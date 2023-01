Michelin Belgrad

Der MICHELIN Guide Belgrad stellt 17 Restaurants in seiner neuen Auswahl für 2023 vor. Wir haben die gesamte Liste.



Drei neue Restaurants halten Einzug in den MICHELIN Guide Belgrade

Michelin freut sich, die Auswahl 2023 des MICHELIN-Führers Belgrad vorstellen zu können. In dieser zweiten Ausgabe werden 3 neue Restaurants vom Guide empfohlen, womit sich die Gesamtzahl der von den Inspektoren vorgestellten Lokale in der serbischen Hauptstadt auf 17 erhöht.

„Trotz der Schwierigkeiten, die die COVID-Krise für das Gaststättengewerbe und den internationalen Tourismus mit sich brachte, hat sich Belgrad als widerstandsfähig erwiesen und entwickelt sich weiter. Unsere Inspektionsteams waren begeistert von der hohen Qualität der Gerichte in den empfohlenen Restaurants, deren kulinarisches Angebot von Modernität und Vielfalt geprägt ist, sich aber auch auf lokale kulinarische Traditionen konzentriert. Zu den beobachteten Trends gehören internationale Einflüsse und innovative Geschmacksrichtungen im gastronomischen Repertoire Belgrads, was die Entschlossenheit der Restaurantbesitzer und ihrer Mitarbeiter verdeutlicht, ihre Stadt zu einer Gourmetdestination zu machen, die es zu entdecken gilt“, fantasiert Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides gegenüber Gourmet Report.

Drei Restaurants werden neu in Michelin Führer Belgrad des MICHELIN-Führers aufgenommen

Das METROPOLITAN GRILL in der Nähe des Museums für zeitgenössische Kunst auf dem Gelände einer internationalen Hotelkette setzt die mediterrane Küche ins Rampenlicht. In einem kosmopolitischen Ambiente, in dem serbische, balkanische und orientalische Einflüsse aufeinandertreffen, stellen die Gerichte der Speisekarte auch die anspruchsvollsten Gaumen zufrieden.

In einem eklektischen musikalischen Ambiente und mit freiem Blick auf die Stadt bietet die SKY LOUNGE eine zeitgenössische Küche mit internationalen Aromen, die asiatische und mediterrane Einflüsse miteinander verbindet. Die Fischauswahl ist zum Sterben schön!

Im VINGT-DEUX im zehnten Stock des Hotels Metropol im Universitätsviertel ist die Küche für ihre hohe Qualität und die Cocktailbar für ihre Raffinesse bekannt. Das angenehme Erlebnis wird durch das 360-Grad-Panorama der Stadt vervollständigt, das den Feinschmeckern einen unglaublichen Blick auf den Sonnenuntergang bietet.

MICHELIN-FÜHRER BELGRAD

Neben diesen drei neuen Adressen sind alle Lokale, die in der Ausgabe 2022 des MICHELIN-Führers Belgrad aufgeführt sind, auch im Michelin Führer Belgrad 2023 vertreten. Darunter wird das Iva New Balkan Cuisine erneut für sein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt und behält somit seine Bib Gourmand-Auszeichnung.

Alle ausgezeichneten Restaurants in Belgrad – Guide MICHELIN Belgrade 2023

Iva New Balkan Cuisine Bib Gourmand Bela Reka Recommandé Comunale Caffè e Cucina Recommandé Ebisu Recommandé Enso Recommandé Gušti mora Recommandé Homa Recommandé JaM Recommandé Langouste Recommandé Legat 1903 Recommandé Magellan Recommandé Metropolitan Grill Recommandé (Nouveau) Mezestoran Dvorište Recommandé Salon 1905 Recommandé SkyLounge Recommandé (Nouveau) The Square Recommandé Twenty Two Recommandé (Nouveau)

