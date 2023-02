Farm-to-Fork-Dinner Naturgut Köllnitz

Kulinarische Landwirtschaft auf dem Naturgut Köllnitz. Aus den Köllnitzer Fischerstuben entsteht ein Farm-to-Fork-Restaurant

Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit und Achtsamkeit sind die Grundpfeiler, die dem Gesamtkonzept des Naturguts Köllnitz zugrunde liegen. Zirkuläres Wirtschaften, regenerativer Landbau, artgerechte Tierhaltung und nachhaltige Fischerei stehen genauso im Fokus wie die Wiederbelebung der in Vergessenheit geratenen Obst- und Gemüsesorten oder die Erhaltung der regionalen Brandenburger Küche, wie sie schon seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten „von der Großmutter“ gekocht wurde.

Nach der Erweiterung der Traditionsfischerei Köllnitz um ökologische Landwirtschaft, folgt als logische Konsequenz nun auch die kulinarische Neukonzeptionierung der Köllnitzer Fischerstuben zum ersten Farm-to-Fork-Restaurant der Region. So wird das Grundkonzept der Ganzheitlichkeit des Naturgutes auch auf kulinarischer Ebene abgebildet.

Ab sofort können die Besucher des Naturguts Köllnitz nun also noch frischer und nachhaltiger Schlemmen als zuvor. Die verarbeiteten Produkte werden vom Feld, von der grünen Wiese oder aus dem Groß Schauener See direkt als saisonale Gerichte auf die Teller der Gäste gezaubert, oder in der Räucherei und der Manufaktur zu Spezialitäten verarbeitet. Um das zu erreichen, arbeiten Bauer, Fischer und Koch auf dem Naturgut Köllnitz Hand in Hand und sorgen für beste Qualität und Frische.

Diese besondere – in Berlin und Brandenburg bisher wohl einzigartige – Zusammenarbeit kann man im März im Köllnitzer Restaurant live erleben und genießen.

Am dem 11. März 2023 wird das neue Köllnitzer Farm-to-Fork-Konzept in einem neuen Dinner-Format Bauer x Fischer x Koch vorgestellt.

Die Gäste erwartet ein kreatives 8-Gänge- Menü, das Küchenchef Stefan Ziegenhagen mit Produkten aus der eigenen Fischerei und Landwirtschaft sowie regionalen Erzeugnissen zaubert. Vom Wiesen-Hühnerei über frischen Zander, saftigem Weiderind und Hähnchen bis hin zu frischen Beilagen und einem verblüffenden Dessert gilt die Devise: lokal, saisonal und frisch!

Was den Abend zu einem einzigartigen Erlebnis macht: Bei dieser Gelegenheit können die Gäste das Köllnitz-Team aus Fischern, Bauern und Koch kennenlernen, das den Betrieb Tag für Tag leidenschaftlich am Laufen hält. Die Kollegen begleiten das Dinner mit unterhaltsamen Storys, geben interessante Einblicke in ihre täglichen Aufgaben als Bauer, Fischer oder Koch und teilen mit den Gästen, was die Arbeit auf dem Naturgut Köllnitz so besonders macht.

Küchenchef Stefan Ziegenhagen: Die neue Köllnitzer Hofküche

Jörg Reuter, Geschäftsführer Naturgut Köllnitz: Vorstellung des Teams und der Vision der kulinarischen Landwirtschaft

Frederik Buhrke, Betriebsleiter Fischerei: Das Geheimnis des perfekten Räucherns Stefan Ziegenhagen, Küchenchef: Der Reiz der Feld-See-Weide-zu-Tisch Küche

Paul Schwenzer, Landwirtschaft Köllnitz: Warum arbeiten wir mit Zweinutzungshühnern Sander Fuhrmann, Fischermeister: Das Fischen von Zander.

Die Natur gibt den Rhythmus vor

Jan Vogel, Leiter Landwirtschaft: Warum 100% grasbasierte Fütterung nachhaltig ist und Top-Fleischqualität bringt.

