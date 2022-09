Die besten Restaurants in Taiwan 2023

38 MICHELIN-Sterne-Restaurants glänzen in der Auswahl 2022 des Guide MICHELIN Taipei, Taichung, Tainan & Kaohsiung. Wir haben die komplette Liste zum Download.

Dim Sum in Taiwan – am besten im Din Tai Fung Stammhaus

Tainan und Kaohsiung kommen mit insgesamt 83 Restaurants in den Guide MICHELIN Taiwan 2022, darunter zwei MICHELIN Sterne-Lokale in Kaohsiung. Thomas Bühners neues Restaurant in Kaosiung wird dieses Jahr nur erwähnt, bleibt aber sternlos.

Fünf Aufsteiger in Taipeh erhalten einen MICHELIN Stern. Auch das berühmte Din Tai Fung wurde in der Ausgabe 2022 nicht erwähnt, was doch irritierend ist. Wir empfehlen jeden Taipeh Besucher, das Din Tai Fung für die vielleicht besten Maultaschen Asiens, soeziell der Xiao Long Baos, zu besuchen

Zwei Restaurants erhalten einen Grünen MICHELIN Stern für ihr Engagement für eine nachhaltige Gastronomie.

In diesem Jahr haben die Inspektoren des Guide MICHELIN zum ersten Mal die Städte Tainan und Kaohsiung erkundet und damit Feinschmeckern aus aller Welt Orientierung im Westen und Süden des Landes gegeben.

Der Michelin 2022 empfiehlt 170 Restaurants in Taipeh, 68 in Taichung, 44 in Tainan und 39 in Kaohsiung .

„Auch wenn das Jahr 2022, wie die letzten Jahre, aufgrund der Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Tourismusindustrie voller Herausforderungen war, haben die taiwanesischen Gastronomen Tag für Tag gekämpft, um trotz der neuen Einschränkungen innovativ zu sein und die wichtige Verbindung zu ihren Gästen aufrechtzuerhalten. Wenn es etwas gibt, das 2022 offenbart hat, dann ist es die Stärke und Vitalität der lokalen kulinarischen Szene und Kultur, die nicht nur Touristen anzieht, sondern auch einen echten Lebensstil darstellt. Obwohl Tainan und Kaohsiung nur eine Autostunde voneinander entfernt sind, können sie zwei sehr unterschiedliche kulinarische Identitäten vorweisen, die unsere Inspektoren beeindruckt haben“, so Gwendal Poullennec, internationaler Direktor der MICHELIN-Führer, gegenüber Gourmet Report. „Indem wir diese beiden Reiseziele in unsere Auswahl aufnehmen, hoffen wir, den Appetit lokaler und internationaler Feinschmecker auf der Suche nach unvergesslichen Erlebnissen zu befriedigen. Ob sie nun anspruchsvolle Lokale in der Region entdecken oder in eine authentische lokale Kultur eintauchen und Spezialitäten an den Ständen der Nachtmärkte probieren möchten – unsere Auswahl wird ihre Erwartungen erfüllen!“

Die Aufnahme von Tainan und Kaohsiung in den Guide MICHELIN unterstreicht das gastronomische Know-how dieser beiden Städte.

Zwei Restaurants in Kaohsiung, die jeweils mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, werden zum ersten Mal in die Auswahl aufgenommen: Im Liberté ist Küchenchef Kenji Takeda, der in einigen der renommiertesten Lokale Frankreichs Erfahrungen gesammelt hat, für seinen freien und gewagten Ansatz in der Gastronomie bekannt, der sich auf das Spiel mit Texturen und Aromen stützt, die dem Lauf der Jahreszeiten folgen; Sho承 ist die erste Außenstelle des berühmten Tokioter Restaurants Den im Ausland. Der Küchenchef Fujimoto Shoichi, der es leitet, scheut sich nicht, auf der ganzen Insel nach saisonalen Zutaten zu suchen, aus denen er elegante und raffinierte Teller mit einem Hauch von Fantasie zusammenstellt.

