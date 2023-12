MICHELIN Führer İstanbul, İzmir, Bodrum

Insgesamt werden 111 Restaurants im Jahr 2024 empfohlen, davon 15 in İzmir und 19 in Bodrum. 2 Restaurants in Bodrum und 3 Restaurants in İzmir werden mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet; auch in İstanbul werden 2 neue Lokale geehrt

Insgesamt empfehlen die Michelin-Inspektoren 111 Lokale, darunter – zum ersten Mal – 15 in İzmir und 19 in Bodrum. Davon werden drei Restaurants in İzmir und zwei in Bodrum mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, während 8 Restaurants einen Bib Gourmand erhalten (2 in Bodrum und 6 in İzmir). In İstanbul wurden 25 Restaurants neu in die Auswahl aufgenommen oder befördert, darunter 2 Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, und 8, die den Bib Gourmand erhielten. Damit steigt die Gesamtzahl der empfohlenen Restaurants in İstanbul auf 77.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, erklärt gegenüber dem Gourmet Report: „Auch in diesem Jahr waren unsere Inspektoren von der kulinarischen Szene İstanbuls beeindruckt. Als kosmopolitische Stadt mit vielschichtigem Charakter bietet Istanbul ein bemerkenswert reichhaltiges gastronomisches Panorama, das von klassischen türkischen Tavernen über trendige, internationale Lokale bis hin zu modernen, zwanglosen Restaurants reicht. Diese zweite Auswahl – mit 24 neuen Restaurants, darunter 2 neue Ein-MICHELIN Starrestaurants, die über die ganze Stadt verteilt sind – zeigt auch, dass die gastronomischen Standards einer Generation von mutigen Köchen, die stolz auf ihre Traditionen sind, gestiegen sind.“

„Unsere Teams haben vor allem die Unterschiede zwischen İzmir und Bodrum zu schätzen gewusst, zwei Städte, die auf bemerkenswerte Weise in die Guide MICHELIN-Familie aufgenommen wurden. Die lokale Verwurzelung, die Treue zum Terroir und die enge Verbindung zu den lokalen Erzeugern sind gemeinsame Merkmale vieler der empfohlenen Restaurants in und um İzmir. Dieses Engagement wird durch die Auszeichnung von nicht weniger als 3 Restaurants in der Region mit dem Grünen Stern von MICHELIN belegt. Bodrum seinerseits bietet eine interessante gastronomische Komplementarität: An der Küste gedeihen gehobene und internationale Lokale, während im Stadtzentrum kleine, unabhängige Restaurants zu finden sind, die besonders malerisch und erschwinglich sind„, so Poullennec weiter.

Sieben Restaurants werden neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Zum ersten Mal überhaupt wurden drei Restaurants in İzmir mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Das OD Urla – unter der Leitung von Küchenchef Osman Sezener – zeichnet sich durch seine authentische, tief in der Tradition verwurzelte Küche aus. In dem familiengeführten Anwesen, das von Weinbergen und Olivenhainen umgeben ist, präsentieren der Küchenchef und sein Team die besten lokalen Zutaten. Die Hälfte davon wird direkt vor Ort angebaut, der Rest wird bei Erzeugern und Handwerkern in der näheren Umgebung eingekauft. Die Gerichte sind einfach, natürlich und teilweise rustikal, aber immer perfekt ausgeführt, und die auf dem offenen Holzfeuer des Restaurants gegrillten Speisen verdienen eine lobende Erwähnung.



Im Teruar Urla zaubern Chef Osman Serdaroğlu und sein Team eine mediterran inspirierte Küche mit italienischen Nuancen, die die Vielfalt der lokalen Produkte hervorhebt. Vom Saltimbocca vom Lamm bis zu gebratenen Zucchini mit frischem Ziegenkäse und getrocknetem Joghurt sind die Gerichte minimalistisch, aber überraschend reich an Geschmack. Die Weinkarte ist ebenso beeindruckend und zollt den verschiedenen Gebieten der Türkei Tribut.



