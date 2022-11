Verbraucher und Fachjury ermitteln die besten handwerklich produzierten Käse

und Milchprodukte 2022/2023

Ziegenfrischkäse gereift mit Aschemantel (Weichkäse aus Ziegenmilch)

Ziegenhof Maiwald

Leidenschaft für regional produzierte Käse und Milchprodukte macht sich auch in erweiterter Produktpalette bemerkbar.

Nach zweijähriger Pause lud der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung seine Mitglieder im September 2022 zur größten deutschen Prüfung für handwerkliche Milchprodukte nach Nieheim ein. Es galt, 181 Milch- und Käsespezialitäten sowohl von einer Fachjury als auch vom Publikum bewerten zu lassen. Die Sieger wurden mit der Käseharfe bzw. der Milchkanne in Gold ausgezeichnet, den höchsten Auszeichnungen für handwerklich hergestellte Milchprodukte.

Dieser Wettbewerb wurde 2010 ins Leben gerufen. Was als reine Käseprüfung begann, wurde 2019 auf alle Milchprodukte ausgeweitet. Die 25 besten Käse bzw. Milchprodukte werden mit dem Prädikat „cum laude“ ausgezeichnet. Zusätzlich erhalten die Spitzenreiter:innen als Zeichen ihrer überragenden Leistung einen Wanderpokal. Die Sieger-Käse werden mit einer Käseharfe in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet und die Top-Milchprodukte mit einer Milchkanne in Gold, Silber oder Bronze.

Bis zum Siegertreppchen müssen einige Hürden genommen werden. Die Prüfung ist in zwei Teilprüfungen unterteilt, es gibt einerseits die Qualitätsprüfung der Fachjury und zusätzlich die Publikumsprüfung. Nur diejenigen Produkte, die sowohl die Experten als auch das Publikum überzeugen können, haben eine Chance einen der begehrten Pokale zu gewinnen.

Publikumsprüfung auf dem Käsemarkt in Nieheim

Die Besucher des Käsemarktes in Nieheim hatten Gelegenheit, Käse und Milchprodukte in ihrer ganzen Vielfalt zu probieren und ihre Lieblingsprodukte zu küren. Neben klassischen Produkten wie Frischkäse oder Camembert gab es eine Vielzahl an außergewöhnlichen Milchprodukten zum Testen; einen Aschekäse in Kegelform aus Ziegenmilch, Pralinen gefüllt mit Ziegenkäse, Schafjoghurt mit Mandeln und Preiselbeere und dieses Jahr erstmals eine große Anzahl an Grillkäsen, die sogar warm serviert wurden. Damit die Wahl etwas vereinfacht wurde, wurden immer fünf ähnliche Proben auf einem Teller zusammengefasst und miteinander verglichen.

Viele Verbraucher:innen zeigten sich nicht nur von der Vielfalt überrascht, sondern waren auch angetan von der hohen Qualität der Produkte. „Ich hätte nicht gedacht, dass man auf dem Bauernhof nebenan so viele verschiedene Käse bekommen kann – und die schmecken auch noch so gut!“, war einer der am häufigsten Kommentare auf dem Markt. Diese positive Einschätzung zeigte sich auch im Gesamtergebnis der Publikumsprüfung. Die überwiegende Mehrheit der 181 Käse und Milchprodukte fand die Zustimmung des Publikums. Die Käser freute es, denn diese Milchprodukte wurden alle mit einem Publikumspreis belohnt.

Fachjury nimmt Käsespezialitäten unter die Lupe

Parallel urteilte eine Fachjury aus 24 Sensoriker, Käsehändler und Käseproduzent über die gleichen Käse und Milchprodukte. In 6 Kleingruppen prüfen die Käseexperten die Produkte auf Aussehen, Konsistenz, Lochung, Geruch und Geschmack und kamen ebenfalls zu einem sehr positiven Fazit: 75% der vorgestellten Käse erfüllten die strengen Vorgaben des Veranstalters und wurden mit einem Qualitätspreis ausgezeichnet.

