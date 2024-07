Special price im Irma La Douce*

Francesco Contiero verwandelt mit seinem Menü im Berliner Sternerestaurant Irma La Douce die Potsdamer Straße in die Via del Corso

Spaghetti Carbonara im Sternerestaurant Irma La Douce

Irma La Douce*, Berlin

Mit seinem neuen Menü-Special sorgt Francesco Contiero dafür, dass auch die Erwachsenen die schulfreie Zeit sehr zu schätzen wissen. Vom 18. Juli bis zum 31. August 2024 kocht der italienische Küchenchef nämlich die Lieblingsspeisen aus seiner Heimat. Mit frischen Zutaten, persönlichen Kindheitserinnerungen und seiner typischen Kreativität holt Contiero mit drei fabelhaften Gängen für sechs Wochen “La dolce Vita” nach Berlin.

Den Auftakt zum Aperitif macht eine Carbonara Pasta. Der Klassiker aus Rom entfaltet sein unverwechselbares Aroma durch die hohe Qualität der wenigen Zutaten, die Francesco Contiero ins perfekte Verhältnis bringt. Als zweiten Gang hat sich der Spitzenkoch für Ossobuco mit Gremolata entschieden. Ein Gericht, dem Contiero viel Zeit schenkt, damit es auf der Zunge zergeht. Dazu wird ein „Insalata mista“ serviert. Den Abschluss macht eine frische sommerlich-italienische Erdbeere.

Sommelier Sascha Hammer hat sich inspirieren lassen und italienische Weine gefunden, die dem Menü eine zusätzliche Portion Ausdruck und Leichtigkeit verleihen. Das 3-Gang-Menü kostet 69 Euro – inklusive Weinbegleitung 99 Euro. Mit diesem Sommerferienspecial setzt Francesco Contiero seinen Ansatz fort, den Gästen neben der saisonal wechselnden Karte jeden Monat etwas Neues anzubieten. Zuletzt hatte er mit seinem Spargel-Menü gezeigt, dass das deutsche Lieblingsgemüse mehr kann, als mit Hollandaise eine Einheit zu bilden.

Irma la Douce ist von Dienstag bis Samstag ab 18:00 Uhr geöffnet. In der Zeit vom 18. Juli bis 31. August ist das Sommer(ferien)-Special erhältlich. Das Restaurant verfügt über rund 50 Plätze innen und 30 Plätze auf der Terrasse. Reservierungen per E-Mail an irma@irmaladouce.de.

www.irmaladouce.de

Immer informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter