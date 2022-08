Welche verschiedenen Gerichte gibt es auf Lanzarote?

Wie das Essen mit dem Geist der Insel verbunden ist

Käse aus Lanzarote

Lanzarote spricht jeden Touristen mit seiner atemberaubenden Architektur, dem Meer, der ruhigen Luft und natürlich dem Essen an! Die Küche war schon immer ein wichtiger Teil der Inselkultur und das aus gutem Grund: Sie bietet alles, was Urlauberinnen und Urlauber brauchen. Von den Kartoffeln (papas arrugadas) bis zur berühmten Mojo-Sauce ist alles ein Genuss!

Welche verschiedenen Gerichte gibt es auf Lanzarote?

Werfen wir einen Blick auf einige der bekanntesten Gerichte, die Lanzarote zu bieten hat:

Papas arrugadas: Diese kanarischen Kartoffeln sind die lokale Spezialität, die normalerweise mit zwei Arten von Soßen serviert werden, nämlich der mojo verde. Und dem mojo rojo. Diese Kartoffeln sind klein und werden auf der Insel angebaut. Sie werden in Salzwasser gekocht und mit Schale mit den Soßen als Dip serviert.

Mojo-Saucen: Es gibt zwei Arten von Mojo-Saucen, die perfekt zu den kleinen kanarischen Kartoffeln passen: die Mojo verde und die Mojo rojo. Der Mojo verde wird mit Knoblauch, Limettensaft, Petersilie und/oder Koriander zubereitet, was ihm seine satte grüne Farbe verleiht. Für die Fans von Gewürzen ist der Mojo rojo, der mit Paprika und roter Paprika zubereitet wird, ein echter Knaller!

Gofio: Dieses Mehl wird aus geröstetem Mais hergestellt und kann in vielen Gerichten verwendet werden. Gofio-Bällchen werden gerne gebraten und gewürzt oder als Verdickungsmittel in Eintöpfen und für die Herstellung von Keksen verwendet.

Lanzarote Köstlichkeiten

Ziegenkäse: Da es auf der Insel viele Ziegen gibt, steht ein reiches Angebot an Käse zur Verfügung. Dieser Käse hat ein mildes Aroma und einen leicht salzigen Geschmack.

Lapas: Diese Napfschnecken sind eine echte Delikatesse in dieser Region; sie werden typischerweise mit einer Butter-Knoblauch-Sauce und frisch gehacktem Koriander in derselben Pfanne serviert, in der sie gebraten wurden.

Bienmessabe: Diese Nachspeise ist herrlich süß. Sie ist sehr reichhaltig und wird mit gemahlenen Mandeln, Honig und Eigelb zubereitet. Sie kann als Soße über Eiscreme oder als Biskuit serviert werden, der darin getränkt ist.

Wie das Essen mit dem Geist der Insel verbunden ist

Lanzarote gehört zu Spanien, liegt aber im Atlantischen Ozean, etwa 60 Meilen vor der Küste Nordwestafrikas. Daher hat sich das Essen auf der Insel durch viele verschiedene Kulturen hindurch entwickelt und hat verschiedene Geschmacksrichtungen, die in allen Gerichten enthalten sind. Das Wichtigste am Essen hier ist, dass die meisten Gerichte mit frischen Zutaten zubereitet werden, die auf der Insel selbst angebaut/gefangen werden. Es wird oft gesagt, dass das Essen auf Lanzarote kontrastreich ist, mit gut gewürzten Gerichten und frischen Zutaten, die aufgrund des Klimas und des vulkanischen Bodens einen besonderen Geschmack haben. Darüber hinaus sind viele Weine und Käsesorten der Inseln mit geschützter Ursprungsbezeichnung versehen. Der Einfluss, den das Essen auf Lanzarote heute hat, stammt meist aus verschiedenen Ländern wie Spanien, Portugal, Südamerika und Nordafrika.

Trotz der vielen kulturellen Einflüsse in der Küche Lanzarotes ist es gelungen, die Welt mit der Einfachheit der lokalen Küche, den köstlichen Meeresfrüchten und anderen Gerichten zu begeistern. Wer das Glück hat, sie zu probieren, wird feststellen, dass die kanarische Küche durch die Kombination von scharfen und kräftigen Aromen mit anderen, sanften und süßen Geschmacksrichtungen, mit Fisch, Obst, Fleisch und Käse, eine wunderbar faszinierende kulinarische Mischung bildet.

Die Gerichte, die auf der Insel gekocht werden, haben ihren Ursprung in den Böden Lanzarotes und besitzen einen ganz eigenen Geschmack. Dies ist auf das gemäßigte Klima der Insel und den vulkanischen Boden zurückzuführen. Die Kartoffeln werden in der Regel in Meerwasser gekocht, aber auch gesalzen und ohne die Schale zu entfernen. In einigen Restaurants können Touristen Hähnchen und Süßkartoffeln über einem natürlichen Schlot mit überhitzter Luft, die mit 300 Grad Celsius aus dem Inneren des Vulkans aufsteigt, grillen lassen.

All diese verschiedenen Arten von Speisen und die unterschiedlichen und einzigartigen Zubereitungsarten tragen zur Schönheit der Kultur auf Lanzarote bei und machen die Insel zu einem immer beliebteren Reiseziel.

Über Lanzarote:

Lanzarote ist die nordöstlichste der Kanarischen Inseln mit einer Gesamtfläche von 862 Quadratkilometern. Sie befindet sich 1.000 Kilometer von der Iberischen Halbinsel und 100 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt. Ganzjährig verfügt die Insel über ein mildes Klima mit einer Durchschnittstemperatur von 21 Grad Celsius. Vulkanische Mondlandschaften, weite Atlantikstrände mit kristallklarem Wasser, üppige Vegetation und weiße Dörfer prägen Lanzarote. Sehr eindrücklich ist die Kraterlandschaft in Lanzarotes Nationalpark Timanfaya mit seinen mehr als 30 Feuerbergen und bizarren Felsformationen im Südwesten der Insel. Zahlreiche Strände mit goldfarbenen Sand und mit schwarzen Vulkansand stehen zur Auswahl.

