Das 5 Sterne Superior Hotel Regent Berlin ist das führende Hotel 2022 in Deutschland. Zum dritten Mal in Folge erhält das Luxushotel am Gendarmenmarkt die Auszeichnung „Germany´s Leading Hotel“ der renommierten World Travel Awards.

Hotel Regent Berlin

Während im Regent Berlin sonst Verschwiegenheit als höchstes Gut gilt, macht diese Ehrung sichtbar, welche außerordentlichen Leistungen das Haus seinen Gästen bietet.

„Es ist nicht nur die hochwertige Ausstattung, die ein sehr gutes Hotel auszeichnet“, erklärt Claus Geißelmann, General Manager des Hotels Regent Berlin, „es ist vor allem das Team, das den Gästen eine unvergessliche Zeit bereitet: mit perfektem Service, Zurückhaltung und Herzlichkeit.“ Mit diesem Ansatz und der Wertschätzung aller Mitarbeitenden konnte sich das Hotel auch 2022 von der starken Konkurrenz im ganzen Land abheben.

Vergeben wird der Preis, der auch als „Oscar der Reisebranche“ bezeichnet wird, jährlich auf Grundlage der Bewertungen von Expert*innen, Führungskräften aus den Bereichen Reisen und Tourismus und von den Gästen selbst. Gerade Letztere wissen zu schätzen, dass im Regent Hotel alle mit der gleichen Aufmerksamkeit bedacht werden – egal ob man Privatperson, Hollywoodstar, hochrangige*r Politiker*in oder Society-Größe ist. „Unser Verständnis von Gastlichkeit ist, dass jeder sich wohlfühlt und kein Wunsch unerfüllt bleibt“, betont Claus Geißelmann. Auch die einmalige Lage in Berlins historischer Mitte macht das Regent Berlin zu einem besonderen Ort.

Das Regent Berlin liegt direkt am berühmten Gendarmenmarkt – mit Blick auf den Französischen Dom und das Konzerthaus. Der Boulevard Unter den Linden, das Brandenburger Tor und die Friedrichstraße mit exklusiven Boutiquen sind nur wenige Schritte entfernt. Der sehr persönliche Service und die luxuriöse Ausstattung der 195 Zimmer und Suiten machen das 5 Sterne Superior Hotel zur gefragten Adresse bei Stars, Privat- und Geschäftsreisenden. Mit hochmodernen Tagungs- und Meetingräumen sowie dem Casual Dining Restaurant Charlotte & Fritz bietet das Regent Berlin für jeden Anlass das passende Ambiente. Weitere Informationen unter www.regenthotels.com/berlin

