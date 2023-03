Das TasteFest bietet besondere Erlebnisse für Hobbyköche und Feinschmecker.

Das Food Festival startet den Frühling mit aktuellen Küchentrends, Köstlichkeiten aller Art und einer exklusiven Kochshow mit Björn Freitag.

Es dauert noch 10 Tage, dann kommt mit dem TasteFest vom 10. bis 12. März 2023 ein besonderes Geschmackserlebnis nach Dortmund. Mit dabei: Björn Freitag. Der bekannte Sterne- und Fernsehkoch zeigt professionelle Küchentipps in einer einzigartigen Kochshow.

In rund jedem zweiten Haushalt in Deutschland wird täglich gekocht. Dabei ist das Interesse an regionalen Lebensmitteln und hochwertiger Küchenausstattung groß und der Wunsch nach vielseitiger Küche mit kreativen Ideen immer beliebter.

Top-Aussteller und Küchenprofis präsentieren eine große Auswahl an exquisiten Rezepten, erlesenen Zutaten, hochwertigem Zubehör und besonderen Kochtipps für traditionelle und modernen Küche. Im Mittelpunkt des TasteFest stehen regionale Spezialitäten, sowie vielfältige Delikatessen aus uns unterschiedlichen Ländern. Das Angebot erstreckt sich von süßen- oder delikat-würzigen Speisen über vegetarische und vegane Gerichte bis hin zu Fisch und Fleisch.

Auch im Getränkebereich hat sich das Food Festival ganz dem Genuss verschrieben. Von alkoholfreien Getränken bis hin zu hochprozentigen Spirituosen zeigt die Messe die heißesten Themen der Branche. Vom (Pale) Ale bis zum Whisky: Mit der „Craft Beer & Spirits-Corner“ bietet das TasteFest einen eigenen Bereich, um neue und besondere Biere und Destillate zu entdecken. Aussteller wie HABBEL’S DESTILLERIE & BRENNEREI, SAUERLÄNDER EDELBRAUEREI, WHISKYJASON, SIERRA MADRE, METWABE und NORK präsentieren dabei die Highlights ihres Sortiments und während der speziellen Whiskey-, Gin- und Rum-Tastings, können die Besucher die besonderen Merkmale und geschmacklichen Nuancen der Spirituosen kennenlernen.

TasteFest mit Björn Freitag in Dortmund

Zusätzlich gibt es ein umfassendes Angebot an Küchenartikeln. Von schönem Geschirr bis hin zu praktischen Artikeln für die Zubereitung von Speisen und Getränken finden die Besucher auf der Messe alles, was die Küche braucht.

Mit dabei ist AMC, der führende Anbieter für hochwertiges Kochgeschirr oder CERAMICO, die handgefertigte Steinzeugkeramik-Reiben für Gemüse, Früchte und Gewürze herstellen.

Das einzigartige BBQ-Special und die besonderen Grill-Highlights machen Appetit auf Neues und bieten frische Ideen für die anstehende Grillsaison. Das TasteFest bietet täglich ein spannendes Programm mit Workshops, Verkostungen und Kochkursen. Auf der kulinarischen Bühne können die Besucher erfahren, wie die Produkte hergestellt werden, es werden Zutaten und Rezepte vorgestellt, Kochtipps gegeben, besondere „Kochtricks“ verraten und vieles mehr.

Somit können sich die Besucher auf der Messe einen kompletten Überblick verschaffen – und gleichzeitig die einzigartige Atmosphäre und das lockere Festival-Feeling genießen. Attraktive gastronomische Präsentationen, Verkostungen an den Ständen, ein gemeinsames Rahmenprogramm und ein entspanntes, unbeschwertes Beisammensein – das sind die Markenzeichen des Geschmacksfestivals.

Sternekoch Björn Freitag live erleben auf dem TasteFest

Als besonderen Leckerbissen präsentiert der Sternekoch, Gastronom und Kulinarik-Experte Björn Freitag am 11. März 2023 den Besuchern einige kulinarische Köstlichkeiten bei einem einzigartigen Showkochen. Den Fernsehzuschauern ist Björn Freitag u.a. aus verschiedenen Kochsendungen des WDR und ZDF bekannt.

MESSE IM ÜBERBLICK

TASTEFEST – DIE MESSE FÜR GENIESSER

Das TasteFest deckt alle Aspekte rund ums Essen ab – von der Zubereitung bis hin zum Anrichten. Die Aussteller präsentieren in Dortmund ihre Neuheiten. Im Mittelpunkt stehen lokale Erzeugnisse sowie Spezialitäten aus den unterschiedlichsten Ländern. Das Angebotssegment bietet den Besuchern einen kompletten Überblick: von vegetarischen und vegane Speisen über Fisch- und Fleischgerichte bis hin zu alkoholfreien Erfrischungen und hochprozentigen Destillaten. Workshops, Tastings und Vorführungen auf der Kochbühne sowie die Bereiche „Küchenausstattung“ und „Schönes für Tisch & Tafel“ runden das ganzheitliche TasteFest-Programm ab.

Björn Freitag mit CHROMA type 301

VERANSTALTER:

Messe Dortmund GmbH

BESUCHERZIELGRUPPE:

Genießer und interessierte Verbraucher, die Wert auf Qualität und Regionalität legen, Hobby- und ambitionierte Köche, die Lust auf neue Geschmackserlebnisse haben und Anregungen für neue Zubereitungen suchen sowie Ästheten, die sich für Schönes auf Tisch und Tafel begeistern.