Ein weiterer Abend Bauer x Fischer x Koch findet am 25. März 2023 statt.

Mehr Informationen zu Bauer x Fischer x Koch und wie die Gäste sich anmelden können, gibt es hier: www.koellnitz.de/veranstaltungen/bauer-x-fischer-x-koch

Kulinarisches Erlebnis Farm-to-Fork

Für die kulinarische Neukonzeptionierung zeichnet Küchenchef Stefan Ziegenhagen verantwortlich. Ziegenhagen versteht es nicht nur, den Zander auf den Punkt perfekt zuzubereiten, sondern brilliert vor allem damit, Gemüseköstlichkeiten in Umami-Stars auf den Tellern der Gäste zu verwandeln, oder aus Gemüse die versteckte süße Note herauszukitzeln, sodass sich daraus ein Dessert zaubern lässt. Denn bevor der leidenschaftliche Koch zu Artprojekt wechselte, leitete er als Küchenchef das Berliner Restaurant Neni, welches durch die Gründerin Haya Molcho & Family und ihre israelische Gemüsebasierte Küche bekannt ist. Seine langjährigen Erfahrungen aus den Küchen dieser Welt helfen Stefan Ziegenhagen dabei, so fantasievolle Gerichte wie pochiertes Wiesen-Hühnerei mit Lauchsud, Asche und Nussbutter-Hollandaise oder Creme von fermentiertem Rosenkohl zu kreieren, die auf der Karte der Köllnitzer Fischerstuben mit traditionellen Fischgerichten und regionaler Küche kombiniert werden.

Was alle Gerichte gemein haben: Die verwendeten Produkte stammen überwiegend aus eigener Herstellung. Egal, ob Obst und Gemüse vom Köllnitzer Feld (die Ernte erfolgt in Handarbeit), Fleischprodukte wie Schaf, Rind, Gans und Hahn aus tierfreundlicher Haltung auf grünen Wiesen, Bio- Eier von freilaufenden Köllnitzer Coffee & Cream-Hühnern oder Fisch aus dem See, die Produkte werden auf dem kürzesten Weg im Restaurant und in der Manufaktur verarbeitet oder im Hofladen verkauft. Die Produkte, die nicht selbst hergestellt werden können, werden von engen Partnern aus der nahen Umgebung bezogen.

(Natur)Erlebnis x Kulinarik

Das Naturgut Köllnitz ist ein Ort für Natur und Erlebnis mit kulinarischer Land- und Fischereiwirtschaft. Das neue Dinner-Format Bauer x Fischer x Koch ist ab sofort ein fester Bestandteil der Köllnitz- Experience und wird ab Frühjahr 2023 durch eine Reihe weiterer interessanter Event-Formate ergänzt.

Vorläufiger Event-Plan*

Erlebnis-Dinner*

11.03. Bauer x Fischer x Koch

25.03. Bauer x Fischer x Koch

22.04. „Unser kulinarisches Erbe“. Wir kochen mit Einheimischen regionale Traditionsgerichte aus Köllnitzer Produkten.

Feste & Feiern*

22.04. Frühlingsfest

13.05. Hofladenfest

20.05. Ochse am Spieß

21.06. Sommersonnenwende

11.06. Brandenburger Landpartie

22.07. Fischerfest

03.10. Erntedankfest

(*Änderungen vorbehalten)

Räucherkurs mit den Köllnitz-Fischern

Verschiedene Termine im März und April.

Mehr Informationen online auf: https://koellnitz.de/veranstaltungen/raeucherworkshop/

Grillhütte

Die Grillhütte auf dem Naturgut Köllnitz bietet die perfekte Location für eine einzigartige Grill- Experience mit Freunden, Familie oder Kollegen.

Mehr Informationen online auf: https://koellnitz.de/veranstaltungen/grillen-am-see/

Naturgut Köllnitz GmbH, Groß Schauener Hauptstraße 31, 15859 Storkow (Mark), www.koellnitz.de

