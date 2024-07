Zum Auftakt des zweimonatigen Programms veranstaltet das GMCVB gemeinsam mit dem Camillus House ein spezielles Benefiz-Dinner mit den drei Miami-Spice-Köchen Robert Allum, Amaris Jones und Jimmy Almeida. Miami Spice Restaurant & Miami Spa Month

Das Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) kündigt die Rückkehr der Miami Spice Restaurant Months an. Vom 1. August bis zum 30. September können sich gastronomisch Interessierte in Miamis besten Restaurants verwöhnen lassen und Festpreis Drei-Gänge-Menüs für nur 30 oder 35 US-Dollar zum Mittagessen und Brunch und 45 oder 60 US-Dollar zum Abendessen genießen. Auf MiamiTemptations.com finden Interessierte Angebote von mehr als 250 Restaurants.

Fans von Miami Spice haben die Möglichkeit, am 30. Juli im Hyatt Regency in Downtown Miami ein exklusives Benefiz-Dinner zu genießen, bei dem es eine offene Bar und ein sorgfältig zusammengestelltes Drei-Gänge-Menü gibt, das von den renommierten lokalen Köchen Robert Allum vom Riverview Bar & Grill, Chefkoch Amaris Jones von Chick’N Jones und Chefkoch Jimmy Almeida von Bagatelle Miami zubereitet wird. Das alles kommt der Arbeit des Camillus House zugute, einer Obdachlosenbetreuung in Miami. Eine begrenzte Anzahl von Eintrittskarten kann hier erworben werden.

„Das Programm Miami Spice Restaurant Months, das mittlerweile 23 Jahre alt ist, hat sich zu einem Eckpfeiler des Sommers in Miami und Miami Beach entwickelt, und was könnte es Besseres geben, um die zweimonatige Feier zu starten, als mit dem Camillus House und beliebten lokalen Köchen zusammenzuarbeiten, um unserer Gemeinde etwas zurückzugeben“, sagt David Whitaker, Präsident und CEO des GMCVB. „Egal, ob man sich darauf freut, in einem von Michelin ausgezeichneten Restaurant zu speisen oder sich von den Talenten eines mit dem James Beard Award ausgezeichneten Kochs verwöhnen zu lassen, Miami Spice bietet einen Zugang zu der innovativen und eklektischen Küche, die die Gastronomieszene des Reiseziels auf die weltweite Speisekarte gebracht hat.“

Der Großraum Miami und Miami Beach glänzen in der kulinarischen Welt weiterhin mit erstklassigen Restaurants, und die Teilnehmer von Miami Spice bieten Optionen aus mehr als 20 Stadtvierteln und verschiedenen Küchen an. Ausgewählte Restaurants bieten „Signature Dining Experiences“, die über traditionelle Drei-Gänge-Menüs hinausgehen.

Viele weitere Programme laden zur Entdeckung von Miami und Miami Beach ein

Die Miami Spice Restaurant Months sind eines von fünf Programmen im Rahmen des vom GMCVB ins Leben gerufenen Miami Temptations Programms. Die Reihe der Themenmonate soll das Bewusstsein und die Wertschätzung für die vielen Vorzüge des Reiseziels fördern, indem sie Besuchern und Einheimischen spezielle Programme und Ermäßigungen bietet, die sie entdecken können. Zu dem Programm gehören unter anderem auch die Miami Spa Months, die aktuell vom 1. Juli bis 31. August stattfinden.

Miami Spa Months bieten exklusive Spa-Behandlungen

Wellness-Liebhaber profitieren zwei Monate lang von Angeboten für einzigartige Spa-Behandlungen wie Bio-Hacking, ganzheitliche Klangbäder, Hydrotherapie-Zirkel, Massagen, Kältetherapie und mehr. Ab 109 US-Dollar werden Behandlungen angeboten – ob eine klassische Massage und Gesichtsbehandlung, oder ein ganzer Tag Wellness – für jeden Erholungssuchenden ist das passende Angebot dabei. Besucher können dadurch die besten Spas und Wellness-Einrichtungen im Großraum Miami und Miami Beach kennenlernen und ultimative luxuriöse Spa- und Wellness-Behandlungen genießen. Auf vielfachen Wunsch gibt es für diejenigen, die ein Erlebnis der Extraklasse suchen, mit den Signature Spa Experiences des Miami Spa Month eine Vielzahl an gehobenen Spa- und Wellness-Aktivitäten.

Eine vollständige Liste der Sonderangebote und Veranstaltungen im Rahmen des GMCVB-Programms Miami Temptations finden Interessierte unter www.MiamiTemptations.com.

Mehr Infos auf der Website www.MiamiandBeaches.de

