the CORD startet am 16. Oktober 2022 zum Sunday Special mit Wild in den Herbst

Weitere Sunday Specials am 4. Dezember und 31. Dezember 2022

Der Herbst wird golden, denn am 16. Oktober 2022 geht es im Restaurant the CORD weiter mit der Event-Reihe Sunday Specials. An ausgewählten Terminen bieten Küchenchef Florian Peters und der gastronomische Leiter des EUREF-Campus Thomas Kammeier regelmäßig Einblicke in die Welt der Kulinarik.

the CORD (© the CORD)

Im Oktober dreht sich alles um das Thema „Wild“ im the Cord. Die beiden Köche präsentieren die Vielfalt, die sich mit dem besonders aromatischen Fleisch von Reh, Wildschwein & Co gestalten lässt. Dazu gibt es saisonale Gemüsehighlights und natürlich jede Menge Tipps für die Zubereitung eines eigenen Menüs daheim.

Schon die Welcome-Snacks machen deutlich, dass der Herbst mit Süße besondere Akzente setzt: So hält die Ziegenfrischkäse-Creme mit Crostini durch die eingelegte Wildfeige und Oregano die Erinnerung an den Sommer wach, während die Gänseleber-Terrine mit Butter-Brioche, englischem Meersalz und Preiselbeeren einen frischen Vorgeschmack auf die Festtage ermöglicht. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Köche Florian Peters und Thomas Kammeier sowie Gastgeber Olaf Rode erfahren die Gäste an verschiedenen Live-Cooking-Stationen nicht nur, wie geschmacksreich sich die Wildspezialitäten inszenieren lassen, sondern auch, worauf man bei der Zubereitung achten sollte und wie kreativ man Zutaten auswählen kann.

the CORD – Wild (© the CORD)

Geplant sind Rücken vom Fürstenberger Hirsch mit Knollensellerie, Zwetschge und Kerbel-Orangen-Panko, Rote Bete und Pastinake mit Essiggemüse-Sud, Apfel-Chutney und Honig-Pomelo, Wild-Essenz mit konfiertem Bio-Eigelb, Rosenkohl, geschmorte Rehkeule und frischem Meerrettich und vieles mehr. Dazu gibt es zwei Sorten des selbstgebackenen Cord-Brotes und Produkte wie Rehschinken, Wildschwein-Salami, Hirsch-Kranzwurst und Wildsalami mit schwarzem Pfeffer. Zum Abschluss trumpft die Küche mit einer karamellisierten Kürbis-Crème-brûlée, Birnen-Hagebutten-Sorbet und Haselnuss-Müsli auf.

Sämtliche Wild-Produkte stammen von „Richard‘s Wild“ aus Fürstenberg. Florian Peters und Thomas Kammeier sind sich einig: „Wir sind begeistert von den Köstlichkeiten aus den Brandenburger Wäldern. Als Anbieter für Frischwild aus heimischen Revieren passt „Richard’s Wild“ hervorragend in das nachhaltige Konzept unseres Restaurants.“

Olaf Rode, Thomas Kammeier, Florian Peters (© the CORD)

Das nächste Sunday Special startet am 16. Oktober 2022 um 16 Uhr mit dem Welcome Drink und Snacks. Um 21 Uhr endet das kulinarische Event, das pro Person 109 Euro kostet – inklusive ausgewählter Weine, Wasser und Kaffee. Im Dezember wird die Reihe fortgesetzt. Geplante Termine für das Xmas-Special ist der 4. Dezember und für das Silvester-Special der 31. Dezember. Reservierungen für alle Termine telefonisch unter 030 264 767 92 während der Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag zwischen 17:30 und 23:00 Uhr, per Mail an olaf.rode@euref.de oder über das Online-Portal „opentable Experience“.