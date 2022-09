Das neue Hotel bringt die Flaggschiffmarke von Hilton auf Dubais weltberühmte Insel und ist das 600. Hilton Hotel der Welt

Hilton Dubai Palm Jumeirah HotelZimmer

Hilton feiert heute die Eröffnung des neuen Hilton Dubai Palm Jumeirah. Das am beliebten Palm West Beach gelegene Hotel ist für Paare, Familien, Freunde und Alleinreisende, die den Blick auf den Sonnenuntergang, einen temperaturgeregelten Pool, Veranstaltungsräume, ein ruhiges Spa und vieles mehr genießen möchten. Mit 608 Gästezimmern und Suiten sowie zehn kulinarischen Konzepten ist es auf gutem Weg, sich zu einem der beliebtesten Freizeit- und Veranstaltungsziele in Dubai zu entwickeln.

„Das Hilton Dubai Palm Jumeirah eröffnet als ikonische Ergänzung der weltberühmten palmenförmigen Insel und verspricht den Gästen ein außergewöhnliches Resort-Erlebnis am Strand sowie hervorragende gastronomische Angebote“, so Jochem-Jan Sleiffer, President, Middle East, Africa and Türkiye, Hilton. „Wir freuen uns, unser Flaggschiff, die Marke Hilton Hotels & Resorts, an diesen prominenten Ort auf der Palm Jumeirah zu bringen und damit das Angebot von Hilton für einen unglaublichen Aufenthalt in Dubai, dem weltweit führenden Reiseziel, zu erweitern.“

Das Hotel beherbergt mehrere neue gastronomische Konzepte, die nur in diesem zu finden sind, darunter die Zing Beach Bar, die Craft Drinks und leichte Snacks direkt am Wasser anbietet, und das kühle, ruhige SocialBee, in dem köstliche Speisen mit Honig aus der Region serviert werden. Das Mowsem, das ganztägig geöffnete Restaurant des Hotels, lockt mit einer großen Auswahl an internationalen Gerichten, während der Australian Jones the Grocer, der sich direkt am Strand befindet und bereits beliebt unter den lokalen Bewohnern ist, der Ort für ein Frühstück mit frischen Speisen ist.

Die Pressemitteilung von Hilton beschreibt die anderen Konzepte recht blumig:

Das im Laufe des Jahres eröffnende Factory by McGettigan’s wird mit seinem irischen Charme, köstlichen, kunstvollen Getränken, Snacks zum Teilen und einem ständig wechselnden Angebot an Live-Unterhaltung zum ultimativen Treffpunkt in der Nachbarschaft werden.

CLAW BBQ wird die Gastfreundschaft der U.S.-Südstaaten mit köstlichen Grillspezialitäten, Meeresfrüchten, Shakes und Retro-Arcade-Spielen in einer unterhaltsamen und lebendigen Umgebung aufleben lassen.

Die Barfly by Buddha Bar, die ebenfalls noch in diesem Jahr eröffnet wird, befindet sich in der 13. Etage des Hotels und bietet einen Blick auf das Meer, die Insel Bluewaters, die glitzernde Skyline der Dubai Marina und die Palm Jumeirah bei Sonnenuntergang. Das Restaurant, die Bar und die Lounge werden ein exquisites Ess- und Trinkerlebnis bieten, das von talentierten DJs mit belebender Musik untermalt wird.

Das berühmte Trader Vic’s und das Tahitian Village werden pünktlich zur Rückkehr des angenehmen Wetters eröffnet und servieren neben köstlichen und beliebten Mai Tais auch delikate Gerichte der Inselküche.

Neben den kulinarischen Erlebnissen bietet das Hotel einen der längsten Pools in Dubai, ein modernes Fitnesscenter und das eforea Spa.

Für die kleineren Gäste bietet der Pirates Kids Club einen Innen- und Außenbereich sowie einen eigenen Kinderpool. Das Hotel verfügt außerdem über einen Privatstrand mit atemberaubendem Blick auf die Stadt, Tagesbetten und eine Reihe von Wassersportaktivitäten.

Darüber hinaus umfasst das Hotel mehrere Tagungs- und Veranstaltungsräume für alle Gelegenheiten, darunter die Ocean Terrace, die Platz für bis zu 800 Personen bietet – perfekt für Hochzeiten und Großveranstaltungen.

Hilton Dubai Palm Jumeirah Strand

Leonard Gooz, Global Brand Head, Hilton Hotels & Resorts, sagte im Gourmet Report Gespräch: „Überall auf der Welt befinden sich die Häuser von Hilton Hotels & Resorts an begehrten Reisezielen für Gäste, die wissen, dass es darauf ankommt, wo sie übernachten möchten – und das Hilton Dubai Palm Jumeirah ist da keine Ausnahme. Mit seiner erstklassigen Lage auf der spektakulären Palm Jumeirah bietet das Hotel seinen Gästen den ultimativen Urlaub, bei dem sie das Leben am Strand, die weltbekannte Gastfreundschaft von Hilton und einen unvergesslichen Aufenthalt genießen können.„

Hilton Hotels & Resorts setzt sein weltweites Wachstum fort und wächst mit den jüngsten Eröffnungen des Hilton Dubai Palm und des Hilton Hiroshima auf 600 Häuser weltweit.

Weitere Informationen und Reservierungen erhalten Reisende unter www.palmjumeirah.hilton.com oder unter der Telefonnummer +971 4 230 000.

Als jüngstes Hotel von Hilton Hotels and Resorts in Dubai ist das Hilton Dubai Palm Jumeirah dank seiner malerischen Strandlage das führende Freizeithotel der Stadt. Mit Blick auf den Palm West Beach und den Sonnenuntergang über dem Palm Crescent, Ain Dubai und der Skyline von Dubai Marina verfügt das Premium-Hotel über 608 luxuriöse Gästezimmer und Suiten, die alle über einen privaten Balkon verfügen.