Wein-Auktion in Stuttgart

Im März 2022 versteigert das Stuttgarter Auktionshaus Eppli die einzigartige Weinsammlung eines süddeutschen Gastronomenpaars.

Wein-Auktion

Auflösung einer Sammlung mit rund 3.000 Flaschen. Der Schwerpunkt liegt auf französischen Rotweinen aus Bordeaux und Burgund. Neben erlesenen Weinen wie Romanée-Conti und Mouton Rothschild finden sich auch lange gereifte Champagner aus den Häusern Krug, Taittinger und Dom Pérignon sowie der Spitzen-Grappa von Romano Levi in der Sammlung

Die beeindruckende Weinsammlung eines süddeutschen Gastronomenpaars, das lange eines der besten Restaurants in Deutschland geführt hatte, wird am Samstag, den 19.03.2022 versteigert. In einer Sonderauktion der Eppli Auktionshalle Leinfelden-Echterdingen wird die Fülle der Sammlung an hochkarätigen Weinen und Spirituosen vorgestellt, die seit den 1980er-Jahren von dem Paar zusammengetragen wurde: Darin finden sich die besten und seltensten Jahrgänge der feinsten Weiß- und Rotweine. Mit rund 50 Flaschen enthält die Sammlung auch eine große Anzahl des Romano Levi Grappas – ein außergewöhnliches Highlight für Grappa-Liebhaber.

Im alarmgesicherten Weinkeller der Eppli Auktionshalle Leinfelden-Echterdingen, vor den Toren Stuttgarts gelegen und unweit von Messe und Flughafen, lagern die ausgewählten Weiß- und Rotweine, bei konstanter Temperatur, bis zur Auktion. Rund 3.000 Flaschen, welche die einst 50-seitige Weinkarte des Restaurants widerspiegeln. Neben den Bordeaux- Spitzenjahrgängen der gesamten 80er-Jahre sind auch die Jahrhundertjahrgänge 1945 und 1961 in dem umfangreichen Bestand vertreten. Das Besondere: Die vielfältige Auswahl wird durch Weine aus Italien, Spanien und Deutschland sowie lange gereifte Champagner aus den Häusern Krug, Taittinger und Dom Pérignon abgerundet und nun versteigert.

Weltweites Mitbieten

Die Sammlung des bekannten Gastronomenpaars ist eine der umfassendsten Zusammenstellungen an Hochkarätern aus Bordeaux, Burgund und der Champagne. Im Rahmen der Best Of Auktionen im März kann weltweit mitgeboten werden: Die Versteigerung wird live über die Eppli Website übertragen. So können Gebote nicht nur in Form von schriftlichen Vorgeboten und per Telefon, sondern auch online abgegeben werden. Eine Vorbesichtigung im Eppli Weinkeller in Leinfelden-Echterdingen ist 8 Tage vor Auktionsbeginn möglich.

