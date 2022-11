Ramada by Wyndham sucht „Chief Eats Officer (CEO)“ . Dem Gewinner winkt eine kulinarische Traumreise um die Welt: 150 US$ Spesen pro Tag + freies Hotel + 10.000 $ Honorar – Flüge in Economy

Den einzigen Dreisterne Vegankoch der Welt besuchen? Daniel Humm wartet in Manhattan

Rund um die Welt jetten, in den besten Restaurants speisen und auf Social Media mit tollen Bildern prahlen – wenn das mal nicht fantastisch klingt? Die Hotelgruppe Ramada by Wyndham hat jetzt im Rahmen eines Gewinnspiels eine einmalige kulinarische Traumreise ausgeschrieben: Der Gewinner darf als „Chief Eats Officer“ – oder kurz „CEO“ – um die Welt reisen!

Der „CEO“ von Ramada erkundet die Food-Szene eines jeden Landes und deckt dabei die besten kulinarischen Geheimtipps auf. Dafür stehen potentiell rund 63 Länder zur Wahl – überall dort, wo die Marke Ramada mit Hotels vertreten ist: von Alabama in den Vereinigten Staaten über Mexico City bis nach Xian in China. Seine Foodie-Entdeckungen teilt der „Chief Eats Officer“ dann auf Social Media mit der Fangemeinde von Ramada – bis dieser das Wasser im Munde zusammenläuft. Dafür gibt es im Gegenzug folgende Vergütung: Dem Gewinner der kreativen Marketing-Kampagne winken für die dreiwöchige Weltreise 10.000 US-Dollar Belohnung sowie 150 US-Dollar Taschengeld pro Tag fürs Reisen. Die Hotel- und Flugkosten werden ebenfalls übernommen.

Zu den gesuchten Qualifikationen zählen fließendes Englisch in Wort und Schrift, Leidenschaft fürs Essen und Schreiben und der versierte Umgang mit Social Media als Content Creator. Außerdem sollten alle Teilnehmer mindestens 21 Jahre alt sein und über einen gültigen Reisepass sowie ausreichend Impfschutz verfügen.

Feinschmecker können bis zum 14. November per Video teilnehmen: entweder über TikTok (@RamadabyWyndham und #RamadaCEO) oder per Email an makemeceo@ramada.com. Der Gewinner und neue „Chief Eats Officer“ wird unter allen Einsendungen bis Mitte Dezember ausgewählt. Dieser darf sich ab Mai 2023 auf eine dreiwöchige Rundreise um die Welt freuen, von der er in Echtzeit auf den Social-Media-Kanälen der Hotelmarke berichten wird.

Weitere Informationen und Teilnahmebindungen für die Suche nach dem „Chief Eats Officer“ gibt es unter www.ramada.com/de/ceo.

Und das muss der „Chief Eats Officer“ können:

Aufgaben:

Besuch von bis zu acht Ländern im Laufe einer dreiwöchigen Reise

Dokumentation der Reise sowie der kulinarischen Entdeckungen in Echtzeit mit Hilfe von einzigartigen Foto-, Video- und Textinhalten

Teilen von inspirativen Inhalten auf den Social-Media-Kanälen

Qualifikationen:

Versiert im Umgang mit den sozialen Medien (vor allem TikTok und Instagram)

Fließendes Englisch in Wort und Schrift

Mindestalter 21 Jahre; Teilnehmer müssen über einen gültigen Reisepass verfügen

Bereitschaft, im Sommer 2023 für bis zu drei Wochen zu verreisen

Teilnehmer sollten bekennende Feinschmecker und Foodies sein

Talent zum Schreiben (beispielsweise in Form von Blogposts)

Fähigkeit, Deadlines einzuhalten und von überall aus zu arbeiten

Berücksichtigung der in den Reiseländern aktuell gültigen COVID-19-Bestimmungen

Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz in Argentinien, Australien, Kanada, Deutschland, Indien, Mexiko, Neuseeland, Thailand, der Türkei, dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten haben

Vergütung:

Einmalige Vergütung von 10.000 US-Dollar

150 US-Dollar Taschengeld pro Tag fürs Reisen für eine Dauer von bis zu drei Wochen

Hin- und Rückflüge in der Economy-Class

Bezahlte Unterkunft in Ramada by Wyndham Hotels für eine Dauer von bis zu drei Wochen gemäß eines vordefinierten Reiseplans

Upgrade auf die Wyndham Rewards® Diamond-Mitgliedschaft für ein Jahr

Teilnahme:

Posten eines Videos auf TikTok mit den Tags @RamadabyWyndham und #RamadaCEO; Teilnehmer sollten deutlich machen, was sie zum idealen „Chief Eats Officer“ macht und ihre Leidenschaft für Reisen und gutes Essen unter Beweis stellen; wichtig ist auch ein Talent fürs Storytelling sowie Social Media-Kompetenz; Um berücksichtigt zu werden, müssen Teilnehmer dem TikTok-Kanal von Ramada (@RamadabyWyndham) folgen; alternativ können Videos auch per E-Mail an makemeceo@ramada.com eingereicht werden.

Teilnehmer müssen angeben, in welchem Land sie ihren Wohnsitz haben; im Falle einer Einsendung per E-Mail, fügen Teilnehmer die Handles zu ihren Social-Media-Accounts bei; die Konten müssen öffentlich sein, um berücksichtigt zu werden.

Einsendungen sind bis zum 14. November 2022 um 5:59 Uhr CET (Mitteleuropäische Zeit) in englischer Sprache einzureichen; Das Mindestalter für die Teilnahme ist 21 Jahre. Teilnehmer müssen zwischen Mai und August 2023 für eine Dauer von bis zu drei Wochen verreisen können. Für die Teilnahme gelten die Teilnahmebedingungen.

Der Gewinner wird von Ramada by Wyndham in der Woche vom 19. Dezember 2022 oder später bekannt gegeben. Für die Teilnahme ist keine Buchung erforderlich. Weitere Informationen, einschließlich der ausführlichen Teilnahmebedingungen stehen auf www.ramada.com/de/ceo zur Verfügung.

Anmerkung: Ich kann nicht teilnehmen. TikTok? Wirklich? Ich kenne keinen Feinschmecker, der auf TikTok unterwegs ist. Ob das die Zielgruppe ist? Merkwürdig!

cro