Neben diesen beiden neuen MICHELIN-Sterne-Restaurants und den 20 Bib Gourmands, die letzte Woche bekannt gegeben wurden, empfehlen die Inspektoren des Guide MICHELIN 17 weitere Lokale. Die meisten von ihnen bieten eine moderne europäische Küche an, wie etwa die Restaurants Ça marche, Marc L³, Nibbon, Opus One Yin Yue und Stage 5. Andere wiederum stehen in der taiwanesischen Tradition, wie White Gourd and Fat Person, Chang Sheng 29, Fu Yuan und Tainan Wang. Diese Auswahl, die sich durch ihre ihre Vielfalt auszeichnet, umfasst auch Restaurants für Fisch und Meeresfrüchte, Fleischspezialitäten, Teppanyaki, innovative Küche, Dim-Sum-Spezialitäten, zeitgenössische französische Küche und Jiangzhe.

2022 wird Tainan auch in den Guide MICHELIN aufgenommen. Mit nicht weniger als 27 Lokalen ist sie die taiwanesische Stadt mit den meisten Restaurants, die in der Auswahl 2022 mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden. Eines ist sicher: Tainan ist ein Reiseziel voller kulinarischer Versprechungen, wie auch die 17 anderen Restaurants beweisen, die die Inspektoren des Guide MICHELIN für sich gewinnen konnten. Diese Auswahl zeugt von der Vielfalt der gastronomischen Landschaft Tainans: Sie ehrt Vertreter der taiwanesischen Küche, darunter Hsin Hsin, Jin Xia und Wang Jia Smoked Lamb, aber auch chinesische Fonduerestaurants wie A-Yu Beef Shabu Shabu (Kunlun Road) und Gyu Go Zou sowie Lokale, in denen man andere Kochstile wie Barbecue, Small Eats, Fisch und Meeresfrüchte, zeitgenössische europäische Küche, zeitgenössische französische Küche, Hunan-Küche, spanische Küche oder japanische Küche genießen kann.

Tainan und Kaohsiung fügen der Auswahl 2022 des Guide MICHELIN insgesamt 44 bzw. 39 Restaurants mit allen Auszeichnungen hinzu.

In Taipeh werden fünf Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Taipeh fügt seiner Liste der mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurants fünf neue hinzu, darunter zwei neue Adressen und drei Aufsteiger. 19 weitere Lokale behalten den MICHELIN-Stern, den sie bereits im vergangenen Jahr erhalten haben, womit sich die Zahl der Restaurants in Taipeh auf 24 erhöht.

Das Shin Yeh Taiwanese Signature bietet über 100 Gerichte an, darunter frischen Fisch und Meeresfrüchte, die am selben Tag gefangen werden, Gerichte außerhalb der Speisekarte, die früher nur Stammgästen vorbehalten waren, sowie traditionelle Menüs. Das Restaurant Yu Kapo hat vor kurzem seine Adresse gewechselt, bleibt aber seinem Leitmotiv treu, Gerichte anzubieten, die ausschließlich aus saisonalen Produkten zubereitet werden. Der Chefkoch bereitet seine Omakase-Menüs, deren Höhepunkt das Kamameshi ist, mit Fisch aus Japan und der Stadt Ta-hsi Fishing Harbor im Landkreis Yilan zu. Shin Yeh Taiwanese Signature hat gerade seinen ersten MICHELIN-Stern erhalten, während Yu Kapo nach seinem Umzug mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde.

Drei Restaurants wurden befördert und erhalten einen MICHELIN-Stern: Jeffrey Downs, der kanadische Chefkoch des Restaurants Holt, kombiniert sein Wissen über taiwanesische Produkte mit europäischen Kochtechniken. Er lässt sich auch von seinen Erfahrungen in Tokio inspirieren, um exquisite Gerichte mit delikaten Aromen zu kreieren; Küchenchef Hiroyuki Tobimatsu, der 2021 das Paris 1930 von Hideki Takayama übernimmt, überträgt die raffinierte kulinarische Vision des französisch-japanischen Executive Chef Hideki Takayama perfekt, indem er auf spielerische Weise taiwanesischen Tee in seine Küche integriert; Sushiyoshi ist die dritte Auslandsadresse des berühmten gleichnamigen Sushi-Restaurants mit Sitz in Osaka. Hier vereint der Chefkoch Hashimoto, der seit vielen Jahren in Taiwan arbeitet, außergewöhnliche Zutaten und westliche Techniken, um Sushi und feste Menüs zu kreieren, die ebenso überraschend wie köstlich sind.

