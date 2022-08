Die argentinische Provinz Mendoza gehört zu den wichtigsten Weinanbaugebieten der Welt und ist Heimat des Malbec.

Die siebtgrößte Provinz Argentiniens produziert 78 % des argentinischen Weins. Man fährt nach Mendoza, um guten Rotwein zu trinken, die Landschaft zu genießen, den Gaumen mit Spitzengastronomie zu verwöhnen und vor allem um sich zu entspannen. Denn in einem Land der Weine zu landen, bedeutet, eine sensorische Reise zu beginnen, bei der zwei argentinische Wahrzeichen um die Hauptrolle konkurrieren: die Anden und der Malbec. Der Besucher kann intensive Aromen genießen, während er die Weinkellereien besichtigt und etwas über die Weinherstellung, Pflege und Ernte erfährt.

Zu den führenden Weingütern zählen Zuccardi Valle de Uco, von der Organisation The World’s Best Vineyards in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (2019 und 2020) zum besten Wein der Welt gekürt, und Catena Zapata, das auf Platz 11 und Bodegas Salentein auf Platz 23 gewählt wurden.

Die Weinberge, die an die mit schneebedeckten Gipfeln, Lagunen und viel Grün geschmückte Bergkette grenzen, sind zu einem der begehrtesten Ziele für einheimische und internationale Touristen geworden. Der Grund dafür ist einfach: ein unschlagbares gastronomisches Angebot, majestätische Landschaften und ein unendlich vielfältiges Angebot, um Weinschätze zu entdecken.

Für den Aktivurlauber gibt es verschiedene Möglichkeiten diese Region zu entdecken:

1. mit dem Fahrrad durch die Weinberge

Neben einem Spaziergang durch die ausgedehnten Weinberge gibt es für die Aktiven auch die Möglichkeit, auf zwei Rädern, mit Helm und einer Prise Adrenalin zu fahren. Frischer Wind im Gesicht, eine grüne Umgebung, gekrönt von Bergen im Hintergrund und eine hohe Herzfrequenz, die bestätigt, dass sich das Erlebnis lohnt. Was ist die Belohnung nach ein paar Stunden Radfahren? Ein gutes Glas Wein, natürlich.

2. Ernten Sie Ihren eigenen Malbec

In Mendoza kann man ein erstklassiger Winzer und Verkoster werden. Denn abgesehen von den Aromen, die die 1200 Weinkellereien in Mendoza bieten, liegt der wahre Schlüssel in der Kunst der Weinherstellung. Und der Traum von der eigenen Mischung wird in Argentinien Wirklichkeit.

Die Teilnahme an der Weinherstellung ist eine der beliebtesten Aktivitäten in der Region. Worin besteht sie? Im Grunde genommen geht es darum, Schritt für Schritt den persönlichen, idealen Wein zu skizzieren. Die Erfahrung variiert je nach gewähltem Programm, umfasst aber im Allgemeinen die manuelle Ernte der Trauben und die Beratung durch Fachleute während des gesamten Lernprozesses, um schließlich den Verschnitt mit Ihrem eigenen Stempel zu verkosten.

Viele Weinkellereien und Unternehmen beteiligen sich an dieser kreativen Initiative.

3. Yoga inmitten von Weintrauben-Kulturen

Meditations- und Yogakurse in den Weinbergen sind einige der Aktivitäten, die die Weingüter denjenigen anbieten, die auf dem Weg der Selbstbesinnung sind, die in Kontakt mit der Natur kommen wollen oder einfach nur eine Pause der inneren Ruhe während ihres Urlaubsaufenthalts suchen. Die Stille und Ruhe des Raumes, begleitet von den Anden im Hintergrund, sind die idealen Elemente, um die Praktiken zu genießen. Außerdem wird nach jedem Kurs eine Verkostung mit gastronomischer Begleitung angeboten, um den Tag gebührend abzuschließen.

4. Kochkurse besuchen

Gutes Essen und guter Wein passen sehr gut zusammen. Und wenn es etwas gibt, wovon Argentinien reichlich hat, dann ist es die erstklassige Küche und eine Vielzahl von Spitzenweinen. Jedes regionale Gericht wird von erfahrenen Köchen mit verschiedenen Weinsorten kombiniert, was zu einer Geschmacksexplosion auf den Gaumen führt. Aber hier können Feinschmecker auch selbst zu den Schöpfern lokaler Köstlichkeiten werden.

Die Messer werden geschärft, die Schürzen angelegt und die Köche und Kursteilnehmer begeben sich in ein Abenteuer, das das Beste aus zwei Welten vereint: Weinbau und Kochkunst. Sie leiten die Gaumen an und spielen mit Gewürzen und Texturen, um unglaubliche Gerichte mit lokalen Produkten zu kreieren. Die Teilnehmer lernen, wie man Fleisch mit Gemüse, Gewürzen und Dressings zusammenstellt, die zu den argentinischen Rebsorten passen.

5. Schlafen Sie am Fuße der Anden inmitten von Weinbergen.

Das Bedürfnis, das Vergnügen mit dem Gefühl der Freiheit zu verbinden, ist zu einer unabdingbaren Voraussetzung für die Wahl der Unterkunft geworden. Aber dieser Bedarf wird in der nationalen Weinhauptstadt gedeckt, denn das Aufwachen inmitten endloser grüner Wege und das Einschlafen unter dem Sternenhimmel gehören zum täglichen Programm.

Glamping – ein wachsender Trend, der die glamouröse Seite des Campings zeigt -, Lodges, Hütten und Hotels sind strategisch günstig gelegen, um den Gästen die besten Aussichten zu bieten, die Mendoza zu bieten hat.

6. Einen Film mit Naturkulisse im Hintergrund ansehen

Die Aktion heisst „Vino el Cine“. Im Sommer 2021 fand die neunte Auflage des Wanderkinos entlang der Weinstraße statt, bei der verschiedene Weingüter eine Riesenleinwand in den Weinbergen aufstellten. Die Liste der Filme, die gezeigt werden, wird im Voraus bekannt gegeben, und im Eintrittspreis ist eine Weinprobe zur Einstimmung enthalten, begleitet ebenfalls von einem gastronomischen Angebot. Darüber hinaus wird der Erlös der Veranstaltung jedes Jahr an verschiedene Stiftungen gespendet.

7. Mit einem Glas in der Hand den Sonnenuntergang genießen

Der perfekte Abschluss der Reise sind tiefgrüne Weinfelder, Berge in warmen Farbtönen und ein verträumter Sonnenuntergang.

