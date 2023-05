Die Öffentlichkeit spielt bei der Auswahl der Finalisten des Wettbewerbs eine wichtige Rolle. Diese kämpfen nicht nur um die Trophäe, sondern tauchen während der World Paella Day Stage auch in die Paella-Kultur ein. Bis 29. Mai bewerben!

World Paella Day CUP

Am 20. September findet in Valencia zum vierten Mal in Folge der World Paella Day CUP statt, eine Veranstaltung, die jedes Jahr Köche aus der ganzen Welt zusammenbringt, um den besten Paella-Koch auszuzeichnen. Ein Datum, an dem das internationalste Gericht der valencianischen Gastronomie im Rahmen des Internationalen Tages der Paella geehrt und anerkannt wird. Auch in diesem Jahr ist Spanien wieder Gastgeber, nimmt aber nicht am Wettbewerb teil. Die Öffentlichkeit wird allerdings eine wichtige Rolle bei dem Wettbewerb spielen, da ihre Stimmen bei der Auswahl der Finalisten, die für die Trophäe und die Auszeichnung als bester Paella-Koch in Frage kommen, entscheidend sein werden.

Die Auswahl der Köche für die neue Ausgabe des World Paella CUP hat bereits begonnen. Wer daran teilnehmen möchte, hat bis zum 29. Mai Zeit, das Formular auszufüllen und ein Foto und ein Video von maximal 59 Sekunden Länge zu schicken, in dem man seine persönliche Geschichte erzählt, welches Land man vertreten möchte und die Gründe für die Teilnahme am Wettbewerb.

Das Material sollte per E-Mail an worldcup@worldpaelladay.org gesendet werden. Die besten Kandidaten kommen in die Endrunde und ihre Videos werden auf der offiziellen WPD-Website www.worldpaelladay.org hochgeladen. Vom 7. bis 25. Juni kann die Öffentlichkeit dann für ihren Lieblingskoch abstimmen. Die Lieblingskandidaten können in den sozialen Netzwerken unterstützt werden – mit dem Hashtag #WorldPaellaDayCUP und der Nummer des Kandidaten.

Wettbewerb World Paella Day CUP 2023

Eine aus Fachleuten bestehende Jury wird anhand der Stimmen des Publikums, des Werdegangs der Kandidaten und der Videos entscheiden, wer die Finalisten sind, die im Rahmen des Internationalen Paella-Tages die Trophäe für den besten Paella-Koch gewinnen können. Sie werden auch die Möglichkeit haben, die Erlebnisse und Aktivitäten zu genießen, die auf der World Paella Stage angeboten werden.

World Paella Day Stage: ein gastronomisches Erlebnis für die Besten

Auch in diesem Jahr werden die Finalisten die Gelegenheit haben, eine Woche lang in die gastronomische Kultur Valencias einzutauchen und den Welt-Paella-Tag hautnah mitzuerleben. Unter der Leitung der besten Paella-Experten werden sie Valencia und seine Provinz, die Wiege der Paella, kennenlernen. Fünf Tage lang können die Finalisten die Reisfelder des Naturparks Albufera, den Zentralmarkt und die Huerta de Valencia besuchen.

Am 20. September treten sie dann in einem Duell gegeneinander an und es entscheidet sich, wer beim 4. World Paella Day Cup die beste Paella kocht, und die entsprechende Trophäe gewinnt. Alle Teilnehmer erhalten eine personalisierte Jacke und eine Urkunde über ihren Status als Finalisten.

Der Countdown läuft, um herauszufinden, wer die Trophäe der nächsten Ausgabe des World Paella Day CUP gewinnt, und die Öffentlichkeit hat viel zu tun mit der Auswahl des Gewinners – aber nicht nur sie, sondern auch die Finalisten, die die Paella-Kultur in der Welt verbreiten können.

VISIT VALENCIA ist eine gemeinnützige Stiftung, an der der Stadtrat von Valencia, die Handelskammer, Feria València und der Verband der valencianischen Unternehmen zusammen mit den meisten lokalen Unternehmen des Tourismussektors beteiligt sind. Ihr Ziel ist die strategische Verwaltung und Förderung der Stadt Valencia im Bereich des Tourismus mit einem professionellen und übergreifenden Ansatz, der öffentliche und private Interessen verbindet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat die Stiftung zur touristischen Entwicklung der Stadt beigetragen, indem sie die Beschäftigung, die touristische Entwicklung und die Steigerung des wirtschaftlichen Einflusses gefördert hat, Faktoren, die sich direkt auf das Wohlergehen der valencianischen Gesellschaft ausgewirkt haben.

Das Formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa8dzBEUNkfm_OuMRG_NQnbyq3s-pbu7ghf-MWivlZNkm5vw/viewform

http://www.worldpaelladay.org/

