Jan Hartwig kocht auf den Malediven

Soneva Luxusresorts präsentiert mit Soneva Stars über das ganze Jahr hinweg hochkarätige Experten und einzigartige Erlebnissen in seinen Resorts auf den Malediven. Diesen Februar freut sich Soneva auf den deutschen Starkoch Jan Hartwig – einer von nur 10 Köchen in Deutschland, der mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Jan Hartwig

Küchenchef Jan Hartwig wird während seines Aufenthalts auf Soneva Jani und Soneva Fushi vom 20. Februar bis 8. März 2022 insgesamt 7 exklusive Abendessen im Chefs-Table-Restaurant „Once Upon a Table“ für einen exklusiven Gästekreis von 8 Personen veranstalten. Seine Philosophie, die besten Produkte und Techniken zu verwenden, um außergewöhnliche Momente und Geschmäcker zu kreieren, kann hier von den Gästen live erlebt werden.

Mit seinen 3 Michelin-Sternen, die er zwischen 2014 und 2017 in rasantem Tempo errungen hat, machte sich Jan Hartwig schnell einen Namen in der deutschen kulinarischen Landschaft. Bis Oktober 2021 war er Chef de Cuisine im Restaurant Atelier in Münchens berühmtem Hotel Bayerischer Hof und ist einer von nur 10 Köchen in Deutschland, die mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden.

Jan Hartwig reiht sich damit in die Riege der renommiertesten Köche weltweit ein, die schon für „Once upon a Table“ gekocht haben – wie Tim Raue, Heiko Nieder oder Julien Royer.

Mit SONEVA STARS können die Gäste eine Reihe unvergesslicher Erlebnisse genießen, von Abendessen, die von den besten Köchen der Welt ausgerichtet werden, über spannende Gespräche mit renommierten Experten bis hin zu Einzelcoachings von Sporthelden oder Heilsitzungen mit führenden Wellnesstherapeuten. Soneva ist ein wegweisendes Unternehmen, das ganzheitliche, luxuriöse und inspirierende Reiseerlebnisse in Weltklassehotels anbietet, die umgeben sind von einzigartigen, überwältigenden Naturkulissen. Die Verschmelzung von Luxus, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit sorgt für neue, intensive und sinngebende Erfahrungen an den schönsten Orten der Erde.

Auf Soneva Fushi steht jedes Erlebnis im Einklang mit dem Rhythmus der Natur. Die neun Restaurants bieten Gourmet-Menüs, für die nur hochwertige organische Zutaten verwendet werden. Die Gäste können wählen, ob sie über dem azurblauen Wasser, inmitten des dichten Inselbewuchses, am Strand oder im Komfort ihrer eigenen Villa speisen möchten:

Shades of Green

Dieses pflanzliche Speiseerlebnis befindet sich in den organischen Inselgärten von Soneva Fushi und nimmt die Gäste mit auf eine kulinarische Reise, die alle Sinne anspricht. Die fünf neuen Menüs des dänischen Küchenchefs Carsten Kyster basieren auf den leuchtenden Farben der frisch geernteten Produkte: Lila, Gelb, Orange, Rot und Grün. Sie vereinen die Aromen und duftenden Gewürze der maledivischen und südostasiatischen Küche mit dem nordischen Erbe von Chefkoch Kyster, der bei der Zubereitung traditionelle Techniken wie Räuchern, Salzen, Fermentieren und Einlegen verwendet, um die Zutaten zum Leuchten zu bringen. Jedes der farbenfrohen Menüs besteht aus sechs Gängen – Reinigung, Knusprig, Rohkost, Getreide, Feuer, Süßes – mit einfachen, aber innovativen Gerichten, bei denen die besten Gemüse, Salate, Früchte und Kräuter der Saison, die auf Soneva Fushi angebaut werden, zum Einsatz kommen.

Flying Sauces

Ein köstliches Gourmet-Menü, ein atemberaubender Blick über den Laubwald und der Adrenalinstoß beim Seilrutschen durch die Baumkronen – die Flying Sauces Zipline ist ein unvergleichliches Essenserlebnis. Vom The Den aus gleiten Sie entlang der 200 Meter langen Seilrutsche zur erhöhten Essplattform – 12 Meter über dem Boden bietet sie einen außergewöhnlichen Blick auf den glitzernden Ozean. Dort angekommen, bereitet Chefkoch Rasal in der offenen Baumwipfelküche ein exquisites saisonales Menü zu, das mit einer Auswahl der besten Weine aus unseren umfangreichen Weinkellern kombiniert wird.

Fresh in the Garden

Speisen hoch über Sonevas Gärten, wo die Aromen der Kräuter von unten heraufwehen. In der zentralen offenen Küche sitzen die Gäste in der ersten Reihe und können das Geschehen unter dem Sternenhimmel beobachten. Derzeit führt Küchenchef Mads Refslund ein 12-monatiges Pop-up-Projekt durch, das den Gästen von Soneva Fushi die seltene Gelegenheit bietet, mit einem der aufregendsten kulinarischen Talente Dänemarks und seinem Team zu speisen.

