50 Best Restaurants Verleihung 2023 in Valencia

Les Arts veranstaltet am 20. Juni die Auszeichnung The World’s 50 Best Restaurants. València ist diesen Sommer Gastgeber der Restaurant-Auszeichnungen

Les Arts Valencia – hier findet 2023 die 50 Best Verleihung statt!

Die Stadt Valencia wird einmal mehr zum Maßstab für die Spitzengastronomie auf internationaler Ebene. Nun wurde bekannt gegeben, dass die Gala „The World’s 50 Best Restaurants“ am 20. Juni in der Hauptstadt des Turia stattfinden wird. Als Veranstaltungsort wurde Les Arts gewählt, ein Opern- und Kulturzentrum, das Teil des modernistischen Komplexes der Ciutat de les Arts i les Ciències de València ist.

„Les Arts wurde als Veranstaltungsort für die Gala der 50 besten Restaurants ausgewählt, die am 20. Juni stattfinden wird. Einmal mehr wird dieses ikonische Gebäude eine Veranstaltung von internationaler Bedeutung austragen und uns die Möglichkeit geben, das beste Bild unserer Stadt zu vermitteln.“ sagte Emiliano Garcia, Stadtrat für Tourismus und Internationalisierung der Stadtverwaltung. „Wie bei der 36. Gala zur Verleihung des Goya-Preises und der Gala des Michelin Spanien&Portugal wird Valencia an der Feier dieses Ereignisses beteiligt sein, das die renommiertesten Köche aus der ganzen Welt in die Stadt bringen und die gesamte Weltgastronomie auf die Stadt aufmerksam machen wird“, so García im Gourmet Report Gespräch weiter.

So wird im Juni in València gekocht und über Haute Cuisine gesprochen, denn diese wichtige Veranstaltung umfasst eine Reihe von wichtigen Treffen wie: ein Thought Leadership Forum #50BestTalks, 50 Best Signature Sessions, gastronomische Treffen zwischen internationalen und valencianischen Köchen und natürlich die Preisverleihung. Die 100 besten Köche der Welt werden sich in Valencia treffen. Außerdem werden sie ihr Wissen im Rahmen einer Veranstaltung an Studenten der Hotellerie aus Valencia weitergeben. In den nächsten Monaten wird das endgültige Programm für diese wichtige internationale kulinarische Veranstaltung bekannt gegeben.

Die großen Meilensteine, die die valencianische Gastronomie auf ein neues Level gebracht haben

50 Best Restaurants Verleihung 2023 in Valencia

In den letzten Jahren wurde auf verschiedenen Veranstaltungen und Events gekocht, bei denen die valencianische Gastronomie und die nachhaltigen Projekte der Stadt gewürdigt wurden. So etwa im Rahmen der Gala des Michelin-Führers Spanien & Portugal 2022, bei der der Stadt drei neue Sterne verliehen wurden, womit sich die Gesamtzahl auf derzeit neun erhöht. Auch die Ernennung Valèncias zur Europäischen Hauptstadt des intelligenten Tourismus 2022 und zur Grünen Hauptstadt Europas 2024 sind wichtige Titel, die València als intelligente, nachhaltige und zukunftsweisende Stadt auszeichnen.

Valencia, ein Modell für nachhaltige Ernährung

Nur wenige Städte haben das Privileg, über große natürliche Vorratskammern zu verfügen, in denen sie ihre Vorräte aufstocken und saisonale Produkte anbieten können, ohne einen großen Fußabdruck auf dem Planeten zu hinterlassen. Vom Naturpark l’Albufera, in dem mehrere lokale Reissorten angebaut werden, die die Hauptzutat des internationalsten valencianischen Gerichts sind – Paella – bis hin zum Mittelmeer, das frischen Fisch liefert, der täglich auf dem Fischmarkt im Yachthafen von València versteigert wird und auf den Speisekarten vieler lokaler Restaurants und städtischer Märkte landet. Ebenso wie die städtische Bienenzucht, die in etwa zwanzig Bienenstöcken auf den Dächern öffentlicher Gebäude installiert ist, um zur Bestäubung und zur Artenvielfalt in den Parks der Stadt beizutragen. Valèncias Engagement für die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln geht noch viel weiter: Seit 2019 beherbergt die Stadt das Weltzentrum für nachhaltige urbane Ernährung der FAO, das als Benchmark für die Herausforderungen von Großstädten in Bezug auf Lebensmittel und Ernährung dienen soll – eine der Verpflichtungen, die die Stadt eingegangen ist, nachdem sie 2017 zur Welthauptstadt für nachhaltige Ernährung erklärt wurde.

Seit 2002 spiegelt The World’s 50 Best Restaurants die Vielfalt der globalen kulinarischen Szene wider. Die jährliche Liste der Restaurants bietet eine Momentaufnahme einiger der besten Reiseziele für kulinarische Erlebnisse und ist gleichzeitig ein Barometer und ein Wegbereiter für globale kulinarische Trends. Zur 50 Best-Familie gehören auch die 50 besten Restaurants in Lateinamerika, die 50 besten Restaurants in Asien, die 50 besten Restaurants im Nahen Osten und Nordafrika, die 50 besten Bars der Welt, die 50 besten Bars in Asien, die 50 besten Bars in Nordamerika, die 50 besten Entdeckungen und die Reihe #50BestTalks, die alle von William Reed betrieben werden. 50 Best zielt darauf ab, Gastgewerbegemeinschaften zusammenzubringen, um Zusammenarbeit, Integration, Vielfalt und Entdeckungen zu fördern und einen positiven Wandel voranzutreiben.

Die Listen sind nicht unumstritten, da die Wahlen nicht besonders transparent sind. Es müsste eigentlich korrekt heissen „Die 50 Best der Wahlmänner und -Frauen“. So ist ein Top bewertetes Restaurant bei den 50 best nicht unbedingt besser als ein sehr gutes Restaurant in Deutschland oder Frankreich, was nicht auf der Liste ist. Auf jeden Fall kann man mit der Liste gut Trends erkennen.

VISIT VALÈNCIA ist eine gemeinnützige Stiftung, an der der Stadtrat von València, die Handelskammer, Feria València und der Verband der valencianischen Unternehmen zusammen mit den meisten lokalen Unternehmen des Tourismussektors beteiligt sind. Ihr Ziel ist die strategische Verwaltung und Förderung der Stadt Valencia im Bereich des Tourismus mit einem professionellen und übergreifenden Ansatz, der öffentliche und private Interessen miteinander verbindet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat die Stiftung zur Entwicklung des Tourismus in der Stadt beigetragen, indem sie die Beschäftigung, die Entwicklung des Tourismus und die Steigerung des wirtschaftlichen Einflusses begünstigt hat, Faktoren, die sich direkt auf das Wohlergehen der valencianischen Gesellschaft ausgewirkt haben.

www.visitvalencia.com

