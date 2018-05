Anton Gschwendtner ist Sternekoch

PETER KATUSAK-HUZSVAR, General Manager Sofitel Vienna Stephansdom: „Mit seiner Lage im 18. Stock des Hauses war DAS LOFT den Sternen schon immer recht nahe. Dass Küchenchef Anton Gschwendtner nun aber tatsächlich einen in seine Küche holen konnte, ist eine ganz außergewöhnliche Leistung. Ich gratuliere ihm und seinem Team und freue mich schon auf das, was zukünftig auf die Teller gezaubert werden wird.“

ANTON GSCHWENDTNER, DAS LOFT-Küchenchef: „Mein Anspruch für Das LOFT ist es, unsere Gäste mit innovativer Küche und höchster Qualität jeden Tag aufs Neue zu überzeugen. Dass es meinem perfekt eingespielten Team und mir mit dieser Philosophie nun gleich in meinem zweiten Jahr im DAS LOFT geglückt ist, einen Michelin-Stern zu erkochen, macht mich unglaublich stolz. Doch nun heißt es für mich und uns alle: nur nicht nachlassen, ganz im Gegenteil!“

CARSTEN KYPKE, Executive Chef Sofitel Vienna Stephansdom: „Der Guide-Michelin-Stern ist eine großartige Bestätigung unseres Weges, den wir erst vor einem Jahr eingeschlagen haben. Es ist uns gelungen, für jede Position Top-Leute zu gewinnen. Jeder leistet für sich und für das Team ganz ausgezeichnete Arbeit. Dieser Stern ist für uns ein ganz besonderer Genuss – und auch ein Motivationsturbo für unser gerade im Entstehen befindliches Projekt BAR/terre im Parterre des Hauses.“

ANTON GSCHWENDTNER – EIN WAHLWIENER IM STERNENHIMMEL

Gerade einmal 33 Jahre zählt der gebürtige Bayer und junge Meisterkoch Geschwendter. Dabei ist schon der Beginn seiner Karriere beeindruckend: Gleich nach seiner Ausbildung im Forsthaus am See im deutschen Possenhofen schaffte der Bayer den Sprung in die Sternegastronomie und durfte nach einer Anstellung im Hotel Bareiss in Baiersbronn schon bald an der Seite von Johann Lafer im Restaurant Le Val d’Or hinter dem Herd stehen. Nächste Station seiner Karriere war das Rico’s Kunststuben in Küsnacht am exklusiven Zürichsee, ehe ihn sein Weg nach München in das Restaurant Délice La Brasserie im Sofitel Munich Bayerpost führte. Dort setzte er unter anderem mit der Sofitel Munich Bayerpost-Eventreihe „The Link“ kulinarische Meilensteine, als er die weltberühmten Köche CHRISTOPHE MULLER, Küchenchef von PAUL BOCUSE (drei Sterne), EMMANUEL RENAUT vom Flocons de Sel (drei Sterne), ERIK VAN LOO, Restaurant Parkheuvel (zwei Sterne) und CHRISTIAN BAU, Victor’s Fine Dining by Christian Bau (drei Sterne), zu sich in die Küche holte.

Seit Anfang 2017 gilt Anton Gschwendtner als Küchenchef im DAS LOFT als einer der besten Küchenchefs Wiens und darf sich mit seiner jüngsten Auszeichnung nun auch zu den Sternträgern des Landes zählen.

SO BESONDERS: DAS SOFITEL VIENNA STEPHANSDOM

Doch nicht nur im DAS LOFT setzt das Sofitel Vienna Stephansdom neue Maßstäbe. 2010 von Stararchitekt Jean Nouvel entworfen, avancierte das markante, in Schwarz-, Weiß- und Grautönen gehaltene 5-Sterne-Hotel schon bald zu einem der bekanntesten Luxushotels Wiens und gilt auch unter Einheimischen als absoluter Hotspot. Unter der Führung von General Manager Peter Katusak-Huzsvarfolgt nun der nächste Schritt in der Geschichte des Hauses: So wurde jüngst verkündet, dass das Hotel künftig das Portfolio der luxuriösen Lifestyle-Marke SO/ ergänzen und ab Herbst 2018 unter dem Namen SO/ Vienna geführt wird.

Derzeit werden alle 182 Zimmer und die Hotellobby einer sorgfältigen Renovierung unterzogen: Unter der Leitung des bekannten Wiener Architekten Gregor Eichinger werden Nouvels Farbkonzept behutsam angepasst und verschiedene Themen der Wiener Historie aufgegriffen, neu interpretiert und sanft in das bestehende Ambiente eingearbeitet. Die im Januar begonnenen Renovierungsarbeiten sollen im Mai 2018 abgeschlossen sein.