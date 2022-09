Nathan Myhrvold „Modernist Pizza“ in Berlin

Deutschlandpremiere für »Modernist Pizza«: Nathan Myhrvold kommt zur Buchpräsentation nach Berlin

Nathan Myhrvold mit Lieblingsmesser

 Umfassendstes Kompendium zu Pizza auf über 1.700 Seiten in 3 Bänden und mit mehr als 1.000 Rezepten und 3.700 Fotos

 Kulturgeschichte, Techniken und mehr als 500 Pizza-Experimente

 Buchpräsentation mit Nathan Myhrvold am 23. September in Berlin

Das bisher umfassendste Pizza-Kompendium, »Modernist Pizza« von Nathan Myhrvold und Francisco Migoya, ist im Juni auf Deutsch erschienen. Die drei Bände im Schuber plus Rezepthandbuch bieten auf mehr als 1.700 Seiten Wissen, Pizzaexperimente, Techniken und über 1.000 Rezepte für Profis, Hobby-Pizzaiolos und alle, die sich für Pizza begeistern. »Modernist Pizza« erforscht das beliebteste Essen der Welt aus verschiedenen Blickwinkeln, von seinen Ursprüngen in Italien und der Entwicklung lokaler Pizzastile bis hin zu Geräten, Techniken, Zutaten und den Menschen, die Pizza zu dem kulturellen und gastronomischen Phänomen gemacht haben, das es heute ist.

Am 23. September präsentiert Co-Autor, Wissenschaftler, Fotograf, Koch und Gründer von »Modernist Cuisine« Nathan Myhrvold sein neustes Werk »Modernist Pizza« in der Pizzeria »Futura Pizza« des ausgezeichneten Pizzaiolo Alessandro Leonardi in Berlin- Friedrichshain. Im Talk mit Journalist Felix Denk (Der Tagesspiegel) wird er von der umfassenden Recherchearbeit zum Buch erzählen, welche Geheimnisse um Pizza er dabei gelüftet hat und wie die Herangehensweise an dieses Mammutprojekt war. Außerdem wird er vielleicht auch verraten, wieviele Pizzen er auf dieser Reise verkostet hat.

Nathan Myhrvold war viele Jahre bei Microsoft als Chief Technology Officer und enger Berater von Bill Gates tätig und gründete dort unter anderem Microsoft Research. Nach seinem Weggang startete er das Patentverwertungsunternehmen Intellectual Ventures und machte es sich als leidenschaftlicher Koch wenig später mit seiner Gründung von The Cooking Lab zur Aufgabe, Kochen und Backen mit wissenschaftlichen Methoden zu erforschen. Dafür hat er sich ein Team aus Köchen, Bäckern, Wissenschaftlern und Autoren zusammengestellt. Mit seinem bahnbrechenden Werk »Modernist Cuisine: Die Revolution der Kochkunst« (erschienen 2011) sorgte er weltweit für Aufsehen, es folgten weitere Werke wie »Modernist Cuisine at Home«, »The Photography of Modernist Cuisine«, »Modernist Bread« und jetzt »Modernist Pizza«.

Modernist Pizza ist im Juni 2022 auf Deutsch erschienen und wird herausgegeben von The Cooking Lab, der hauseigenen Verlagsabteilung von Nathan Myhrvold und Produzent der preisgekrönten Bücher Modernist Cuisine: Die Revolution der Kochkunst (2011), Modernist Cuisine at Home (2012), The Photography of Modernist Cuisine (2013) und Modernist Bread (2017). Nach der englischsprachigen Ausgabe (Oktober 2021) ist Modernist Pizza im Juni 2022 zeitgleich auf Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch erschienen. Das Buch wird in Europa von Phaidon vertrieben und ist online sowie im stationären Handel erhältlich. Die drei Bände mit Rezepthandbuch im Metallschuber kosten 375,-€ bzw. 455,-CHF.

Modernist Pizza

von Nathan Myhrvold und Francisco Migoya 3 Bände + Rezepthandbuch im Metallschuber 1708 Seiten, 3.700 Abbildungen

ISBN 978-1734386165

Preis: 375,-€ / 466,-CHF

erschienen bei The Cooking Lab, im Vertrieb bei Phaidon

