Claudia Schröter, Düsseldorf

Claudia Schröter ist seit März 2023 die neue Küchendirektorin im Luxushotel The Wellem im Andreas Quartier (AQ) in Düsseldorf und verantwortlich für alle hoteleigenen gastronomischen Angebote sowie das Restaurant Pitti Cucina Italiana und das Mutter Ey Café.

Nach abgeschlossener Ausbildung zur Köchin sammelte Schröter erste Erfahrungen in der gehobenen Gastronomie, bevor es sie 2001 zu Dieter Müller ins Schlosshotel Lerbach (ausgezeichnet mit 3 Michelin Sternen) zog. Danach standen ihr die Küchen der Welt offen und sie machte Station in Südafrika, der Schweiz, London und kochte an der Algarve in der mit 2 Michelin Sternen prämierten „Villa Joya“.

Zurück in Deutschland übernahm sie nach einer Anstellung als Sous Chefin auf Sylt im „Landhaus Stricker“ Westerland (1 Michelin Stern), 2006 ihre erste Stelle als Küchenchefin. Sie führte im Excelsior Hotel Ernst Köln erst das Restaurant „Taku“ und später, bis 2011, die dortige „Hanse Stube“.

Danach war Schröter einige Jahre als Privatköchin, Hotelinspektorin und Vorstandsköchin tätig, bevor sie 2014 bis 2018 die Küchenchefposition in Andrej’s Oysterbar & Restaurant übernahm. Zuletzt leitete sie die Küche des am Carlsplatz gelegenen „Café de Bretagne“.

Ihre jahrelange Expertise nutzt Claudia Schröter, um das Küchen-Team im Pitti Cucina Italiana erfolgreich neu zu positionieren und die Gäste kulinarisch auf eine Reise durch Italien mitzunehmen. „Das Pitti ist eine kulinarische Hommage an den Palazzo Pitti in Florenz. Es spiegelt das mediterrane Flair des Renaissancepalasts wider, dementsprechend ist mein Food-Konzept aufgebaut. Das Pitti gehört zum Luxus-Boutiquehotel „The Wellem“ im Andreas Quartier (AQ), welches als Top-Adresse deutschlandweit bekannt ist“, betont Claudia Schröter im Gourmet Report Gespräch.

Die traditionelle Trattoria mitten in Düsseldorf und nah am Rhein, verkörpert durch das stilvolle Interieur und die hochwertigen Speisen die geliebte Leichtigkeit der italienischen Lebensart. Auf zwei Etagen können insgesamt knapp 80 Gäste Platz nehmen. Mit den frischesten Zutaten und Claudias feinem Gespür für moderne und zeitgenössische Küche entstehen im Pitti ausgefallene Vorspeisen wie Burrata Limone Selvatico oder himmlische Hauptgänge wie Gamberoni Pappardelle. Auch Pasta-Gerichte wie Tagliolini Capesante oder Tortelloni Caprino fehlen nicht auf der Speisekarte. Zum Nachtisch werden italienische Klassiker wie Panna Cotta und Tiramisu neu von Claudia und ihrem Team interpretiert.

In der warmen Jahreszeit kann das Dolce Vita auf der Terrasse mit zusätzlichen 36 Sitzgelegenheiten genossen werden.

