Nur Azubis kochen und bedienen im Bonvivant, Berlin

Auszubildende gestalten 4-Gang-Dinner-Abend am 21. Juli 2024. Der Bonvivant-Nachwuchs trotzt der altmodischen Berufsschulausbildung mit einer rein vegetarischen Menüfolge. Inhaber Jules Winnfield sagt: „Wir schließen einen Gap in der Berufsschulausbildung, die in den 1960er Jahren stehengeblieben ist."

Auszubildende zu fördern, heißt auch, sie zu fordern. Am 21. Juli 2024 tritt das erfahrene Team im Ein-Sternerestaurant Bonvivant Cocktail Bistro zurück, um dem Nachwuchs die Bühne zu überlassen. Das bedeutet viel Freiraum, aber auch viel Verantwortung für die fünf Auszubildenden und die drei dualen Studenten aus dem Fachbereich Culinary Management.

„Wir sind um ein nachhaltiges Personalmanagement bemüht“, erklärt Bonvivant-Inhaber Jules Winnfield dem Gourmet Report. „Uns ist es wichtig, unseren Nachwuchs in allen Punkten zu fördern und ihm beständig die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln. Das Dinner soll ihm zeigen, dass wir ihm die Gestaltung des Abends zutrauen, und zugleich nach außen präsentieren, wie groß seine Bedeutung für die Gastronomie ist.“ Grundsätzlich sind alle Ideen und Meinungen der Mitarbeitenden im Restaurant gefragt. „Jeder und jede kann dazu beitragen, Abläufe zu verbessern, unsere Umweltfreundlichkeit zu steigern oder Dinge neu zu betrachten“, so Jules Winnfield weiter, „der Rang ist dabei doch ganz egal.“

Selbstverständlich steht das gesamte Team der neuen Generation in der Vorbereitung zur Seite und begleitet den Prozess der Menü-Entwicklung und der Auswahl der Getränkebegleitung. „Damit schließen wir einen Gap in der Berufsschulausbildung, die in den 1960er Jahren stehengeblieben ist“, meint Jules Winnfield: „Es ist 2024 und es gibt noch immer keinen vegetarischen Schwerpunkt: Fischterrine, Fleisch, Dessert – das wird gelehrt, aber das entspricht nicht mehr der Realität in jeder Gastronomie.“ Der Dinner-Abend ist keine Prüfung, sondern ein wichtiger Schritt in der Ausbildung. Vom Küchenchef Nikodemus Berger bis zum Barchef Elias Heintz haben alle ein Interesse daran, dass diese Feuertaufe gelingt.

Die Gäste dürfen sich freuen, ein hervorragendes 4-Gang-Menü für 99 Euro pro Person – inklusive Getränkebegleitung und Wasser – zu bekommen. Die passenden Drinks präsentiert der Service, der ebenfalls nur mit Nachwuchskräften besetzt sein wird. Wie gewohnt, steht auch eine alkoholfreie Begleitung auf dem Programm. Das Dinner der Talente, die künftig die Gastroszene bestimmen, wird sicher nicht nur für die Auszubildenden ein ganz besonderes werden.

Das Menü am 21. Juli beginnt um 18:30 Uhr. Die Plätze sind auf 60 limitiert. Es besteht die Möglichkeit, einen eigenen Tisch zu reservieren oder sich am „Family & Friends“-Tisch platzieren zu lassen.

Auszubildende aus anderen Betrieben haben im Bonvivant ebenfalls einen besonderen Stellenwert: Wer Interesse hat, wochentags das Menü kennenzulernen und mit dem Team ins Gespräch zu kommen, kann sich unter info@bonvivant.berlin um eine Vergünstigung bewerben. Mit einem Nachweis über den Ausbildungsplatz in einem gastronomischen Betrieb oder einem verwandten Bereich sowie einer kurzen persönlichen Begründung, warum man das Menü probieren möchte, bekommt der Nachwuchs die 5-Gänge für nur 62 Euro. Das förderliche Angebot gilt auch für Schulabsolventen, die überlegen, in die Gastronomie zu gehen und das formulieren können.