Ozan und Seray Kumbasar haben mit dem Vino Locale ein einzigartiges Ziel geschaffen. Das enthusiastische Paar hat kein anderes Ziel, als seine Gäste die Vorzüge ihrer Region entdecken zu lassen. Küchenchef Ozan Kumbasar verwendet nur die besten Produkte, die er mit besonderer Sorgfalt aus der Region bezieht. Die Speisekarte, die sich eng an den Jahreszeiten orientiert, wird alle sechs Wochen mit einer sinnlichen und raffinierten Küche aktualisiert. Im Speisesaal führt Seray Kumbasar die Feinschmecker durch eine bemerkenswerte Auswahl an regionalen Weinen. Auch ihr Getränkewagen nach dem Essen ist außergewöhnlich.

Zwei Restaurants in Bodrum sind mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Kitchen, geleitet von Chef Osman Sezener, bietet moderne türkische Küche mit köstlichen internationalen Akzenten. Hier stehen regionale und frische Produkte im Mittelpunkt der einfachen, großzügigen und geschmacksintensiven Gerichte, wie z. B. der über heißen Kohlen gegrillte Oktopus, der mit einer Salsa verde aus Gartenkräutern verfeinert wird.



Nach einem Spaziergang entlang der herrlichen Küstenstraßen kommen Liebhaber der modernen ägäischen Küche im Maçakızı auf ihre Kosten, das sich im gleichnamigen Hotel befindet und auch vom MICHELIN-Führer empfohlen wird. Küchenchef Aret Sahakyan bietet kreative Gerichte an, die mit den kulinarischen Traditionen der Region spielen. Auch die Weinkarte ist erstklassig, von türkischen und europäischen Weinen bis hin zu einem beeindruckenden Champagnerkeller.

Zwei Restaurants in İstanbul werden neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Im Arkestra beweist Küchenchef Cenk Debensason – ein gebürtiger Istanbuler mit internationalem Hintergrund – das Ausmaß seines Fachwissens und seiner kulinarischen Qualitäten. Seine Küche ist eine Verschmelzung verschiedener Horizonte, wobei das Angebot von mariniertem Thunfisch-Sashimi mit Sushi-Reis-Eis und Ingwer-Ponzu-Vinaigrette bis hin zu perfekt zubereiteter Entenbrust mit Apicius-Sauce reicht.

Im Sankai by Nagaya bietet Küchenchef Yoshizumi Nagaya zwei erstklassige Omakase-Menüs an. Das erste ist ein wunderschönes Sushi, das der Sushi-Meisterkoch Hiroko Shibata nach Möglichkeit mit heimischem Fisch zubereitet. Das zweite zelebriert die Kaiseki-Küche, die hier und da mit ein paar europäischen Akzenten verfeinert wird, wie z. B. Kalbsbäckchen, die 48 Stunden lang bei niedriger Temperatur gegart und mit Bohnen, Ponzu-Mayonnaise und pulverisiertem Essig serviert werden.

Mit diesen beiden neuen MICHELIN-Sternen erhöht sich die Zahl der Ein-Stern-Restaurants in Istanbul auf sechs, wobei Araka, Nicole, Mikla und Neolokal ihre Auszeichnung auch in diesem Jahr bestätigen. An der Spitze der lokalen kulinarischen Szene behält das türkische Fatih Tutak zwei MICHELIN-Sterne für seine „außergewöhnliche Küche, die einen besonderen Abstecher wert ist“.

16 neue Bib Gourmand-Restaurants

In der Auswahl des MICHELIN-Führers wurde der Bib Gourmand neu an 16 Restaurants verliehen: 2 in Bodrum, 6 in İzmir und 8 in İstanbul (davon eines als Promotion).

In Bodrum schätzten die Inspektoren besonders die Geselligkeit und Großzügigkeit der Mezze, die in der charmanten Taverne İki Sandal angeboten wurden. Auch das gegrillte Fleisch, das im Otantik Ocakbaşı serviert wurde, schmeckte ihnen.

İzmir ist weithin für seine traditionelle türkische Küche berühmt. Mezze, geschmortes Fleisch, Gemüsesuppen und sirupartiges Baklava wetteifern bei Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi und Tavacı Recep Usta um die Gunst der Gäste. In der Altstadt bietet das Hiç Lokanta – das ebenfalls mit dem MICHELIN Green Star für seine nachhaltigen Initiativen ausgezeichnet wurde – eine modernere, pflanzliche Küche. Das LA Mahzen im Lucien Arkas Weinberg zelebriert die besten Weine der Region und bietet eine schmackhafte, mediterrane Küche auf höchstem Niveau.

