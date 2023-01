Natellas Reisetagebuch – Tag 8 & 9

Vegas wir kommen doch!



Weil wir anscheinend in LA zu viel Langweile hatten, haben wir uns nun doch entschieden nicht nur in Kalifornien zu bleiben und trotz Wetterbericht (kalte Wetterfront bis zur minus 50 Grad) uns Grand Canyon in Arizona und Las Vegas in Nevada anzuschauen.

Palm Springs Kalifornien

Bis zum 4.01.2023 sind es noch 8 Tage und die Idee war von Palm Springs California über Grand Canyon Prescott und Flagstaff in Arizona, nach Las Vegas Nevada und dann zurück nach LA zu fahren, weil unsere Mittelamerika geführte Reise mit der Gruppe in Los Angeles am 5.01.2023 startet. Gesagt getan, nur mit 3 Pullerstops, 5 Stunden und 500 km auf der Highway 10, danach kurz malerische Landstraßen über die schönen Bergen und kurvigen Roads waren wir plötzlich in Arizona gelandet.



Arizona

Eine karge Mond-Landschaft geprägt von der unzähligen Ranch‘s für Pferdezuchtbetrieb.

Ich muss sagen, nach diese Amerika möchte ich nicht noch mal hin. Im Winter sehr depri. Der Schnee liegt hier auch noch, nachts minus Temperaturen, am Tag maximal 12 Grad.

Wir residieren in einem alten historischen Hotel 1927 Jh. Hassayampa Inn. Das Waschbecken ist gleich neben dem Bett. Das Klo lässt sich nicht gut spülen. Das gibt es auch in Amerika. Aber, ein echtes Kamin in der Lobby und berühmte Whisky Straße im Western Stil, lecker Grill Burger, Pommes für nur 33 Dollar und Weihnachtsstimmung, machten das Ganze, gut erträglich.



Grand Canyon

Aufgewacht, Gefrühstückt (French Toast – Riesenportion! 15 Dollar) ab nach Grand Canyon und Übernachtung im Flagstaff Arizona Hilton Garden Inn.

Unglaublich ist dieser Grand Canyon. So was Spektakuläres noch nie gesehen! Die Amerikaner sind gesegnet, in so einem wunderschönen Land leben zu dürfen.

Es ist aber sehr kalt 6 Grad. Musste warme Sachen vom Kumpel Marc ausleihen. Das Hotel, wo wir übernachten, ist auf dem Berg 2500 m. Um 17.00 Uhr im Hotel angekommen, eine Stunde Zeitverschiebung mit LA. Die Fahrerei hat uns müde gemacht, weil es sehr windig war, so dass wir auf den Mopeds richtig schräg fahren müssten, um dem Wind zentgegen zu wirken. Es gabt heute keine warme Mahlzeit, genug gefressen!



Winterwonderland

Am nächsten Morgen aufgewacht und eigenen Augen nicht getraut! Es hat die ganze Nacht geschneit in Flagstaff. Überall Schnee und alles ist weiß. Fest steht eins, wir können nicht weiterfahren. Im Kopf gleich Rettungsplan Nummer eins: Abschleppdienst anrufen und Bikes nach Las Vegas transportieren lassen. Plan Nummer zwei: Schnee- Ketten um die Räder herum und weiterfahren. Plan Nummer drei, alles absagen und absitzen, bis es alles vorbei ist, wobei dieser Plan bei mir gar nicht in Frage kommt!

Aber erst mal Frühstücken und danach die Stories veröffentlichen, nicht umsonst habe ich für diese Reise das DPA -3 Monats Abo für 1500 Euro geholt! Liebe Chefredakteure, ich werde bis Ende Februar noch bisschen mit dem Zimpel spielen. OMG

Morgen kommt die nächste Folge von Natellas Reisetagebuch

