Fünf deliciousWe Gourmet Boxen rund um winterliche Delikatessen

Dreisternekoch Thomas Bühner startet mit deliciousWe

Die Corona-Pandemie hat die deutsche Gastronomielandschaft in den vergangenen 20 Monaten einmal komplett auf den Kopf gestellt. Viele Restaurants mussten schließen, andere haben gänzlich neue Projekte lanciert, um wirtschaftlich überleben zu können. In dieser Zeit sind Gourmet Boxen in ganz Deutschland so etwas wie ein zweites Standbein für Gastronomen geworden. Doch mit der langersehnten Wiedereröffnung der Betriebe und einem massiven Personalengpass in der Branche wurden die meisten Angebote in den letzten Monaten wieder eingestampft – Bestellungen für große Gruppen konnten zudem nur die wenigsten Top-Gastronomen bieten. Und hier kommt nun deliciousWe ins Spiel: Das neue Unternehmen des ehemaligen drei-Sterne-Kochs Thomas Bühner, das er gemeinsam mit Partnern aus der Logistik- und Cateringbranche gegründet hat, möchte Gourmet-Boxen auf ein neues Level heben. Dafür hat Bühner insgesamt fünf Boxen ausgearbeitet und rezeptiert, die ab sofort über www.deliciouswe.de angeboten werden.

Das Besondere an den Gourmet-Boxen: Dahinter steht mit Thomas Bühner ein ehemaliger drei-Sterne-Koch, der zu den besten seines Fachs gehört und Garant für höchste Qualität ist. Neben einer klassischen Winterbox mit vier raffinierten Gerichten hat der Spitzenkoch eine vegane Box, eine Burger Box sowie eine Box mit einer ganzen Ente oder ganzen Gans kreiert. In jeder von ihnen befinden sich drei oder vier Gänge für zwei bis vier Personen. Und zwar so zubereitet, dass sie zuhause nur noch erwärmt und angerichtet werden müssen. Eine detaillierte Anleitung liegt dennoch bei, um jede Kundin und jeden Kunden Schritt für Schritt auf dem Weg zum persönlichen Genussmoment zu begleiten.

Dank starker Partner sehen die Boxen nicht nur besonders hochwertig aus, die fertigen Gerichte sind auch so verpackt, dass sie sicher und unbeschadet ankommen. Um eine lückenlose Kühlkette zu garantieren, werden zudem ökologische Isolierverpackungen genutzt. Und auch die Boxen selbst und ein Großteil der Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichem Material.

deliciousWe richtet sich insbesondere an Geschäftskunden, die ihren Mitarbeitenden oder Kunden einen besonderen WIR-Moment schenken möchten. Daher liegt die Mindestbestellmenge der Boxen bei zehn Stück – nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Nach dem Motto „Nähe trotz Distanz“ also ideal also für eine gemeinsame (virtuelle) Weihnachtsfeier mit dem Team oder Kunden. Wer dann noch ein Schippchen drauflegen möchte, der hat gleich vier attraktive Möglichkeiten, um das Gourmet-Erlebnis zu toppen: Mit einer individuell zusammengestellten und auch designten Box, mit der exklusiven Buchung von Servicepersonal aus dem Hause Kate&Ben oder mit der Buchung eines Profikochs als virtuelle Begleitung live aus einem TV-Studio. Als absolutes Highlight kann auf Wunsch auch Thomas Bühner selbst als Schirmherr des Abends über das TV-Studio zugeschaltet werden, um den Abend (zumindest digital) für die Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Thomas Bühner

Die Preise der Boxen liegen zwischen 69 Euro für die Burger Box, konzipiert für zwei Personen, und 298 Euro für die Box mit der ganzen Gans, konzipiert für vier Personen.

Und so sind die Boxen genau bestückt:

Gourmet Box für zwei Personen: Kürbiscremesuppe mit Kürbisöl // Ravioli von der Gänseleber mit Trüffel und Sherry-Rahm // Gänsebrust mit karamellisiertem Rotkraut, Kartoffelknödeln mit Marone, Nussbutter und Jus // Schokoladenkuchen mit Passionsfruchtcreme. 119 Euro pro Box.

Vegane Box für zwei Personen: Gazpacho von Roter Bete mit Pistazienöl // vegane Ravioli von Radicchio mit Rosmarin // veganes Schnitzel „gansfein“ mit Spitzkohl, Kürbis und Currysauce // Winter-Wonder-Creme mit Glühwein-Früchten. 119 Euro pro Box. Burger Box für zwei Personen: Kürbiscremesuppe mit Kürbisöl // Enten-Burger mit Festtags-Bun und Zwiebelmarmelade // Passionsfruchtcreme mit Glühwein-Früchten und Zimtstreusel. 69 Euro pro Box.

Ganze Gans Box für vier Personen: Kürbiscremesuppe mit Kürbisöl // Ravioli von der Gänseleber mit Trüffel und Sherry-Rahm // mit Pflaumen und Apfel gefüllte ganze Gans mit karamellisiertem Rotkraut, Kartoffelknödeln mit Marone, Nussbutter und Jus // Schokoladenkuchen mit Passionsfruchtcreme. 298 Euro pro Box.

Ganze Ente Box für zwei Personen: Kürbiscremesuppe mit Kürbisöl // Ravioli von der Gänseleber mit Trüffel und Sherry-Rahm // Ganze Ente ‡ lëOrange mit karamellisiertem Rotkraut, Kartoffelknödeln mit Marone, Nussbutter und Jus // Passionsfruchtcreme mit Glühwein-Früchten und Zimtstreusel. 149 Euro pro Box.

Weitere Informationen zu den Boxen und dem detaillierten Bestellablauf sind online unter www.deliciouswe.de zu finden