In İstanbul bieten die acht neuen Bib Gourmand-Restaurants ein eklektisches kulinarisches Panorama, von den italienischen Aromen des Aida bis zu den japanischen Köstlichkeiten des Inari Omakase Kuruçeşme oder den mediterranen Geschmäckern des The Red Balloon. Auch die türkische Küche, sowohl modern als auch traditionell, ist mit Circle by Vertical, Efendy, Tavacı Recep Usta Bostancı und Foxy Nişantaşı vertreten.

Neben diesen Neuzugängen behalten alle 10 Istanbuler Restaurants, die bereits in der Ausgabe 2023 des MICHELIN-Führers mit einem Bib Gourmand empfohlen wurden, ihre Auszeichnung. Damit glänzen 18 Bib Gourmand-Restaurants in der größten Stadt der Türkei.

36 neue Restaurants werden in die Auswahlliste aufgenommen

Zusätzlich zu den Restaurants, die mit einem oder mehreren MICHELIN-Sternen oder dem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden, empfehlen die Inspektoren 36 neue Restaurants, die sich durch die Qualität ihrer Küche auszeichnen. 6 davon befinden sich in İzmir, 15 in Bodrum und 15 in İstanbul. Unter diesen neuen Restaurants ist Vielfalt angesagt, von den anatolischen Spezialitäten im Lokanta Göktürk in İstanbuls Stadtteil Eyüpsultan über die vielen Mezze im Bağarası in Bodrum bis hin zu dem hervorragenden Fleisch im Kasap Fuat in İzmir.Liebhaber der asiatischen Küche werden sich die japanischen Spezialitäten im Akira Back İstanbul oder Zuma Bodrum oder die kantonesischen Aromen im Hakkasan İstanbul nicht entgehen lassen; wer die italienische Küche bevorzugt, wird im Isola Manzara (Bodrum) oder im Ristorante Pizzeria Venedik (İzmir) fündig. Eleos Yeşilköy (İstanbul), SOTA ALAÇATI (İzmir) und Sait (Bodrum) bieten alle außergewöhnlichen Fisch und Meeresfrüchte.

Zählt man die 15 neuen Restaurants in İstanbul zu den 37, die in diesem Jahr weiter empfohlen wurden, verfügt die Stadt nun über 52 ausgezeichnete Restaurants.

MICHELIN Sonderpreise

Um herausragendes Können zu würdigen und verschiedene Restaurantberufe hervorzuheben, haben die Inspektoren außerdem beschlossen, drei talentierte Fachleute zu ehren, die dazu beitragen, unvergessliche kulinarische Erlebnisse zu schaffen.

Der erstmals im Rahmen des MICHELIN-Führers İstanbul, İzmir, Bodrum verliehene MICHELIN Sommelier Award geht an Seray Kumbasar vom Green Star und One MICHELIN Star Restaurant Vino Locale in İzmir.

Der MICHELIN Service Award, gesponsert von Mastercard, geht an Ismail Kahveci und das Serviceteam des Restaurants Tuğra in İstanbul für ihre außergewöhnliche Gastfreundschaft.

Der MICHELIN Young Chef Award schließlich – als Anerkennung für ein vielversprechendes junges Talent – geht an Ulaş Durmaz vom Bib Gourmand-Restaurant The Red Balloon in İstanbul.

Der MICHELIN Guide İstanbul, İzmir, Bodrum auf einen Blick:

111 empfohlene Restaurants (77 in İstanbul, 15 in İzmir, 19 in Bodrum), darunter:

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen (İstanbul)

11 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (6 in İstanbul, 3 in İzmir, 2 in Bodrum)

26 Bib Gourmand-Restaurants (18 in İstanbul, 6 in İzmir, 2 in Bodrum)

73 ausgewählte Restaurants (52 in İstanbul, 6 in İzmir und 15 in Bodrum)

5 MICHELIN Green Star Restaurants (2 in İstanbul, 3 in İzmir)

Die vollständige Auswahl des MICHELIN-Guides İstanbul, İzmir, Bodrum ist kostenlos auf der Website verfügbar. Die Restaurantauswahl wird durch die Hotelauswahl des MICHELIN-Führers ergänzt, in der die einzigartigsten und aufregendsten Übernachtungsmöglichkeiten in der Türkei und auf der ganzen Welt vorgestellt werden.

MICHELIN Führer İstanbul Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)