McDonalds statt Museumsbesuch?

Eltern nehmen ungesunde Ernährungsgewohnheiten für das Wohlbefinden der Familie als Ersatz für unerschwingliche Aktivitäten an, so eine Studie

Nach einer neuen Studie kaufen Eltern mit geringem Einkommen ungesunde Lebensmittel für ihre Familien, um Aktivitäten zur Förderung des sozialen Wohlbefindens außerhalb der Ernährung zu kompensieren, die sie sich nicht leisten können.

Die Studie des Centre for Food Policy an der City University of London beleuchtet die Kaufgewohnheiten von Eltern mit geringem Einkommen in England. Die Forscher haben untersucht, wie die Ernährungsgewohnheiten dieser Familien durch ihr „Lebensmittelumfeld“ beeinflusst werden, d. h. durch die Orte, an denen man außerhalb des Hauses Lebensmittel kaufen und essen kann, sowie durch Werbung und Angebote, denen sie begegnen, aber auch durch die umfassenderen sozioökonomischen Faktoren in ihrem Leben, die ihre Entscheidungsfindung beeinflussen können.

Die Ergebnisse stützen die Meinung, dass ein Lebensmittelumfeld, in dem ungesunde Lebensmittel allgegenwärtig, billig und stark vermarktet sind, Eltern dazu bringt, ihre Familien damit zu ernähren. Sie deuten aber auch darauf hin, dass Eltern, die sich keine sozialen Aktivitäten mit ihren Kindern leisten können, wie z. B. den Besuch eines „Soft Play“-Zentrums oder Urlaub, selbst wenn sie nur eine kurze Strecke entfernt sind, zusätzlich dazu getrieben werden, dies mit „Leckerbissen“ für die Familie zu kompensieren, die die Form von ungesunder Ernährung annehmen.

Zu den in der Studie ermittelten Beispielen für solche Routinen gehören Familienbesuche in Fast-Food-Läden wie dem örtlichen „Chippy“ (Fisch- und Pommes-Laden), Kebab-Laden oder (dem bekannten) Burger-Restaurant. Oder auch mit Essen verbundene Ereignisse zu Hause, wie z. B. Familien-Snacks vor einem Film oder einem Brettspiel.

An der Studie nahmen 60 Eltern mit geringem Einkommen teil, die zu gleichen Teilen aus benachteiligten Vierteln in drei Regionen Englands rekrutiert wurden: Great Yarmouth, Stoke-on-Trent und der Londoner Stadtbezirk Lewisham. Die Teilnehmer waren über 18 Jahre alt, Eltern eines schulpflichtigen Kindes und die Haupteinkäufer in der Familie. 56 Teilnehmer waren weiblich, was den stark geschlechtsspezifischen Charakter der Ernährungsarbeit widerspiegelt.

Alle Teilnehmer nahmen an halbstrukturierten Interviews teil, die sich auf die Praktiken des Einkaufs, der Zubereitung und des Verzehrs von Lebensmitteln in der Familie sowie auf die Rolle der verschiedenen Familienmitglieder, einschließlich der Kinder, bei der Umsetzung dieser Praktiken bezogen. 58 Teilnehmer nahmen eine Woche lang an einer Fotoerhebung teil, bei der sie Fotos von Dingen machten, die es ihnen erschwerten oder erleichterten die von ihnen gewünschten Lebensmittel für ihre Familien zu kaufen. 22 Teilnehmer nahmen außerdem an einem „Einkaufsgespräch“ teil, bei dem sie den Interviewer durch die Geschäfte ihrer Wahl führten und ihm erzählten, was sie einkauften.

Die Daten aus diesen Quellen wurden in einer „thematischen Analyse“ kodiert, um Schlüsselthemen zu ermitteln, die die Interpretation der Ergebnisse ermöglichten:

Familien mit geringem Einkommen nutzen viele Hilfsmittel, um sich in der Lebensmittelwelt zurechtzufinden und ihre Familien innerhalb ihres Budgets zu ernähren.

ein Lebensmittelumfeld, das Familien zu ungesunden Lebensmitteln drängt, fördert zugleich andere Aspekte des Wohlbefindens.

Ernährungspraktiken prägen die Art und Weise, wie Familien mit Lebensmitteln umgehen.

Maßnahmen im Bereich der Ernährungsumwelt müssen auch auf die umfassenderen Aspekte des Lebens der Menschen eingehen.

Auf der Grundlage der Ergebnisse empfehlen die Autoren der Studie unter anderem, ungesunde Lebensmittelangebote und Lebensmittelgeschäfte aus dem Lebensmittelumfeld zu entfernen und sie durch gesündere Angebote und Geschäfte zu ersetzen, um die Möglichkeiten für soziales Wohlbefinden zu erhalten, die diese für Familien bieten.



Zu den weiteren Empfehlungen gehören die Erhöhung der Anzahl erschwinglicher Familienaktivitäten in benachteiligten Gemeinden, die Verbesserung der Erschwinglichkeit bestehender Aktivitäten, z. B. durch die Gewährung von Preisnachlässen, und die Bewältigung der allgemeinen sozialen Notwendigkeit, Familien aus der finanziellen Unsicherheit zu befreien, z. B. durch umfassendere Sozialleistungssysteme, Maßnahmen für existenzsichernde Löhne und Maßnahmen gegen unsichere Arbeitsverhältnisse.

Professor Corinna Hawkes ist die leitende Forscherin der Studie und Direktorin des Zentrums für Lebensmittelpolitik an der City University of London. Sie erklärt:

„Angesichts der guten Lebensmittel, die in diesem Land erhältlich sind, ist es schlimm, wie die Gesundheit vieler Menschen durch eine minderwertige Ernährung beeinträchtigt wird. Unsere Studie zeigt, dass die Lösung in der Einsicht in ihre Alltagsrealität liegt. Politische Maßnahmen zur Beseitigung von Ungleichheiten werden nur bei der Erkenntnis funktionieren, dass Lebensmittel mehr als nur Ernährung sind und ein breiteres Spektrum von Bedürfnissen der Menschen befriedigen müssen, wie etwa soziales und wirtschaftliches Wohlergehen.“



Die Studie From healthy food environments to healthy wellbeing environments: Policy insights from a focused ethnography with low-income parents in Englandwurde online in der Zeitschrift Health & Place veröffentlicht.

Die Studie wurde im Rahmen des National Institute for Health Research (NIHR) Obesity Policy Research Unit als unabhängige Forschungsarbeit zur Aufklärung der Regierungspolitik durchgeführt.

Anmerkung der Redaktion GR: Wirklich? Das ist Wissenschaft: „58 Teilnehmer nahmen eine Woche lang an einer Fotoerhebung teil, bei der sie Fotos von Dingen machten, die es ihnen erschwerten oder erleichterten die von ihnen gewünschten Lebensmittel für ihre Familien zu kaufen.“

Fazit: Arme Menschen müssen mehr Geld erhalten. (Und wir kürzen klassenkämpferischen Uni-Professoren das Gehalt?)

Jeder kennt in seiner Bekanntschaft wohlhabende Menschen, die sich schlecht und ungesund ernähren. Wie hilft man denen?