Kärntner Simon Petutschnig (Restaurant FERA, Palma de Mallorca) als Neuzugang bei den Jeunes Restaurateurs Spanien

Simon Petutschnig

Kulinarischer Shooting-Star und neu aufgenommen in den exklusiven Kreis der Jeunes Restaurateurs Spanien ist der Österreicher Simon Petutschnig. Der Kärntner kocht im Restaurant FERA in einem wunderschön restaurierten Altstadtpalast im Herzen von Palma de Mallorca auf. Damit gehört das Restaurant zu den feinsten Adressen des Landes, die außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse garantieren.

Mediterrane Küche mit einem Hauch von Asien

Auf der Baleareninsel ist das FERA mit Simon Petutschnig der erste Gourmet-Tempel, der jetzt zur Elitevereinigung europäischer Spitzenköche zählt – und damit eines von nur zehn JRE-Feinschmeckerlokalen in ganz Spanien. Zuvor hat er in Sterne-Restaurants mit Maestros wie Paco Pérez oder Jordi Vilà auf dem spanischen Festland gearbeitet und kombiniert nun im FERA seine mediterran inspirierte Küche mit asiatischen Akzenten.

Austern, Kaviar & Wasabi

„Ich liebe es, die Wärme und Leidenschaft des Mediterranen mit der Seele von Asien in feinen Speisen zu verbinden“, sagt Simon Petutschnig. Und serviert dann zum Beispiel Mallorcas berühmte rote Gambas aus Sóller mit Curry und Zitronengas. Austern und Kaviar bekommen schon mal mit Wasabi eine pikante Note. Und die Auberginen aus dem umfangreichen Veggie-Angebot tischt er in einer spannenden Liaison samt Quinoa und etwas Wakame auf.

Es lebe die Abwechslung

Das „Chef’s-“ oder „Veggie-Menü“ ändern sich ebenso wie die Gerichte à la Carte im FERA häufig. Aus gutem Grund: Simon Petutschnig, Küchenchef und Miteigentümer des Restaurants, mag die Abwechslung: „Schließlich wollte ich schon als Kind in meiner Heimat Kärnten stets wissen, was sich hinter dem nächsten Berg verbirgt“.

Im Club der Spitzenköche

Die Jeunes Restaurateurs sind eine Internationale Vereinigung junger Spitzenköche und Restaurantbesitzer in Europa, der rund 350 der kreativsten Gastronomen aus 15 Ländern angehören. In den erlesenen Club kommt nur, wer über exzellente Kochkünste verfügt. Die Aufnahme in den elitären Kreis der Jeunes Restaurateurs Spanien ist somit sowohl für das FERA wie für Petutschnig selbst eine eindrucksvolle Auszeichnung. „Ich bin stolz und glücklich, ab sofort zu Spaniens Jeunes Restaurateurs zu gehören“, erklärt er.

Kulinarik & Kunst

Doch nicht nur Gaumenfreuden können die Gäste im Restaurant FERA genießen. Denn das moderne Interieur mit ausgesuchten Kunstwerken an den Wänden erfreut auch das Auge. FERA-Mitinhaberin und Innenarchitektin Sheela Levy hat das besondere Innendesign mit feinem Gespür geschaffen. Für Treffen im privaten Rahmen steht die Bibliothek zur Verfügung, in der bis zu zwölf Personen Platz finden. Und die verwunschene Atmosphäre im Garten mit seinem üppigen Grün samt Palmen inmitten der Mittelmeer-Metropole Palma verzaubert Gourmets vom ersten Augenblick an.

Weitere Informationen:

Restaurant Fera, Carrer de la Concepció 4, E- 07012 Palma de Mallorca/Spanien, info@ferapalma.com, www.ferapalma.com