Meist rot, manchmal orange, gelb und sogar grün kann man sie genießen. Rund oder oval, mit oder ohne Rispe, die Auswahl an dem kleinen Gemüse ist groß: Tomaten sind so vielseitig wie die Gerichte, die man daraus zubereiten kann. Als Snack, eingelegt, eingekocht, als Sauce, im Salat, süß, sauer, herzhaft: kleine Tomaten sind besonders beliebt und gelten als aromatisch.

Marinierte Honigtomaten

Passend zum Spätsommer und den ersten Herbsttagen empfiehlt der niederländische Tomatenproduzent Looye Kwekers marinierte Tomaten im Glas. Besonders geeignet sind die kleinen Looye Honigtomaten. Sie zeichnen sich durch ihre einzigartige runde Form, ihr saftiges Fruchtfleisch und vor allem durch ihr unvergleichlich süßes Aroma aus. Abgefüllt in schöne Einmachgläser schmecken die kleinen Delikatessen hervorragend zu Grillgerichten, als Antipasti, zu Schmorgerichten oder als tolles selbstgemachtes Geschenk.

Marinierte Honigtomaten

Zutaten:

500 g Looye Honigtomaten geviertelt

1 rote Zwiebel, in Streifen geschnitten

2 Knoblauchzehen, zerdrückt

1 Zitrone, geschält und in Spalten geschnitten

3 Esslöffel Rotweinessig

1 Bund frisches Basilikum, in Streifen geschnitten

Meersalz

schwarzer Pfeffer

250 ml Olivenöl

Zubereitung:

Looye Honigtomaten, Zwiebelstreifen, Knoblauch, Zitronenstücke und Basilikum in ein großes Glas geben.

Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Olivenöl aufgießen.

Alles vermengen und mindestens 2 Stunden bei Raumtemperatur ruhen lassen, dabei gelegentlich umrühren.

Weitere Rezepte unter: https://www.looye.com/de/rezepte

Auch beliebt: Amela Tomaten

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Newsletter vom Gourmet Report!

Marinierte Honigtomaten Rezept Zusammenfassung Marinierte Honigtomaten – Rezept: Passend zum Spätsommer und den ersten Herbsttagen empfiehlt der niederländische Tomatenproduzent Looye Kwekers marinierte Tomaten im Glas. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)