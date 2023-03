Die 100 beliebtesten Hotels der TUI Gäste 2023

TUI Blue Barut Andiz ist Gästeliebling: Erwachsenenhotel an der türkischen Riviera punktet bei Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz als bestes Hotel. Lebenswerk: Nikos Daskalantonakis, Grecotel Hotels & Resorts

Urlaub in Teneriffa

Mitte März fand in Berlin die jährliche Verleihung der TUI Global Hotel Awards statt, bei der mehr als 300 Hotelpartner und TUI Mitarbeiter zusammenkamen, um die herausragenden Leistungen der 100 besten Hotels des weltweiten TUI Urlaubsangebots zu feiern. Bei den Urlaubern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz machte das TUI Blue Barut Andiz das Rennen, ein beliebtes Adults-Only-Hotel an der türkischen Riviera. „Die Türkei ist bekannt für ihre Hotelqualität und zählt schon lange zu den beliebtesten Reisezielen unserer Urlauber. Kein Wunder, dass auch der Award für das beste Hotel in die Türkei geht. Eine tolle Auszeichnung für unsere globale Marke TUI Blue sowie unseren Joint-Venture-Partner Barut Hotels, der das Hotelerlebnis hier mit höchster Servicequalität zum Leben erweckt“, sagt Stefan Baumert, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung.

Das Viereinhalb-Sterne-Hotel TUI Blue Barut Andiz liegt am Strand in unmittelbarer Nähe der antiken Stadt Side und bietet modernes Design, Wellness und Entspannung für Erwachsene. Gäste schätzen den Meerblick von der Dachterrasse und die preisgekrönte Küche in vier verschiedenen Restaurants.

TUI Global Hotel Awards

Weltweit wurden neun Hotels in zwölf Kategorien aus über 13.000 Hotels in 180 Destinationen als die Besten der Besten ausgezeichnet. Die jährlichen Gewinner der TUI Global Hotel Awards basieren auf dem Feedback von mehr als 16 Millionen TUI Gästen* im Jahr 2022. Dies umfasst alle Bewertungen vom Service über das Essen und die Ausstattung bis hin zum Gesamterlebnis. Über 800 Hotels haben die Auszeichnungskriterien mit einer Gesamtnote von mindestens 8,8 erfüllt.

Auszeichnung für das Lebenswerk

Der diesjährige Preisträger des TUI Lifetime Achievement Awards, Nikos Daskalanatonakis, Gründer und Eigentümer von Grecotel Hotels & Resorts, ist bekannt für sein Engagement, seinen Gästen ein persönliches und kulturelles Erlebnis zu bieten und ihnen einen herzlichen Empfang und eine echte Verbindung zur lokalen Gemeinde zu ermöglichen.

Nachhaltigkeit

Bei den TUI Global Hotel Awards 2023 wurde das Thema Nachhaltigkeit besonders hervorgehoben. Der Preis umfasst Kategorien, die die neu veröffentlichte Nachhaltigkeitsagenda der TUI widerspiegeln. Neu in diesem Jahr sind die Kategorien People, Planet und Progress, die den Beitrag der Preisträger zu den Nachhaltigkeitsbemühungen in diesen Bereichen hervorheben. In diesem Jahr vergibt die TUI außerdem einen Preis für Nachhaltigkeitsinnovationen. Der Preis wurde an Atlantica Hotels & Resorts für ihre Bemühungen verliehen, neue Technologien einzuführen und zu nutzen, um die nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Ein gutes Beispiel sind ihre Bemühungen auf der griechischen Insel Rhodos, wo die Hotelgesellschaft in neueste Solarpanel-Technologie, E-Mobilität für Elektroautos, eine Wasserentsalzungsanlage und ihr Engagement im Rhodos Co-Lab investiert hat.

