und Gastro-Inseln können sie sich stärken. Und wer will, darf bei der Apfelernte mitmachen!

Bergschaumwein beim Trentodoc Festival

Genuss, Landschaft und Begegnungen verbinden sich bei diesem Event zu einem einmaligen Gesamterlebnis – dem Trentodoc Festival, bei dem sich vom 20. bis 22. September alles um den berühmten Trentiner Bergschaumwein dreht. Das dreitägige Programm umfasst geführte Degustationen und „Wine Talks“, Show-Cookings, Feste und andere gesellige Events. Weinexperten, renommierte Önologen und Persönlichkeiten aus der Welt des Weins, der Gastronomie und des Show-Business liefern spannende Beiträge. Doch das wahre „Herz“ des Festivals schlägt in den Weinkellern, wo die Trentodoc-Produzenten in reizvollem Ambiente Wine-Trekkings, Degustations-Events, „Yoga im Weinberg“, Konzerte und andere Veranstaltungen organisieren. Auch in Trento selbst findet allerlei statt; mit ihren romantischen Innenhöfen, Parks und historischen Palazzi bietet die Stadt den perfekten Rahmen für dieses „Festival der Sinne“.

Käse aus dem Trentino – Puzzone di Moena DOP

Regionale Produkte bei Autumnis a Trento

Einmalig gut, garantiert aus der Region und vor allem von exzellenter Qualität: Damit werben die Macher des herbstlichen Events „Autumnus – I frutti dell terra Città di Trento“. Dieses feiert die kulinarischen Spitzenprodukte der Region in all ihren Facetten. Das Festival findet bereits zum vierten Mal stattfindet und wird immer beliebter. Das zeigt sich schon an seiner Dauer: Das Fest geht über elf Tage vom 10. bis 20. Oktober, das sind sieben Tage mehr als im Vorjahr. Auf dem Programm stehen über 200 Workshops, Verkostungen, Show-Cookings, und Sterne-Menüs. Protagonisten des Festes für die Sinne in der Trentiner Altstadt sind über 100 kulinarische und önologische Spitzenprodukte der Region.

Trentino ist eine autonome Provinz in Norditalien. Ihre Fläche reicht von den Dolomiten bis zum Gardasee, wobei 60 Prozent des Gebietes bewaldet sind. Mehr als 500 Millionen Bäume sowie 300 Seen prägen die facettenreiche Naturlandschaft, die auf zahlreichen Wanderwegen zu Fuß oder mit dem Bike erkundet werden kann. Trentino bietet eine Mischung aus alpinem und mediterranem Klima, ideale Bedingungen für Natur- und Sportliebhaber. Auch kulturell Interessierte kommen auf ihre Kosten, sei es in Städten wie Trento und Rovereto oder beim Besuch historischer Burganlagen.

Weitere Informationen unter www.visittrentino.info/de