Die mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurants L’Atelier de Joël Robuchon, Logy, RAW, Shoun RyuGin, Taïrroiret und The Guest House bleiben alle in der Auswahl 2022, ebenso wie das Le Palais, das drei MICHELIN-Sterne hat.

Auch in Taipeh haben sieben Adressen die Inspektoren des Guide MICHELIN überzeugt und wurden in die neue Auswahl aufgenommen: Antico Forno (italienische Küche), Da-Wan (Barbecue), 85TD (kantonesische Küche), Jarana (spanische Küche), Mad by Le Kief (innovative Küche), Uosho (japanische Küche) und Wamaki (japanische Küche). Einige dieser Restaurants wurden bereits in früheren Monatsneuheiten gefeiert. Diese neue Art der Bekanntgabe der neuesten Empfehlungen der Inspektoren besteht darin, dass einige der neuen Tische im Guide MICHELIN bereits vor der jährlichen Zeremonie enthüllt werden.

Taipeh ist stolz darauf, 170 Restaurants in der Auswahl zu haben. Davon haben 31 einen MICHELIN-Stern und 57 sind mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet.

In Taichung behalten fünf Restaurants ihre MICHELIN Sterne, vier weitere kommen hinzu.

Ein klarer Beweis für die Qualität und die Stärke des gastronomischen Angebots in Taichung ist, dass alle fünf Sterne-Restaurants der Stadt – das Zwei-Sterne-Restaurant JL Studio und die Ein-Sterne-Lokale Fleur de Sel, Forchetta, Oretachi No Nikuya und Sur – ihre Auszeichnung auch in diesem Jahr behalten.

Zusätzlich zu diesen Adressen und den 37 Bib Gourmands, die letzte Woche vorgestellt wurden, haben sich vier weitere Restaurants in die Reihen der Empfehlungen des Guide MICHELIN eingereiht: Inflorescence (japanische Küche), L’Atelier par Yao (zeitgenössische französische Küche), Meidz Seafood (Fisch und Meeresfrüchte) und PI (zeitgenössische europäische Küche).

In Taipeh werden 2 neue Restaurants mit dem Grünen Stern von MICHELIN für ihre der Nachhaltigkeit verpflichtete Küche ausgezeichnet.

Im vergangenen Jahr hatten zwei Lokale diese Auszeichnung erhalten: Yangming Spring (Shilin) und Mountain and Sea House, das bereits einen MICHELIN Stern besitzt. Im Rahmen der Auswahl 2022 wurden zwei weitere Betriebe mit dem Grünen MICHELIN Stern ausgezeichnet. Diese Auszeichnung, die 2021 erstmals in Taiwan verliehen wird, geht an Restaurants in der Auswahl des Guide MICHELIN, die sich durch einen nachhaltigen Ansatz in der Gastronomie auszeichnen. Diese Restaurants, die gastronomische und ökologische Exzellenz miteinander verbinden, sind nicht nur eine Inspirationsquelle für Feinschmecker, sondern auch für die gesamte Branche.

Küchenchef Wes, der im Restaurant Embers arbeitet, setzt sich für den Schutz des Ökosystems der Berge und Wälder ein. Er setzt sich für eine Agrarreform ein und pflegt enge Beziehungen zu seinen Produzenten, indem er die lokale Kultur jeden Tag aufs Neue zum Leben erweckt. Little Tree Food (Da’an Road), das ebenfalls in die Auswahl der Bib Gourmands aufgenommen wurde, ermutigt seine Gäste, zweimal pro Woche zu Hause vegetarische Gerichte zu kochen und bei Bestellungen zum Mitnehmen ihre eigenen Behälter mitzubringen. Das Team des Restaurants hat sich entschieden, keine verarbeiteten Produkte und kein Einwegbesteck mehr zu verwenden, und hat – ebenfalls im Sinne der Nachhaltigkeit – langfristige Partnerschaften mit Kleinbauern geschlossen, die für naturverträgliche Anbaumethoden eintreten.

