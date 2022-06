Günstigere Tickets für Kollegen beim Foodrock Festival

Peter Scharff ermässigt Tickets für Kollegen! Das Kulinarik- und Rockfestival 2022 in der Pfalz können Gastrokollegen zu Sonderkonditionen als Mitarbeiter-Incentive nutzen. Weiterbildung und Branchentreff zugleich erwartet die Gäste bei zahlreichen Workshops mit Fachkollegen.

Foodrock Festival

Vom 8. – 10. Juli findet zum zweiten Mal im Natursteinbruch bei Kaiserslautern das „Foodrock Festival“ statt. Zusammen mit Ralf Jakumeit, Martin Scharff und Ralf Zacherl wird Organisator Peter Scharff in beeindruckender Outdoor-Location drei Tage lang BBQ, Kulinarik und Classic Rock miteinander vereinen. Der bekannte Kräuter- TV- und Sternekoch aus der ehemaligen Wartenberger Mühle hat neben einem großen Musikprogramm auch erneut ein umfangreiches Workshop-Programm auf die Beine gestellt. Tagsüber werden die Größen ihres Fachs den Gästen beim Whiskytasting, Keramik-Grill-Kurs, Bier-, Sauerteig oder Vegan-Workshop Einblick verschaffen. An den insgesamt 13 Feuerstellen, Grills, Smoker und Feuerplatten stehen Deutschlands führende Fleisch- und Grill-Experten Christoph Grabowski, David Pietralla, Stephan Stohl und Christian Münz. Auch Sternekoch Patrick Maus und Konditorenweltmeister Bernd Siefert, ebenso wie Braumeister, Winzer und Biersommeliers werden ihr Wissen mit den Gästen teilen. Alle Teilnehmer aus der Gastro- und Hotelbranche erhalten auf Wunsch ein Zertifikat. „Das ist das beste Motivationsgeschenk an Mitarbeiter oder ein ideales Team-Event“, sagt Peter Scharff. Gruppen aus der Gastro- und Hotelbranche (ab 6 Personen) erhalten auf das komplette Wochenend-Ticket 10 Prozent Rabatt. Buchbar sind die Tickets online unter www.food-rock-festival.de mit dem Hinweis: „Gastronomie/Hotellerie -Leben spüren / 10 % Rabattaktion“.

Mehr Infos unter www.food-rock-festival.de

Über Organisator & Koch Peter Scharff

Seit 2014 betreibt Peter Scharff in Kaiserslautern sein „Kulinarisches Kompetenzzentrum“, das Kochschule, Eventlocation und gastronomisches Bildungszentrum zugleich ist. Von hier bietet der ehemalige Sternekoch Event- und Messecatering im großen und kleinen Stil. Mit seiner mobilen Küche ist er zudem regelmäßig Showkoch bei Live Cooking Events. Der gebürtige Dinkelsbühler machte seine Kochausbildung im Hotel Hohenlohe in Schwäbisch Hall sowie eine Konditor-Ausbildung im berühmten Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn. Seine Wanderjahre führten ihn in die 2- und 3- Sterne-Gastronomien, u. a. von Dieter Müller David Burke (NY) und in die Schweiz nach Gstaad. Im Jahre 2000 gewann er beim internationalen Bocuse d‘Ór Wettbewerb den Preis „Bester Fischkoch Deutschlands“. Gleichzeitig, mit nur 31 Jahren, begann er seine Karriere als TV-Koch/Pâtissier in der Sendung „Kaffee oder Tee“ des SWR. Insgesamt nahm er an rund 500 Sendungen teil. Als Küchenchef im Land ART Hotel „Wartenberger Mühle“ an der Seite seines Bruders, erkochte er über sechs Jahre einen Michelin-Stern. Spezialisiert hat sich Peter Scharff die letzten 20 Jahre aber auf die Kräuter- und Gewürzküche. Mit dem Kräutergärtner Bernd Simon entwickelte er über sechzehn Jahre eine eigene Küchenphilosophie unter dem Namen „Cuisine Herba Barona“ und mit dem Credo: Kulinarik und gesunde Wirkstoffe gehören zusammen. Ganz neu hat er seine eigene hochwertige Gewürzlinie unter dem Namen „Pure Flavour Taste“ auf den Markt gebracht. ( www.peter-scharff.de)

Immer aktuell mit dem kostenlosen Gourmet Report Newsletter: https://www.gourmet-report.de/newsletter/