Tongsai Bay: Vegan auf Koh Samui

Auch im The Tongsai Bay auf Koh Samui ist der resort-eigene Gemüse- Obst- und Kräutergarten Hauptquelle des veganen Speisenangebotes. Hier wächst die Jackfruit, die sich als fleischähnliches Produkt immer größerer Beliebtheit erfreut.

Chef Chom’s Thai Restaurant

Das Fruchtfleisch der Pflanze kommt im Tongsai Bay unter anderem im legendären ‚Jackfruit-Burger‘ zum Einsatz, der im Poh-lad Beach Bistro serviert wird. Egal ob ein traditionell thailändisches Gericht im Chef Chom’s Thai Restaurant, asiatische Tapas im The Butlers oder bei einem privaten Candlelight-Dinner am Strand, im The Tongsai Bay sind immer vegane Speisen im Angebot.

https://www.tongsaibay.co.th/

https://www.greenpearls.com/de/hotels/the-tongsai-bay-de/

