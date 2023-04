Bundesweit Restaurants in Schieflage sowie Tippgeber (mit Provision) für solche gesucht!

Webcasting schreibt uns:

„Viele Restaurants sind in den vergangenen Jahren in eine existenzbedrohende Schieflage geraten, umso mehr, wenn schon in der Zeit vor Corona bei dem Betrieb nicht alles zum Besten bestellt war. Ihr fühlt Euch als Restaurantchef, Koch oder Servicekraft persönlich angesprochen? Oder Ihr kennt solche Gaststätten in Eurer Gegend? Geht Ihr möglicherweise nicht mehr gerne in Euer früheres Stammlokal, weil die Qualität in Küche & Service nachgelassen hat? Dann freuen wir uns auch über den Kontakt zu diesem Restaurant. Für jeden Hinweis eines Restaurants, mit welchem später gedreht wird, erhalten unsere Tippgeber ein Vermittlungs-Dankeschön in Höhe von 100,- €.

Für ein neues TV-Format suchen wir bundesweit Restaurants, denen vor allem wegen ihrer Küche die Gäste ausbleiben. Es ist also wichtig, dass nicht nur der aktuelle Servicekräftemangel und die gestiegenen Energiepreise den Restaurantbetreibern das Leben schwer machen.

Restaurants in Schieflage gesucht!

Egal, ob kleiner Familienbetrieb oder größere Gaststätte: Unsere Gastro-Experten nehmen Euren Betrieb unter die Lupe und unterstützen Euch dabei, wieder auf die kulinarische Erfolgsspur zu kommen. Und da das Ambiente des Gastraums zum Wohlbefinden der Gäste beiträgt und das Auge bekanntlich mitisst, ist eine Beteiligung an Renovierungskosten auch möglich.

Geplant ist der Dreh an ca. 5 Tagen am Stück nach Absprache im Sommer 2023, ggf. auch früher. Selbstverständlich erhalten die Restaurantbetreiber eine angemessene Aufwandsentschädigung.

Haben wir Euer Interesse als Restaurantbetreiber geweckt? Oder kennt Ihr als Restaurantbesucher in Eurer Nähe Restaurants/Gaststätten, die dringend Hilfe benötigen?

Dann meldet Euch bitte bei uns unter dem Betreff „Restaurant in Schieflage“ mit Euren Kontaktdaten, aktuellen Fotos von Euch und dem Restaurant sowie einer kurzen Beschreibung der Situation.



E-Mail: redaktion@wecasting.de (Betreff: Hilfe-Restaurant)“

Immer aktuell mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter!

Restaurants in Schieflage gesucht! Zusammenfassung Bundesweit Restaurants in Schieflage sowie Tippgeber (mit Provision) für solche gesucht! Für ein neues TV-Format suchen wir bundesweit Restaurants, denen vor allem wegen ihrer Küche die Gäste ausbleiben. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)