Adam Clive Lockwood ist neuer Kulinarischer Direktor im Siyam World Maldives

Küchenchef Adam Clive Lockwood ist neuer Director of Culinary im Siyam World auf den Malediven. Er wird zukünftig die gesamte Entwicklung der Gastronomie des Fünf-Sterne-All-Inclusive-Inselresorts beaufsichtigen.

Lockwood hat sein Studium an der University of Huddersfield in England abgeschlossen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung und hat unter anderem an Bord von sieben verschiedenen Schiffen der Flotte von Celebrity Cruises gearbeitet.

Darüber hinaus war der Küchenchef rund um den Globus bei Cunard, der Apollo Group, Norwegian Cruise Line, Carnival Australia, Costa Crociere S.p.A., MSC Cruises, Holland America Line und ACL Culinary Consultancy tätig. Er ist bekannt für seine kreativ zubereiteten Gerichte und einzigartigen Interpretationen lokaler sowie internationaler Rezepte.

„Ich bin begeistert, Teil eines so fortschrittlichen Inselkonzepts und eines einzigartigen Anwesens hier auf den Malediven zu sein, zusammen mit seinen hervorragenden gastronomischen Einrichtungen. Mein Ziel ist es, Siyam World mehr unverwechselbare kulinarische Erlebnisse zu bringen, die im Einklang mit dem Ethos des Resorts stehen„, sagt Lockwood im Gourmet Report Gespräch.

Auch Abdulla Thamheed, General Manager des Siyam World, freut sich auf die Zusammenarbeit. „Wir freuen uns sehr, dass Adam zu uns gekommen ist und heißen ihn mit offenen Armen in der Siyam World Familie willkommen. Ich vertraue darauf, dass sein umfangreiches Erfahrungsportfolio bei der Eingewöhnung in seine neue Rolle zum Tragen kommen wird,“ lässt der GM dem Gourmet Report ausrichten.

Sun Siyam Resorts befindet sich im Besitz und unter der Leitung eines zu 100 Prozent maledivischen Unternehmens. Ahmed Siyam Mohamed gründete das Unternehmen im Jahr 1990. Er ist der Vorsitzende und Geschäftsführer der Sun Siyam Group, einer Gruppe von Unternehmen, die ihren Sitz auf den Malediven hat. Seit der Eröffnung des ersten Resorts vor über 20 Jahren ist Sun Siyam Resorts gewachsen und besitzt sowie verwaltet heute fünf luxuriöse Privatinseln auf den Malediven und ein Boutique-Strandresort an der Ostküste Sri Lankas. Jedes für sich ist einzigartig, was sie aber alle eint, ist die echte Wärme und herzliche Gastfreundschaft ihrer Mitarbeiter, von denen viele seit den Anfängen bei Sun Siyam Resorts beschäftigt sind.

Siyam World Maldives, das am 28. Oktober 2021 seine Pforten eröffnet hat, ist ein aufregender Spielplatz mit einer unendlichen Sammlung von Erlebnissen an Land, im Meer und am Himmel; ein Fünf-Sterne-All-inclusive-Resort wie kein anderes mit einer beeindruckenden neuen Vision der reichen Naturwunder der Malediven, gelegen im Noonu Atoll, etwa 40 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom Velana International Airport entfernt. Das Inselresort bietet eine verlockende Vielfalt von 21 Unterkunftskategorien mit eigenen Pools, die von 89 bis 3.000 Quadratmetern reichen, darunter ausladende Pool Beach Villas, großzügige Beach Suites, elegante Beach Residences und verspielte Over-Water Villas mit abenteuerlichen Wasserrutschen. Die exklusive „Enklave“, die Beach House Collection, verwöhnt außerdem mit atemberaubenden Grand Water Pavilions und dem prächtigen Palace, einer luxuriösen Residenz für maximal 16 Personen. Gäste von Siyam World können eine endlose Reihe von noch nie dagewesenen Erlebnissen genießen, einschließlich des Zugangs zum größten schwimmenden Wasserpark der Malediven. Eintöniges Essen überlässt man gerne anderen – im Siyam World werden Gäste in mehr als einem Dutzend Restaurants und Bars kulinarisch verwöhnt, zusätzlich bietet das unvergleichliche WOW! Premium-All-Inclusive-Konzept eine verlockende Auswahl an Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Aktivitäten, Ausflügen, Wassersport, Aktivitäten für Kinder und Jugendliche und noch viele weitere aufregende Erlebnisse hinter jeder Ecke der Insel.