Die 100 beliebtesten Hotels der TUI Gäste 2023

Global Hotel Awards Top 100 Hotels 2023

Land / Region – Name des Hotels

Austria INN Enzian

Austria SZG Hotel Stadt Wien

Austria INN Haus Gurgl Skihotel

Austria SZG Hotel Berner

Austria SZG Impuls Tirol

Austria SZG Sporthotel Wagrain

Austria INN Tiefenbrunner

Balearics PMI Grupotel Parc Natural & Spa

Balearics PMI Mar Azul Pur Estil Hotel & Spa

Belgium BRU Hotel Andromeda

Canary Islands LPA Club Maspalomas Suites & Spa

Canary Islands ACE Hotel Fariones Lanzarote

Canary Islands LPA Hotel Nayra

Canary Islands TFS Hotel Riu Garoe

Canary Islands TFS Hotel Tigaiga

Canary Islands LPA Idyll Suites

Canary Islands ACE Hotel Lava Beach

Canary Islands TFS Royal Hideaway Corales Beach

Canary Islands LPA Santa Monica Suites Hotel

Canary Islands LPA Seaside Grand Hotel Residencia

Canary Islands FUE Xq El Palacete

Croatia PUY Grand Park Hotel Rovinj

Cyprus LCA Alion Beach Hotel

Cyprus LCA Amanti Hotel

Cyprus PFO Amavi Hotel

Cyprus PFO Constantinou Bros Asimina Suites

Cyprus PFO Hotel Elysium

Cyprus LCA Flamingo Paradise Beach Hotel

Cyprus LCA Sunrise Jade Hotel

Cyprus PFO The Ivi Mare

Cyprus LCA The King Jason Protaras

Egypt HRG Kempinski Hotel Soma Bay

Egypt SSH Steigenberger Alcazar Sharm El Sheikh

Egypt RMF Steigenberger Coraya Beach

Egypt HRG Steigenberger Makadi

Egypt HRG TUI BLUE Makadi

Egypt HRG TUI BLUE Makadi GardensGlobal Hotel Awards Top 100 Hotels 2023

Greece JSI Amira Luxury Suites

Greece RHO Atrium Prestige

Greece HER Casa Blu

Greece HER Corissia Harmony Hotel

Greece ZTH Dream Studios

Greece SMI Fito Aqua Bleu Resort

Greece KGS Golden Star Kos

Greece KGS Ikos Aria

Greece CFU Ikos Dassia

Greece SKG Ikos Oceania

Greece SKG Ikos Olivia

Greece SMI Hotel Kalidon Panorama

Greece KVA Hotel Korina

Greece RHO Lindos Blu Luxury Hotel & Suites

Greece RHO Lindos Horizon

Greece PVK MarBella Elix

Greece EFL Marinos Apartments

Greece KGS Mayflower Aparments

Greece RHO Mayia Exclusive Resort & Spa

Greece CHQ Mike Hotel & Apartments

Greece EFL Nine Muses

Greece EFL Regina Dell Acqua

Greece JSI Skiathos Premier

Greece CFU St. George’s Bay Country Club

Greece PVK Terra Verde Apartments

Greece KVA Villa Nisteri

Greece ZTH Windmill Bay

Iceland KEF Hotel Borg

Italy MXP Caravel

Italy VCE Hotel Eden Garda

Italy MXP Hotel Atilius

Italy SUF Hotel Residence Piccolo

Italy VRN Hotel Vega

Mainland Spain AGP Amare Beach Hotel Marbella

Mainland Spain ALC Hotel Don Pancho

Mainland Spain GRO Golden Mar Menuda

Mainland Spain AGP Ikos Andalusia

Maldives MLE Amari Havodda Maldives

Maldives MLE Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives

Maldives MLE ROBINSON Maldives

Maldives MLE ROBINSON Noonu

Maldives MLE Veligandu Island Resort & Spa

Maldives MLE Vilamendhoo Island ResortGlobal Hotel Awards Top 100 Hotels 2023

Netherlands AMS Badhotel Domburg

Madeira FNC Estalagem Quinta Da Casa Branca

Madeira FNC Quinta Do Furão

Madeira FNC Reid’s Palace

Madeira FNC The Cliff Bay

Thailand HKT JW Marriott Khao Lak Resort & Spa

Turkey AYT Acanthus Cennet Barut Collection

Turkey AYT Barut Hemera

Turkey AYT Kemer Barut Collection

Turkey AYT Commodore Elite Suites & Spa

Turkey AYT Delphin Deluxe

Turkey DLM Liberty Fabay

Turkey DLM Liberty Hotels Lykia

Turkey AYT Novella Apartments

Turkey DLM Rixos Premium Göcek

Turkey AYT Seaden Quality Resort & Spa

Turkey DLM The Residence at TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye

Turkey AYT TUI BLUE Barut Andiz

Turkey AYT TUI BLUE Palm Garden

Turkey DLM TUI BLUE Seno

Bleiben Sie mit dem kostenlosen, sonntäglichen Newsletter des Gourmet Reports aktuell!

Die 100 beliebtesten Hotels der TUI Gäste 2023 Zusammenfassung Die 100 beliebtesten Hotels der TUI Gäste 2023: Erwachsenenhotel an der türkischen Riviera punktet bei Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz als bestes Hotel. Lebenswerk: Nikos Daskalantonakis, Grecotel Hotels & Resorts Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)