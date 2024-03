Der Große Restaurant & Hotel Guide 2024 erscheint

Verlag gibt die diesjährigen Preisträger vom “Der Große Restaurant & Hotel Guide 2024” bekannt.

Cover Guide 2024

Der Große Restaurant & Hotel Guide 2024

Am 12. März erscheint der Große Restaurant & Hotel Guide 2024. Als kompaktes und anschaulich illustriertes Nachschlagewerk für Restaurants und Hotels bietet er in seiner 27. Auflage auf 896 Seiten Wissenswertes und Inspirationen rund um die gehobene Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz. Bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin der Printausgabe gibt die verlegende HDT Medien GmbH die diesjährigen Auszeichnungen bekannt.

Der Große Guide zeichnet Persönlichkeiten und Teams sowie Restaurants und Hotels in verschiedenen Kategorien aus, deren hervorragende Leistungen innerhalb der Guide-Jury als besonders hervorhebenswert gelten.

Zum Koch des Jahres in Deutschland wurde Anton Gschwendtner, Chefkoch des Restaurants Atelier im Hotel Bayerischer Hof in München gewählt. Zur Sommelière des Jahres wurde Kathrin Feix vom Restaurant Marburger Esszimmer und zum Patissier des Jahres André Sieber vom Restaurant Camers in Hohenkammer.

Für Österreich ernannte das Guide-Team Vitus Winkler vom Restaurant Kräuterreich in St. Veit im Pongau zum Koch des Jahres.

Der Große Restaurant & Hotel Guide 2024 ist ab Erscheinung im Buchhandel erhältlich. Alle Auszeichnungen sind zusätzlich online unter www.der-grosse-guide.de/auszeichnungen abrufbar.

www.der-grosse-guide.de/auszeichnungen abrufbar.

Der „Große Restaurant & Hotel Guide“ ist ein seit 1997 jährlich erscheinendes Nachschlagewerk für Restaurants und Hotels im deutschsprachigen Europa und eine feste Größe unter den deutschen Gastroführern. Der Guide beleuchtet einen repräsentativen Querschnitt gehobener und bester Koch- und Hotelleriekultur und bietet mit seinen Informationen eine hilfreiche Orientierung. Herausgeber ist die HDT Medien GmbH in Stuhr.