Der Preis für junge Köche, der Servicepreis und der erste Preis der MICHELIN Sommeliers.

Auch in diesem Jahr würdigten die Inspektoren des Guide MICHELIN mit der Verleihung ihrer Sonderpreise die Arbeit talentierter Gastronomieprofis. Mit der Vergabe dieser Auszeichnungen möchten sie die Vielfalt der Berufe und des Know-hows zum Strahlen bringen, die den Verbrauchern außergewöhnliche gastronomische Erlebnisse ermöglichen.

Mit dem MICHELIN-Preis für junge Köche wird ein Küchenchef ausgezeichnet, der in einem der ausgewählten Restaurants arbeitet und unsere Inspektoren durch sein außergewöhnliches Talent und sein unglaubliches Potenzial beeindruckt hat. In diesem Jahr geht er an die Küchenchefs Kei Too und Johnny Tsai, die das MICHELIN Ein-Sterne-Restaurant T+T leiten. Johnny Tsai begann seine Karriere, nachdem er eine Kochschule absolviert hatte, während Kei Too sich von seiner Leidenschaft für die Gastronomie treiben ließ. In ihrem Restaurant bringt das Duo seine Kreativität und seine kulinarische Welt durch eine Küche mit asiatischen Einflüssen zum Ausdruck und stellt die gastronomische Kultur des Kontinents in den Mittelpunkt.

Der Servicepreis MICHELIN hebt Fachleute hervor und fördert sie, die mit ihrem Talent und ihren Fähigkeiten einen echten Mehrwert für das Erlebnis der Verbraucher schaffen. In diesem Jahr geht der Preis an Pauline Yu, die seit über zehn Jahren im MICHELIN Ein-Sterne-Restaurant Fleur de Sel arbeitet. In dem auf zeitgenössische französische Küche spezialisierten Lokal bietet die junge Frau den Gästen mit ihrer Spontaneität und Professionalität ein freundliches und herzliches Erlebnis.

Um die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft talentierter Sommeliers aus der Welt der Gastronomie zu würdigen, wurde in dieser Auswahl zum ersten Mal der Sommelierpreis verliehen. Dieser Preis geht an Lin Bass und würdigt die hervorragende Leistung und Professionalität dieses jungen Sommeliers, der die Feinschmecker begeistert hat, als er bis vor kurzem in Hideki Takayamas Restaurant le 1930, einem MICHELIN-Stern, amtierte. Nachdem er seinen Abschluss in Önologie als Autodidakt noch während der Schulzeit gemacht hatte, suchte Lin Bass ständig nach neuen Wegen, um seine Karriere voranzutreiben. Insbesondere hat er in den letzten Jahren an zahlreichen Sommelier-Wettbewerben teilgenommen, um seine Kenntnisse und sein Verständnis für das Servieren von Wein zu vertiefen.

Nachdem er seinen Abschluss in Önologie als Autodidakt noch während seiner Schulzeit gemacht hat, sucht Lin Bass ständig nach neuen Wegen, um seine Karriere voranzutreiben. Insbesondere hat er in den letzten Jahren an zahlreichen Sommelier-Wettbewerben teilgenommen, um seine Kenntnisse und sein Verständnis für das Servieren von Wein zu vertiefen.

Die Auswahl der Bib Gourmand

Letzte Woche gab der Guide MICHELIN Taipei, Taichung, Tainan und Kaohsiung 2022 auch seine jährliche Auswahl der Bib Gourmand bekannt. 57 Lokale, darunter auch einige Streetfood-Restaurants, in Taipeh, 27 weitere in Tainan und schließlich 20 in Kaohsiung erhielten diese Auszeichnung, die Restaurants vorbehalten ist, die eine qualitativ hochwertige Küche zu moderaten Preisen anbieten. Das bedeutet, dass man in diesen Städten ein ausgezeichnetes Drei-Gänge-Menü für weniger als 1.000 Taiwan-Dollar (ohne Getränke) genießen kann. Insgesamt repräsentieren die 141 Restaurants der Bib Gourmand-Auswahl ein Spektrum von mehr als 20 verschiedenen Kochstilen. Zwischen traditionellem Street Food, Snacks und Spezialitäten von den Nachtmärkten ist diese Auswahl der Beweis dafür, dass die taiwanische Küche und Gastronomie nicht nur von einheimischen Feinschmeckern geschätzt wird, sondern auch Teil eines echten, authentischen und beliebten Lebensstils ist.

