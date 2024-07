Am 04. August 2024 erwartet der Fischmarkt am Tonhallenufer in Düsseldorf, wie gewohnt von 11:00 bis 18:00 Uhr. Mit rund 75 Ausstellern ist für jeden Geschmack etwas dabei – von köstlichen Speisen und Getränken über Schmuck und Blumen bis hin zu modischer Kleidung. Weitere Termine bis im November.

Fischmarkt am Tonhallenufer in Düsseldorf

Für Genießer gibt es auf dem Fischmarkt eine bunte Vielfalt an Leckereien aus aller Welt. Frische Austern und traditioneller Champagner werden vom Café de Bretagne angeboten. Ein besonderes Highlight ist der Flammlachs von Lachskönig Traber, der immer wieder Stammgäste aus Düsseldorf und der Umgebung anzieht.

Neu im Juli sind unter anderem ein Stand mit Biosuppen – eine tolle Möglichkeit, gesunde und leichte Mahlzeiten zu genießen. Auch die PopUpBar mit Frozen-Drinks und Homemade-Eis ist dabei, perfekte Erfrischungen für heiße Sommertage. Hier könnt ihr euch köstlich abkühlen und kreative Drinks genießen.

Wenn ihr die mexikanische Küche testen möchtet, seid ihr bei Los Locos genau richtig und könnt traditionelle Tacos probieren. Für französische Spezialitäten sorgen Stände mit Tiroler Schinken, Salami und italienischem Käse von Giglio.

Natürlich gibt es auch die passende Getränkebegleitung: leckerer Wein beim Stand von Dave Hänsel, Cocktails bei Cubanitos oder Altbier der Hausbrauereien Zum Schlüssel und Füchschen Brauerei. Auch für nicht-alkoholische Optionen ist überall gesorgt.

Gute Stimmung ist garantiert, dank der DJs, die an verschiedenen Ständen für musikalische Untermalung sorgen, sowie der Band Elli and Friends an der Hausbrauerei Zum Schlüssel.

Neben den kulinarischen Genüssen könnt ihr auf dem Fischmarkt auch wunderschöne Kleider, Blusen, Röcke und vieles mehr entdecken, um euch für den Sommer einzudecken. Stände wie Frau Genge oder Malisol bieten eine tolle Auswahl. Um das neue Outfit abzurunden, findet ihr handgefertigten Schmuck bei Frau Bohnenkamp und Frau El Bahrawi.

Essen, trinken, lachen, tanzen und an den Ständen stöbern – das ist das Konzept des Fischmarkts in Düsseldorf. Ein Event, das sich mit der Zeit und seinen Besuchern wandelt und doch immer so bleibt, wie es vor 25 Jahren begonnen hat.

Fischmarkt Düsseldorf, veranstaltet von der Agentur RheinLust.

Wann: Von April bis November immer am ersten Sonntag im Monat

Ort: Tonhallenufer, Düsseldorf

Zeit: 11.00 bis 18.00 Uhr

Termine Düsseldorf 2024:

04. August 2024, 01. September 2024, 06. Oktober 2024, 03. November 2024

Jeweils sonntags, von 11.00 bis 18.00 Uhr.

Ort:

An der Rheinterrasse, Tonhallenufer, Düsseldorf

Öffentliche Verkehrsmittel: Linien U74 bis U77

