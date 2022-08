Die Jubiläumsausgabe in 2022! Es ist fast soweit! Nach monatelangen Vorbereitungen ist das Programm von CHEFS®EVOLUTION – der Jubiläumsausgabe – bereit!

Die Macher der Chefs Evolution: Fam. Ruhl und Boer

Am 4. und 5. September 2022 findet das kulinarische Ereignis in und um De Librije und das Theater De Spiegel in Zwolle/NL statt. Diese beiden Tage stehen ganz im Zeichen der Gastronomie, des Genusses und der Entdeckung. Jonnie und Thérèse Boer und das Team von De Librije, in Zusammenarbeit mit Thomas & Carola Ruhl und dem Team von Port Culinaire, heißen Sie herzlich willkommen.



Programm CHEFS®EVOLUTION im Theater De Spiegel

Während der interaktiven Koch-Präsentationen wird eine Auswahl der besten Köche der Welt ihr Können präsentieren. Hans Steenbergen, Trendbeobachter und Chefredakteur von Food Inspiration, ist für die Moderation verantwortlich.

Thérèse Boer wird zusammen mit Joël Broekaert und Sem Beks eine Präsentation geben. Spitzenköche wie Rasmus Munk und Eduard Xatruch teilen ihre kulinarischen Visionen in je einer Demonstration. Die Chocolatiers und Konditoren Bart de Gans und Peter Remmelzwaal entführen Sie während der Hommage an Maurits van der Vooren in die kreative Welt von Maurits.

Nachstehend finden Sie das vollständige Programm von CHEFS®EVOLUTION.

Sonntag, 4. September 2022

11.00 Uhr Eröffnung mit Jonnie & Thérèse Boer und Thomas & Carola Ruhl

11.30 Uhr Präsentation Jonnie Boer, De Librije, Zwolle

13.15 Uhr Präsentation Lukas Mraz, Mraz & Sohn, Wien

14.15 Uhr Präsentation Felix Schneider, ETZ, Nürnberg

16.00 Uhr Präsentation Marco Müller, Rutz, Berlin

17.15 Uhr Präsentation Eduard Xatruch, Disfrutar, Barcelona

18.00 Uhr Ende des Programms

Montag, 5. September 2022

11.15 Uhr Präsentation Thérèse Boer, De Librije, Zwolle

13.00 Uhr Präsentation Max Stiegl, Gut Purbach, Neusiedler See

14.00 Uhr Hommage an Maurits van der Vooren mit Bart de Gans und

Peter Remmelzwaal

15.45 Uhr Präsentation Elif Oskan, Gül, Zürich

16.45 Uhr Präsentation Rasmus Munk, Alchemist, Kopenhagen

17.30 Uhr Finale HillBilly Contest & Abschluss



Teilnehmer HillBilly Contest

Dieses Jahr wird der Hillbilly Contest etwas ganz Besonderes sein. In diesem spektakulären Wettbewerb treten Talente aus der kulinarischen Welt gegeneinander an. In einer kurzen Zeitspanne bereiten die Köche eine Mahlzeit zu, die von einer hochkarätigen Jury bewertet wird. Gemeinsam mit einem Assistenten und einem Maître/Sommelier treten sie an, um die besten Gerichte und Kombinationen zu kreieren. Die Teilnehmer des HillBilly-Wettbewerbs sind in diesem Jahr die talentierten: Joost Bax, Joris Bijdendijk, Jeroen & Marleen Brouwer, Mike Cornelissen, Takis Panagakis und Jermain de Rozario.



Partner

Die CHEFS®EVOLUTION 2022 wird von unseren Partnern ermöglicht: AEG, AVEX, Big Green Egg, Bollinger, Buscaglione Espresso, Hanos, Hive, Jager&Boer, Koninklijke Euroma, MKN, Provincie Overijssel, Richter Reclame, Ryusen, Schmidt Zeevis Rotterdam, Slijperij van Rangelrooij, Studio Senses, Van Gestel, VanDrie Group und Verbunt Verlinden.

www.librije.com, www.chefsrevolution.nl