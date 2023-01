Auf dem Motorrad in Amerika Reisetagebuch Tag 6 & 7

Palm Springs „Winterbirds“ Paradise

Wir sind nun in Palm Springs angekommen. Von Temecula bis zur Palm Springs sind es nur 180 Kilometer. Für uns ist es ein Katzensprung. Wir sind in den USA erst seit ein paar Tagen und müssen uns langsam an die Straßen angewöhnen. Die Entscheidung langsamer zu Fahren ist genau die richtige!



Die Temperatur in Palm Springs ist 29 Grad Celsius. Das ist einfach herrlich! Sehr gepflegte Großstadt mitten in der Coachella Wüste. Palm Springs kann man wunderbar über Highway 74 die über die Berge führt, erreichen. Hier ist die Heimat echter Indianer. Genau so wie es in allen amerikanischen Filmen gezeigt wird. Eine sonnige gemütliche Stadt, wo die “ Winterbirds“- ältere amerikanischen Senioren überwintern und nicht selten hier, in Palm Springs einen zweites Wohnsitz haben. Hier hatte in den 50en Frank Sinatra auch mal eine Dacha gehabt.

Weihnachtsessen

Wir sind erfolgreich im Apartmenthotel mit Selbstverpflegung eingecheckt und haben uns auf dem Weg zum nahen gelegenem Supermarkt gemacht.

Nahe gelegen ist untertrieben, denn es sind 7 Kilometer zu Fuß! Daher haben wir einen Uber Taxifahrer bestellt um zurück zu kommen. Die 100 Dollar riesige Tüte beinhaltete einen Riesen-Brot 700 Gramm, einen mexikanischen Dip mit Käse und Mais 500 Gramm, Sesamstangen 400 Gramm, eine Obstschale 1000 Gramm, zwei Joghurts mit Crispimüsli und Blaubeeren je 300 Gramm, eine Salatschale mit Cheddar Käse, Hähnchen, Speck und Eiern 600 Gramm und natürlich veganes Eis 2 x je 350 Gramm. Wir machen schließlich Diät…

Nach dem opulenten Essen, es ist 24 Dezember, haben wir einen kleiner Spaziergang über die schönen Straßen von Palm Springs gemacht. Wo viele Menschen in den Restaurants mit Freunden und Familie schon angefangen haben zu feiern. Viele Kunstgalerien, viele Restaurants und viele Regenbogenflaggen.

Im Bett sind wir schon um 19.00 Uhr gewesen. So früher war ich noch nie im Bett! Ich werde wohl alt…

Am nächsten Tag wurden wir von lauten Ariana Grande und Mariah Carey Gesang geweckt! Es kommt von unten aus der Bar, wo Dragqueen Show für heute Abend übt. Das klang gut als ich mich auf die Terrasse hingesetzt habe. Das Arbeiten auf der Terrasse wird mich heute mit Musik begleitet, aber ich freue mich drauf denn es wird nicht langweilig.

Das Wäsche Waschen und Chillen bei gutem Wetter, das ist Weihnachten, in dem Apartment Hotel wo sogar eine Waschmaschine für freie Nutzung gestellt wird.

Bei Reisen kommt dein Verstand später ans Ziel, als dein Körper, was mich auf die Gedanken über mein Glück bringt dass, Reisen ein großer Privileg im Leben ist und leider kein Grundrecht.