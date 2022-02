Franck Garanger wird Kulinarik-Chef von neuer Luxus-Kreuzfahrtlinie

Aufbau eines kulinarischen Teams von Weltklasse für die Jungfernfahrt im Mai 2023

Franck Garanger

Explora Journeys, die Luxusmarke für Kreuzfahrten der MSC-Gruppe, hat Franck Garanger zum Head of Culinary ernannt. Garanger wird neun verschiedene, kulinarische Outlets an Bord der neuen EXPLORA I entwickeln.

Garanger konzentriert sich auf die Zubereitung gesunder, köstlicher Speisen aus lokaler, nachhaltiger Herstellung und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gäste in den „Ocean State of Mind“ zu entführen. Mit der Ernennung von Franck Garanger wird auch das kulinarische Erlebnis spannend sein.

Michael Ungerer, CEO Explora Journeys, erklärt gegenüber Gourmet Report: „Explora Journeys ist mehr als eine Gelegenheit, die Welt zu entdecken. Wir sehen es auch als eine Möglichkeit für unsere Gäste, neue kulinarische Erlebnisse zu entdecken. Francks langjährige Erfahrung im europäischen Luxustourismus, kombiniert mit seiner Leidenschaft für die gute Küche, wird dazu beitragen, die Gastronomie auf See neu zu gestalten. “

Franck Garanger entdeckte schon in jungen Jahren seine Leidenschaft fürs Kochen und begann seine kulinarische Karriere. Er wurde in Angers im Loire-Tal geboren und half schon als Kind seinem Vater in dessen Patisserie-Boulangerie. Trotz seiner Liebe zur Patisserie beschloss Franck im Alter von 16 Jahren, seinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Er ging zwei Jahre lang im Michelin-Stern-Restaurant Le Vert D’Eau in Angers unter dem französischen Meisterkoch Jean-François Piers in die Lehre. Bereits dort glänzte er mit seiner kulinarischen Begabung und wurde als einer der zehn besten Jungköche seiner Generation nominiert – eine Leistung, die nur einen kleinen Vorgeschmack auf das gab, was noch kommen sollte. Darüber hinaus hat Franck in den weltberühmten Restaurants von Paul Bocuse, Alain Passard und Thierry Marx gearbeitet.

Durch seine Liebe zum Kochen und seinen Wunsch, die Welt zu erkunden, wurde Franck Chef de Partie an Bord von Silversea Cruises, wo er schnell zum Executive Chef an Bord und dann zum Fleet Corporate Chef befördert wurde. Diese Position hatte er 4 Jahre lang inne, bevor er schließlich eine Position als Culinary Director bei Oceania Cruises annahm.

Als Leiter der gastronomischen Abteilung bei Explora Journeys reizte Franck „ein Höchstmaß an europäischem Luxus, der eine andere Perspektive auf die Welt der luxuriösen Meereserlebnisse bietet“. Franck betrachtet seinen Wechsel sowohl als neue Herausforderung als auch als Chance, „neu anzufangen und der Welt zu zeigen, was Gastronomie auf See wirklich sein kann“. Auf die Frage, wie sie ihren Erfolg erreichen wollen, sagt Franck: „Man merkt es nicht nur an den Speisen, sondern sieht es auch in den Augen der Köche. Ein stolzes Team wird sein Bestes geben.“

Explora Journeys bietet außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse, die kulinarisches Talent und lokale Kulturen zelebrieren. Jedes Detail wird von Franck kuratiert, um die Authentizität der neun Restaurants zu unterstreichen.

Francks Mission für seine Rolle bei Explora Journeys ist klar: „dafür anerkannt zu werden, dass wir die besten Speisen auf See servieren und eine Geschichte erzählen, indem wir die Welt bereisen und sie genießen“. Franck weiß, dass sich die gastronomische Orientierung ständig weiterentwickelt: von der wachsenden Bedeutung von Wellness über das Streben nach mehr Nachhaltigkeit bis hin zu dem verstärkten Wunsch, gewagte Geschmacksprofile zu erforschen und bislang unbekannte Spezialitäten zu entdecken.

Diese Trends sind aktueller denn je und haben unmittelbaren Einfluss auf die kulinarischen Geschmackserlebnisse auf See und an Land. Franck ist davon überzeugt, dass die Menüauswahl auf die Stimmung der Gäste an Bord abgestimmt werden muss und dass eine Reihe von veganen und vegetarischen Gerichten – ein Aspekt der Küche, auf den er sich persönlich spezialisiert hat – von entscheidender Bedeutung sein wird, um den Speisen auf See Persönlichkeit, Raffinesse und Integrität zu verleihen.

Explora 1

Explora Journeys definiert Kreuzfahrten für eine neue anspruchsvolle Generation von Reisenden von Grund auf neu. Das erste von vier Luxusschiffen wird bereits 2023 in See stechen und auf handverlesenen Reiserouten weltbekannte Ziele und weniger bekannte Häfen zu einem Reise-Erlebnis verbinden, das ganz auf individuelle Entdeckung ausgerichtet ist. Die Explora Journeys-Schiffe sind mit den neuesten umweltfreundlichen und maritimen Technologien ausgestattet und bieten ein einzigartiges All-inclusive-Luxusreise-Erlebnis für alle, die auf andere Art Neues entdecken wollen. Ob an Bord oder an Land – Explora Journeys schafft für jeden Gast das perfekte Umfeld, um ungestört zu entspannen, kostbare Zeit mit den Lieben zu verbringen und Neues zu entdecken. Jede der 461 Suiten bietet neben einer privaten Terrasse auch einen atemberaubenden Meerblick – und neun verschiedene kulinarische Erlebnisse, vier Pools, private Cabañas, ein Spa und ein völlig neu konzipiertes Unterhaltungsangebot lassen wirklich keine Wünsche offen.