Once Upon a Table

Ein kulinarisches Theater, in dem einige der größten Namen der Spitzengastronomie vorgestellt werden. „Once Upon a Table“ ist ein hufeisenförmiger Tisch mit nur acht Plätzen für ein intimes Esserlebnis. Das ganze Jahr über halten hier viele der besten Köche der Welt Hof. Es gibt keine Speisekarte, so dass die Kreativität und das Können des Kochs im Mittelpunkt stehen.

So Hands On ist eine Ode an fachmännisch zubereitete frische Meeresfrüchte und eine Sushi-Theke mit nur fünf Sitzplätzen. Bei diesem intimen Esserlebnis können Gäste die Geschicklichkeit einer der besten Sushi-Meister aus nächster Nähe beobachten.

So bespoke

So bespoke, Soneva Fushis Teppanyaki-Tisch unter freiem Himmel, steht unter der kulinarischen Leitung von Chefkoch GedeSujana. Es bietet ein kulinarisches Spektakel mit unendlichen Ausblicken auf das Baa-Atoll und darüber hinaus.

Out of the Blue von Sobah

Hier genießen Gäste vietnamesische und indonesische Küche, Salate, gegrilltes Fleisch und Meeresfrüchte. Dieser Bereich umfasst auch: So Hot – ein Robata-Grill, ein Josper-Grill und eine Pizzastation; SoGuilty – die Schokoladen- und Eisdiele; und So Cheesy – Sonevas Käseabteilung.

Soneva Jani bietet eine vielzahl an einzigartigen Restaurants und kulinarischen Erlebnissen:

Overseas by Mathias Dahlgren, das Werk des gefeierten schwedischen Kochs und Gastronomen, war das erste neue Lokal, das im Oktober 2020 eröffnet wurde. Inspiriert von der spektakulären Lage serviert dieses ungezwungene Überwasser-Restaurant Mittags- und Abendmenüs mit pflanzlichen und pescetarischen Gerichten. Die Zutaten für seine Kreationen werden frisch aus den Bio-Gärten von Soneva Jani gepflückt oder nachhaltig in den Gewässern rund um das Resort gefangen.

So Wild by Diana Von Cranach ist ein komplett veganes Restaurant inmitten der organischen Gärten von Soneva Jani. Dianas langjährige Erfahrung in der pflanzlichen Küche wird in ihrem Menü lebendig, das sich von Ayurveda inspirieren lässt und die im Resort angebauten Zutaten zelebriert. Da die kulinarischen Wurzeln der international bekannten Rohkostköchin und Kochbuchautorin in Asien liegen, lassen ihre Kreationen traditionelle Rezepte aus Südostasien und Indonesien wieder aufleben. Wenn sie nicht roh serviert werden, werden die Zutaten mit kulinarischen Techniken wie Dämpfen, Kurzbraten und Dehydrieren zubereitet.

Ein weiterer kulinarischer Höhepunkt im Soneva Jani heißt So Primitive. Rund um die zentrale Feuerstelle gelegen, rückt dieses Essenserlebnis das Element Feuer in den Mittelpunkt. Hier wird gebraten, gegrillt, in Salzkruste gebacken und in Kesseln und Tontöpfen über Kohlen gekocht. Auf der Speisekarte stehen frische Meeresfrüchte, Fleisch und pflanzliche Gerichte.

The Crab Shack, das mit 32 Plätzen und einer Bar mit 14 Plätzen direkt am Strand zum „Romantischsten Restaurant der Welt“ gewählt wurde, befindet sich am südwestlichen Strand von Soneva Jani, auf der dem Cinema Paradiso gegenüberliegenden Seite der Insel. Auf der Terrasse im ersten Stock können die Gäste auf gestuften Liegen entspannen und die maledivischen Sonnenuntergänge genießen, während sie an einem Roséwein oder anderen Getränken nippen. Jeden Tag wird im Crab Shack abwechselnd nur eine Krabbensorte serviert, wie Chili-Krabbe, Krabben-Curry, Knoblauch-Krabbe, Schwarze-Pfeffer-Krabbe, würzige Szechuan-Krabbe aus dem Wok und vietnamesische Krabbe aus dem Wok mit Tamarinde, Ingwer und schwarzem Pfeffer.

Jan Hartwig kocht im Soneva Jani 20. bis 27. Februar 2022 und im Soneva Fushi vom 27. Februar bis 7. März 2022.

www.soneva.com

Soneva ist eine bahnbrechende Familie von preisgekrönten Resorts an herausragenden natürlichen Standorten. Im Soneva Fushi, Soneva Jani und Soneva in Aqua auf den Malediven sowie im Soneva Kiri in Thailand wird wahrer „Luxus“ durch Ruhe, Zeit und Raum definiert. Jeden Tag werden die Gäste ermutigt, das SLOW LIFE zu entdecken und sich mit sich selbst und der natürlichen Welt durch seltene Erlebnisse zu verbinden, die inspirieren und begeistern. Soneva ist ein Vorreiter für verantwortungsvollen Tourismus, der einen gewissenhaften, proaktiven Ansatz für Nachhaltigkeit mit exquisitem Luxus und intuitivem, persönlichem Service verbindet.