Dieses sehr gute Ergebnis ist beachtlich, denn der Veranstalter animiert auch Neueinsteiger zum Einsenden ihrer Produkte. Dieses Mal haben gut 1/5 der Teilnehmer das erste Mal an der Käseprüfung teilgenommen. Um die Teilnahme von erstmalig teilnehmenden Käsereien angemessen zu würdigen, vergibt der VHM für die beiden erfolgreichsten Produkte den Sonderpreis „Bester Neueinsteiger“.

Dieses Jahr wurden folgende Betriebe ausgezeichnet:

Hof Till aus 79859 Schluchsee

für seinen „Fezzi – Salzlakenkäse“

als Bester Neueinsteiger in der Kategorie „Käse“

Wiesenhof aus 02991 Leippe-Torno

für seinen Bio Schafmilchjoghurt Preiselbeer-Mandel

als Bester Neueinsteiger in der Kategorie „Milchprodukte“

Und dies sind die Gewinner der Käseharfen:

Mit Platz 1 in der Kategorie „Käse“ und damit mit der „Käseharfe in Gold“ werden erstmalig gleich zwei Betriebe ausgezeichnet. Beide Käse konnten exakt die gleiche Punktzahl auf sich vereinigen.

Dies ist einerseits der Sameraner Bockshornklee der Hofkäserei Dennemann aus dem

niedersächsischen Samern. Nach Platz 3 mit der Käseharfe in Bronze im Jahr 2016 schafft

es die Hofkäserei Dennemann dieses Jahr erstmals auf Platz 1.

Der Brie vom Hofgut Schloss Hamborn gGmbH aus dem nordrhein-westfälischen Borchen

erzielte exakt die gleiche Punktzahl und wurde ebenfalls mit Gold belohnt. Der Brie setzt damit seine beeindruckende Erfolgsserie fort: Bereits 2016 und 2017 wurde er mit der Auszeichnung „cum laude“ dekoriert.

Platz 2 in der Kategorie „Käse“ und die „Käseharfe in Silber“ gewinnt der Hof Till vom Schluchsee in Baden-Württemberg für seinen „Fezzi“ Salzlakenkäse. Der Hof Till war zugleich der Shooting-Star der Prüfung, da er sich zum ersten Mal dem Urteil der Jury gestellt hat.

Platz 3 in der Kategorie „Käse“ und die „Käseharfe in Bronze“ geht ebenfalls nach Baden-Württemberg an die Käserei Monte Ziego GmbH & Co. KG aus Teningen für den Ziegenfrischkäse „Pfeffer“. Monte Ziego macht seinem Ruf als handwerklich produzierende Käserei alle Ehre: Seit Jahren werden die Produkte des Betriebes immer wieder bei der Deutschen Milch- & Käseprüfung ausgezeichnet.

Die Gewinner der Milchkannen:

Platz 1 in der Kategorie „Milchprodukte“ und damit die „Milchkanne in Gold“ gewinnt der Ziegenhof Peter für den Zickolo „Himbeere“. Bereits 2017/18 wurde der Ziegenhof für seinen Ziegenkäse in Öl „Heiße Ziege“ mit dem Prädikat „cum laude“ ausgezeichnet. Mit dem Trinkjogurt aus Ziegenmilch gelingt der Hofkäserei aus Thüringen erstmals der Sprung auf das oberste Treppchen.

Platz 2 in der Kategorie „Milchprodukte“ und damit die „Milchkanne in Silber“ geht an die Meierei Nordweide GmbH aus Süderlügum in Schleswig-Holstein. Die Meierei Nordweide bleibt damit in der Erfolgsspur und gewinnt zum zweiten Mal hintereinander eine Milchkanne. Nach Gold für den Marillenjogurt im Jahre 2019 bestätigt die Meierei ihre hervorragende Joghurtqualität und gewinnt dieses Jahr mit dem Blaubeerjogurt die Milchkanne in Silber.