Die vollständige Auswahl des Guide MICHELIN Taipei, Taichung, Tainan und Kaohsiung 2022 ist kostenlos auf der Website der Guide MICHELIN-App zugänglich. Diese Restaurants reihen sich in die Hotelauswahl des Guide MICHELIN ein, die die originellsten und trendigsten Einrichtungen auf der Insel und rund um den Globus hervorhebt.

Der Guide MICHELIN, der Hotels aufgrund ihres einzigartigen Stils, Service und ihrer Persönlichkeit auswählt, bietet Empfehlungen, die für jedes Budget geeignet sind. In jedem dieser Häuser kann man direkt über die Website und die App des Guide MICHELIN eine Reservierung vornehmen. Die Auswahl umfasst spektakuläre Hotels, darunter elegante Boutique-Hotels wie das Kimpton Da An Hotel, Ryokan-inspirierte Häuser wie das Hoshinoya Guguan und innenarchitektonische Wunderwerke wie den Palais de Chine.

Der Guide MICHELIN ist eine Referenz in der Welt der Gastronomie. Er setzt nun einen neuen Qualitätsstandard für die Hotellerie. Besuchen Sie die Website des Guide MICHELIN oder laden Sie die kostenlose App für iOS und Android herunter, um jedes Restaurant in der Auswahl zu entdecken und eine Hotelreservierung für einen unvergesslichen Aufenthalt zu tätigen.

Der Guide MICHELIN Taipei, Taichung, Tainan und Kaohsiung 2022 im Überblick :

321 empfohlene Restaurants, darunter :

1 MICHELIN Drei-Sterne-Restaurant ;

7 MICHELIN Zwei-Sterne-Restaurants ;

30 Ein-Sterne-Restaurants von MICHELIN (2 neue Einträge und 3 Beförderungen in Taipei sowie 2 neue Einträge in Kaohsiung).

4 Restaurants, die mit einem MICHELIN Grünen Stern ausgezeichnet wurden (2 neu ausgewählte Restaurants in Taipei).

141 Bib Gourmand-Restaurants (58 neu ausgewählt).

Taipeh:

1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen

6 Zwei-Sterne-Restaurants von MICHELIN

24 Ein-Sterne-Restaurants von MICHELIN (darunter zwei neu vom Guide MICHELIN empfohlene und drei aufgestiegene Restaurants).

57 Bib Gourmand-Restaurants (davon 6 neu vom Guide MICHELIN empfohlen).

82 Restaurants, die vom Guide MICHELIN ausgewählt wurden (darunter 7 Neuaufnahmen).

Taichung:

1 Zwei-Sterne-Restaurant MICHELIN

4 Ein-Sterne-Restaurants von MICHELIN

37 Bib-Gourmand-Restaurants (davon 6 neu vom Guide MICHELIN empfohlen).

26 Restaurants, die vom Guide MICHELIN empfohlen werden (darunter 4 Neuzugänge).

Tainan:

27 Bib Gourmand-Restaurants

17 Restaurants, die vom Guide MICHELIN empfohlen werden.

Kaohsiung:

2 MICHELIN Ein-Sterne-Restaurants

20 Bib Gourmand-Restaurants

17 Restaurants, die vom Guide MICHELIN empfohlen werden.

Die komplette Auswahl des Guide MICHELIN Taipei, Taichung, Tainan und Kaohsiung 2022 sowie die neuesten Nachrichten aus dem Guide MICHELIN finden Sie auf der offiziellen Website.

Website des Guide MICHELIN Taipei und Taichung: https://guide.michelin.com/tw/en

