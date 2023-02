Clemens Kriegerowski setzt kulinarische Akzente auf dem Berliner Fernsehturm

Neues Jahr, neue Karte! Gerade erst hat sich Clemens Kriegerowski, der neue Küchendirektor des Berliner Fernsehturms, eingewöhnt, schon bringt er mit einer komplett überarbeiteten Speisekarte kulinarischen Hochgenuss auf 207 Meter Höhe – ins Drehrestaurant Sphere.

Von geräucherter Entenbrust über Hirschroulade bis zum gebratenen Winterkabeljau und der roten und gelben Bete gibt es unterschiedliche, regionale Gerichte zu entdecken. Das Kochen im Berliner Fernsehturm ist auch für erfahrene Küchenchefs spannend, die Bewirtung vieler hundert Gäste täglich eine logistische Meisterleistung – genau die richtige Herausforderung für den neuen Küchendirektor.

„Alle Gerichte müssen in der unteren Küche so weit vorbereitet werden, dass sie oben auf 207 Metern Höhe bei Bestellung frisch finalisiert und serviert werden können. Oben haben wir in der Küche nur rund 11 Quadratmeter Platz und dürfen aus Brandschutzgründen beispielsweise nicht frittieren oder viel Rauch erzeugen. Das alles gilt es beim Ersinnen neuer Gerichte stets zu bedenken, darum wird beispielsweise unsere Entenbrust nicht wirklich geräuchert, sie bekommt ihr Aroma durch das Hickory Rauchsalz“, erklärt Clemens Kriegerowski dem Gourmet Report. „An gutenTagen schicken wir 700 bis 800 Gerichte, teilen uns aber die beiden Aufzüge mit den Besucherinnen und Besuchern. Eine gute Planung und Vorbereitung sind hier essenziell wichtig und eine spannende, täglich neue Herausforderung für mein gesamtes Team.“

Location und Aussicht sind einzigartig, die neue Speisekarte mit den Kreationen von Kriegerowski bietet nun die passenden kulinarischen Genüsse für einen unvergesslichen Restaurantbesuch, egal ob zum Lunch oder zum Dinner. Der persönliche Favorit des neuen Küchendirektors ist die „rosa gebratene Lammhüfte.“ Sie wird mit Speckbohnen, Kartoffeln, Gremolata und Thymian-Soße serviert. Als einer der Publikumsrenner scheint sich außerdem das „vegane Graupenrisotto“ mit Wurzelgemüse und Waldpilzen herauszukristallisieren. Als krönender Abschluss dienen dann das „Apfeltörtchen mit karamellisierten Äpfeln, Streuseln und Sorbet“ oder das „Schokoladenküchlein mit flüssigem Kern, Orange und Vanilleeis.“

Bei all seinen Gerichten folgt Clemens Kriegerowski einer einfachen Philosophie: Das Produkt gehört in den Vordergrund, damit man weiß, was man isst. Vier Komponenten reichen hierbei fast immer aus, dabei wenig Gewürze, kurzum: „Keep it simple“, wie Kriegerowski lachend zusammenfasst.

Für den schnellen Hunger und die Lust auf Deftiges sind weiterhin die Berliner Fernsehturm Klassiker, wie beispielsweise die „Original Berliner Currywurst“ oder der „Turm Burger“ auf der Karte – beides auch in einer veganen Variante.

Die neue Speisekarte des Drehrestaurants „Sphere“ gibt es online unter www.tv-turm.de/speisekarte.