Platz 3 in der Kategorie „Milchprodukte“ und damit die „Milchkanne in Bronze“ geht an den abgetropften Joghurt Frieda vom Bornwieser Milchhandwerk aus dem rheinland-pfälzischen Wilzenberg-Hußweiler. Diese Joghurtart, die durch das Abtropfen eines stichfesten Joghurts hergestellt wird, ist die absolute Spezialität des Bornwiesenhofes. Er zeichnet sich durch seine besondere Cremigkeit aus und macht aus einem Joghurt ein genussvolles Milchdessert.

Vielfalt als Markenzeichen

Neben Traditionskäsen wie Bergkäse, Camembert oder Gouda waren auch dieses Jahr wieder zahlreiche Produktinnovationen am Start. Für ihre zukunftsweisenden Ideen wurden folgende Betriebe mit einem Innovationspreis ausgezeichnet:

Milchreis BIO im Glas (Milchprodukt aus Kuhmilch)

Monschauer Bauernmolkerei

52156 Monschau, Nordrhein-Westfalen

Käseküchlein im Glas (Milchprodukt aus Ziegenmilch)

Vulkanhof

54558 Gillenfeld, Rheinland-Pfalz

Kräutertaler (Käse mit Gewürzen aus Kuhmilch)

Laakenhof

59320 Ennigerloh-Enniger, Nordrhein-Westfalen

Ziegenfrischkäse gereift mit Aschemantel (Weichkäse aus Ziegenmilch)

Ziegenhof Maiwald

77855 Achern-Gamshurst, Baden-Württemberg

Farmhouse Cheddar (Hartkäse aus Kuhmilch)

Hofgut Schloss Hamborn gGmbH

33178 Borchen, Nordrhein-Westfalen

Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung zu den Innovationspreisen: https://www.hofkaese.de/neuigkeiten/9432

Prädikat „cum laude“ für die 25 besten Milchprodukte

Seit 2015 werden die besten 25 Käse und Milchprodukte aus der Addition der Ergebnisse aus der Qualitätsprüfung und der Publikumsprüfung ausgezeichnet. Nur wer bei den Verbrauchern und der Expertenjury gut abschneidet, hat sich diese besondere Auszeichnung verdient und darf für ein Jahr das Prädikat “Käse cum laude” bzw. „Milchprodukt cum laude“ tragen.

Die Preisträger 2022/2023 sind:

* der Ziegenhof Maiwald für seinen „Ziegenfrischkäse gereift mit Aschemantel“

* der Biolandhof Willner für seine „Bio Frischkäsebällchen in Öl“ und für seinen „Bio Grillkäse“

* der Laakenhof für seine „Kräutertaler“

* die Hofkäserei Dennemann für ihren Käse „Alter Muh & Mäh“

* die James Farm für ihren Weichkäse „Weißer Friese“

* die Kirchen-Käserei Sindolsheim eG für ihren „Grillkäse Ephesus“

* der „Silberbüffel-Hof“ aus Österreich für seinen „Schnittkäse Suserl“

* die Meierei Nordweide GmbH für ihren „Pannkäs orientalisch“

* die Melkveehouderij Köning aus den Niederlanden für ihren Weichkäse „Wals“

* die Naturkäserei TegernseerLand eG für ihren „Tegernseer Camembert“

* das Hofgut Schloss Hamborn gGmbH für seinen „Camembert“

* der Engelnhof für seinen „Bio Papenburger Pfeffer“

* die Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH für ihren „Val Peco“

* der Ziegenhof Ensmad GbR für seine „Ensmader Chevrolle“

* das Hofgut Kapellenhof für seinen „Heidelbeer Joghurt vom Schaf“

* die Hungener Käsescheune GmbH für ihren „Demeter Schaf Schnittkäse Bärlauch“

* der Wiesenhof für seinen „Bio Schafmilchjoghurt Preiselbeer-Mandel“

Preisverleihung auf dem Dottenfelderhof

Die Preisverleihung fand im Rahmen der 30-Jahr-Feier des VHM am 15.10.2022 auf dem Dottenfelderhof statt. Fast alle Preisträger waren anwesend, um ihre Auszeichnungen persönlich entgegenzunehmen und gemeinsam ihre hervorragenden Leistungen zu feiern.