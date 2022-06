Deutschlands erfolgreichste Kochshow feiert Geburtstag: Drehstart für die zehnte Staffel „The Taste“ in SAT.1

Frank Rosin

Nach der erfolgreichsten Staffel in ihrer Geschichte feiert die SAT.1-Kochshow „The Taste“ jetzt ihren zehnten Geburtstag. „Her mit den Löffelkreationen! Ich habe richtig Appetit auf die zehnte Staffel – und auf meinen fünften Titelgewinn!“, jubelt Sternekoch Alexander Herrmann zum Drehstart der zehnten Staffel. Mit Sternekoch Frank Rosin, Sternekoch Tim Raue und dem Wiener Spitzenkoch Alex Kumptner schlemmt sich Herrmann zurzeit in den Bavaria Studios in München im Kampf um die besten Kochtalente durch leckere Löffel.

Alexander Herrmann

Angelina Kirsch moderiert „The Taste“.

Mit einem Marktanteil von 11 Prozent (Z. 14-49 J.) war die neunte Staffel im vergangenen Jahr die bisher erfolgreichste. Die zehnte Staffel startet im Spätsommer 2022 in SAT.1.

Das ist „The Taste“:

Bei „The Taste“ treten seit 2013 in SAT.1 die besten Hobby- und Profiköch:innen Deutschlands gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. Die erste Challenge: In der Blindverkostung müssen sie mit dem perfekten Löffelgericht überzeugen, um einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams zu ergattern.

Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.

