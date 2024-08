Salzmöhren mit Chili und Ingwer

Fermentieren für Anfänger

Wasser und Salz – mehr braucht es nicht, wenn man Gemüse selbst fermentieren möchte. War Fermentieren früher die Domäne unserer Omis, ist es heutzutage auch bei der jüngeren Generation Trend. Hier eine Rezeptkreation vor, an die sich auch absolute Einsteiger herantrauen können. Man braucht dazu kein spezielles Zubehör und kann direkt loslegen.

Man braucht ein paar Tage, um Salzmöhren zu fermentieren. Diese passen ideal zu Bowls, in Pastasoßen, als Beilage zu asiatischen Gerichten, auf einem Brötchen mit Frischkäse oder einfach so zum Abendbrot.

Rezept: Fermentierte Salzmöhren mit Chili und Ingwer

Zutaten

20 g Bad Reichenhaller AlpenSalz

1 kg Möhren

2 rote Chilischoten

100 g Ingwer

2 Bügelgläser à ca. 1 l (oder alternativ Schraubgläser)

2 kleine Gefrierbeutel



Zubereitung

20 g Salz in 1 l kaltem Wasser auflösen. Möhren waschen, putzen, sorgfältig schälen und in lange dünne Stifte schneiden.

Chilischoten 2/3 halbieren, entkernen, waschen und längs in dünne Streifen schneiden. Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden oder hobeln.

Zutaten in sterile Bügelgläser geben und Salzwasser gleichmäßig darauf verteilen, einen Finger breit Platz lassen.

Für das Fermentiergewicht jeweils ca. 100 ml Wasser in die Gefrierbeutel füllen, in die Öffnung der Gläser geben, so dass die Oberfläche gut bedeckt ist.

Beutel verschließen.

Gläser zunächst ohne Gummi verschließen.

Zutaten 2–3 Tage bei Zimmertemperatur fermentieren lassen.

Die Möhren nach 2-3 Tagen probieren. Wenn sie gut schmecken, den Wasserbeutel

entfernen, Gummi an die Gläser anbringen und in den Kühlschrank stellen, um das

Fermentieren zu verlangsamen. Ansonsten noch 2 Tage bei Zimmertemperatur

stehen lassen. Die fermentierten Möhren halten im Kühlschrank geschlossen 3-4

Wochen. Wenn sie angebrochen sind, sollten sie in 3-4 Tagen verbraucht werden.

